«Я не отвечу, дружище»: Моуринью оставил загадку на матч с «Интером»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью не стал раскрывать кадровые планы на стартовый матч Лиги чемпионов против миланского «Интера», который состоится завтра, 8 сентября.

На фоне сообщений СМИ о кадровом кризисе в центре поля — по информации прессы, в распоряжении португальского специалиста на эту игру есть лишь два здоровых полузащитника, Джуд Беллингем и Федерико Вальверде, — журналисты издания AS поинтересовались, не выйдет ли в центре Трент Александер-Арнольд.

В ответ на прямой вопрос португалец предпочел дипломатично уклониться от конкретики, признав проблему, но отказавшись обсуждать тактические хитрости.

«Я не буду тебе отвечать на этот вопрос, дружище. Я мог бы часами рассуждать об этом, но лучше буду честен с тобой. Я знаю, что не все игроки полузащиты доступны для нас завтра… Череда событий привела именно к такому положению вещей перед завтрашним матчем. Твой вопрос очевиден, вот такая у нас ситуация. У нас есть три, четыре, пять вариантов (кого поставить в полузащиту). Мы могли бы обсуждать их все, но я ничего не скажу», – ответил тренер.

Как отмечает издание AS, слова Моуринью лишь подогрели интригу вокруг стартового состава «Реала» на выездной поединок группового этапа Лиги чемпионов.

Официальная заявка станет известна непосредственно перед игрой.