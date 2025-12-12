«Я не привык сидеть без дела»: ветеран после СВО вернулся к работе в локомотивном депо

Ветеран специальной военной операции Николай Бердышев из Агрызского района приехал домой после длительного лечения. И немного восстановившись, он снова вышел на смену в родное локомотивное депо.

«Я не привык сидеть без дела», – признается он.

Сейчас Николай живет мирными планами. Войти в привычное русло ему помогают семья, коллеги и социальные службы района.

Этот скромный парень в свое время достойно прошел срочную службу, не уронив чести и тогда, и позже – уже в зоне специальной военной операции. Сержант Николай Бердышев награжден Георгиевским крестом 4-й степени, медалью Суворова, медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени и рядом других наград. Сегодня он комиссован по ранению, но уже успел вернуться к любимому делу в родной коллектив депо.

Детство Николая было непростым – рано потерял родителей, и его воспитанием занялась мамина сестра Фирдания Трепалина. Ее тепла хватало на всех детей, и Коля всегда звал ее мамой, стараясь помочь во всем. Он увлекался спортом, хорошо учился и оправдывал ее надежды.

«Рос старательным, добрым юношей. Всегда всего добивался сам. С красным дипломом окончил Нижегородский институт путей сообщения. Очень трепетно относится к родным, к своей семье. Только позвони – всегда поможет. В общем, золотой мальчик. И я горжусь, что смогла его таким воспитать, и горжусь, что он исполнил свой воинский долг до конца», – говорит Фирдания апа.

После школы №3 и завершения обучения в железнодорожном училище Николай ушел в армию, служил стрелком-пулеметчиком. Вернувшись, пришел работать в депо – сначала помощником машиниста, позже, выучившись заочно, стал машинистом электровоза.

«Моим первым наставником был машинист Алексей Скрябин, а потом я десять лет ездил с Денисом Яушевым. Они научили меня всем практическим нюансам профессии», – рассказывает Николай.

Он всегда поддерживал отличную физическую форму, занимался воркаутом – позже это сыграло решающую роль на передовой.

За год до начала частичной мобилизации Николай встретил Аделину – свою будущую жену. Они поженились, радовались ожиданию первенца. Но в октябре 2022 года пришла повестка.

«Так было надо!» – подчеркивает он. В депо по мобилизации уходил не один – вместе с коллегами Станиславом Ресновым и Павлом Гороховым.

С передовой Николай всегда старался звонить маме и супруге – голоса родных немного снимали тоску по дому. А позже, когда заработало волонтерское движение, теплые посылки из родного края стали настоящей поддержкой. Особенно ценна была забота коллег по депо.

В зоне СВО Николай служил пулеметчиком, затем заместителем командира взвода. Противотанковая рота прикрывала товарищей, работала по тяжелой технике. Опасность была постоянной: они спасали других, их спасали товарищи.

Особенно врезался в память момент, когда боец с позывным Малой в критической ситуации отвлек дрон на себя.

«И меня спас, и сам, слава Богу, остался цел. Потом еще меня, раненого, тащил. Я, когда в чувство пришел, первым делом его отблагодарил», – признается Николай.

В мае он получил тяжелое осколочное ранение в голову. Несколько месяцев провел в госпиталях. Осенью вернулся домой и впервые смог обнять маленькую дочку, которую до этого видел только по видеосвязи.

«Месяца полтора отдохнул и пошел в депо. Хотя мне предстоит еще одна операция, я не привык сидеть без дела. Да и семья… Хочу достроить дом, мечтаю еще о детях», – говорит Николай.

Руководство депо поддерживает его, помогают коллеги, а также военкомат, отдел соцзащиты, социальный фонд «Защитники Отечества». Конечно, события СВО не отпускают до конца – Николай продолжает следить за новостями, общается с боевыми товарищами и искренне желает каждому вернуться живым и строить мирные планы.

Материал подготовлен при участии Екатерины Самсоновой