«Я не нравлюсь ему, он не нравится мне». Макаров объяснил, почему не сработался с Гусевым

фото: rubin-kazan.ru

Экс-полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, ныне выступающий за турецкий «Кайсериспор» подробно рассказал о причинах своего ухода и откровенно высказался о конфликте с бывшим главным тренером команды Роланом Гусевым.

Футболист признался, что сам не хотел оставаться в команде под руководством этого специалиста.

«А я и сам не хотел. Я же сказал в открытую, что с этим тренером не хочу работать. Потому что не видел прогресса и роста у себя с ним. Это мое мнение, моё решение», — объяснил Макаров «Чемпионату».

Отвечая на вопросы о сути конфликта с Гусевым, полузащитник был предельно откровенен и лаконичен:

«На самом деле ничего. Просто мне не нравится он, а я не нравлюсь ему. Вот и все. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может».

В качестве главного свидетельства взаимной неприязни Макаров привел сухую статистику: после возвращения Гусева на пост главного тренера он не провел на поле ни минуты в четырех матчах. *«За четыре матча я сыграл ноль минут. Никто ничего не объяснял. У нас вообще ни одного разговора [с Гусевым] не было», — заявил футболист.

Несмотря на ситуацию, Макаров подчеркнул, что не держит обид и желает «Динамо» успехов, заключив: «Каждый получил, что хотел».

Напомним, до перехода в московский клуб Макаров выступал за казанский «Рубин» в сезоне 2020/2021