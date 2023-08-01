«Я не понимаю их мотивации»: бойцы ВСУ жалуются CNN на стойкость российских солдат

Телеканал CNN опубликовал статью, в которой украинские военные, находящиеся в прифронтовых деревнях, пожаловались на стойкость российских солдат в зоне СВО.

«Тот факт, что российские войска так упорно сражаются за каждый населенный пункт, вызывает сомнения в утверждениях о том, что линия обороны России жесткая, но тонкая», — пишут авторы.

Украинский военный с позывным Кривбас рассказывает, что недавнее развертывание Киевом резервов и разговоры о новой фазе контрнаступления пока могут только повысить моральный дух, однако их солдаты «очень, очень устали».

Большие надежды на «более быстрые темпы продвижения» были подорваны реальной угрозой российской авиации и истощением украинских сил, передает СNN.

«Я не понимаю их мотивации. Или за что они борются», — приводит слова командира батальона «Арей» Сергея о российских военных.