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«Я не купил – значит, меня нет»: как накануне «Черной пятницы» понять, не шопоголик ли вы
Покупки за покупками, а за ними – снова покупки. Вещи заполняют дом, но не приносят радости, а вызывают чувство вины. Знакомо? Значит, вы – шопоголик. О том, что такое шопоголизм, кто к нему склонен и как обезопасить себя от ненужных покупок, накануне «Черной пятницы» «Татар-информу» рассказали эксперты.
«Шопоголизм – не просто вредная привычка, а болезнь»
Завтра, 29 ноября, нас всех ждет «Черная пятница» – день, когда магазины обещают небывалые скидки на свои товары. Для людей, которые зависимы от шопинга, предостерегают врачи, этот период может быть очень опасным.
Перед «Черной пятницей» шопоголики, как правило, испытывают возбуждение и азарт. Так же как у алкоголиков и наркозависимых в преддверии принятия спиртного или наркотиков возникает эмоциональный подъем. Перед скидками шопоголики ощущают себя, как машина перед рывком.
«Шопоголизм – это зависимость, постоянная потребность в беспорядочном потреблении: «Мне надо, надо, надо». Это действие, которое осмыслению не поддается. Это хаотичное потребление. Человек приходит в магазин, а сейчас даже ходить не нужно, ведь есть различные маркетплейсы. Как только он заходит в эту среду, у него меняется эмоциональный фон», – объяснила «Татар-информу» заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева.
Сначала шопоголик испытывает возбуждение, позже, в момент совершения покупки, он чаще всего спокоен, а после оплаты и получения товара у него возникает чувство вины и разочарование. Девиз шопоголиков: «Пусть будет». Как показывает практика, потом купленная вещь валяется без дела – полки заполняются, а вещи не используются. После покупок заканчиваются деньги и настает пора «эмоционального похмелья», а потом игра начинается заново.
«Любая зависимость, шопоголизм в том числе, это не просто вредная привычка, а заболевание. Если говорить про психологические механизмы, зависимость возникает как искаженная форма удовлетворения психологических потребностей. Чувство вины, сожаление, самобичевание усиливают потребность в хаотичных покупках, а хаотичные покупки усиливают чувство вины. Человек оказывается в замкнутом круге», – подчеркнула специалист.
«Мужчина скупал все в магазине, доказывая, что он добился успеха»
Лилия Зайцева вспомнила случай из практики. В диспансер обратился мужчина, которому было чуть меньше 35 лет, чтобы вылечить алкогольную зависимость.
«Он в магазине скупал всё. Он ошибочно полагал, что он алкозависимый, поскольку, когда он в запое, начинались покупки. Но оказалось, что алкоголизм был вторичным», – поделилась специалист.
В момент покупки мужчина испытывал сильнейший экстаз. Как позже они выяснили вместе с психологом, своими покупками он доказывал одному из значимых для него людей, что он нашел свое место в жизни – хорошо зарабатывает, может себе позволить купить всё. Своим поведением он словно кричал: «Смотри, какой я хороший!» И было совсем неважно, что этого значимого для него человека давно уже не было в живых, – гонка для него продолжалась.
«У любого зависимого от алкоголя или наркотиков человека эмоциональное развитие заканчивается ровно на том возрасте, когда он употребил в первый раз. По паспорту этому мужчине было почти 35 лет, но по манере поведения, по возможности удовлетворения своих потребностей ему было лет 6-7», – отметила специалист.
Радовало, что изменения с этим пациентом проходили очень наглядно. Если во время первых групповых сеансов на бейдже он подписывал себя «Андрюша», то к моменту завершения курса реабилитации он уже писал «Андрей Николаевич» и просил себя называть именно так. Это был показатель улучшения состояния пациента.
«Если я не купил – значит, меня нет»
Если человек «сходит с ума» просто потому, что наступает «Черная пятница», это говорит о том, что с его ментальным здоровьем не все в порядке.
Поддаются «сумасшествию» люди с нестабильной самооценкой, неумением удовлетворять свои психологические потребности адекватным способом, неспособностью решать проблемы самостоятельно – проще говоря, люди эмоционально незрелые.
«Им кажется, если я не поучаствовал, не купил – значит, меня нет. Самоидентификация зависит от того, чем и в каком количестве я обладаю в материальном плане. Хотя, общаясь с людьми, склонными к шопоголизму, которых я наблюдаю, замечаю, что до наступления черной пятницы, они рассуждают и понимают, что все это раздуто – никаких скидок не существует, это все иллюзия. Но к моменту приближения скидок эмоциональное состояние, неуверенность, ощущение «если я не куплю, значит, меня нет», тревога усиливаются. И они все равно делают то, что не планировали», – отметила клинический психолог.
Решить эти проблемы можно только посещая квалифицированного психолога и никак иначе, подчеркнула специалист.
«Продавцы говорят, что товар, купленный по акции, нельзя вернуть, но это ложь»
Всегда необходимо помнить, что во время распродаж многие покупатели могут стать жертвой обмана недобросовестных продавцов.
«Во-первых, они не в полной мере доводят информацию до покупателя о проводимых акциях. Продавцы обязаны четко формулировать цену на товары по акции. Во-вторых, они вводят покупателя в заблуждение, говоря, что товар, приобретенный по акции, нельзя вернуть. Это не так. Акционный товар подлежит возврату и обмену, как и обычные товары. Покупатель не должен отчаиваться, если в товаре со скидкой обнаружился недостаток, он вправе требовать заменить его на товар такой же марки или на другой товар с перерасчетом цены. Или продавец должен бесплатно устранить дефект. А также, возможно, расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги», – рассказала «Татар-информу» начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РТ Элина Портьянова.
По закону о защите прав потребителя, если с приобретенным товаром что-то не так, покупатель может вернуться в магазин и предъявить свою претензию. Если она обоснована, а продавец не реагирует, за помощью можно обратиться к специалистам Роспотребнадзора. Если они увидят, что права потребителя нарушаются, то применят меры по отношению к предпринимателю.
Элина Портьянова дала советы, как не обмануться в «Черную пятницу»:
- необходимо предварительно сравнивать цены – многие продавцы увеличивают стоимость товара перед скидками;
- стоит изучить информацию о продавце, почитать отзывы.
«Сейчас процветает интернет-торговля. Маркетплейсы по закону являются агрегаторами – это площадка, которая предоставляет продавцам место, а продавец уже оказывает свои услуги продажи товара. И если у потребителя какие-то недостатки обнаруживаются в товаре, он не обращается к маркетплейсу, отношения должны складываться с продавцом», – заметила начальник отдела.
«Хочу или мне реально нужно?»
Любовь к покупкам переходит разумную черту, когда это происходит стихийно. Например, до определенного возраста дети не могут отделить потребность от желания, то же самое происходит и со взрослыми.
«Как определить эту грань – я очень сильно хочу или мне это реально нужно? Есть совет – голодным в магазин не ходить. Я бы рекомендовала всем идти за покупками с предварительным списком того, что мне действительно нужно, чтобы не попасть впросак», – отметила психолог.
Злую шутку играют социальные сети: часто люди, видя там красивую картинку, заказывают вещи или товары, насмотревшись на них, а потом они валяются без дела.
Что нужно сделать, чтобы избавить себя от нерациональных покупок:
- взять ручку, лист бумаги и расписать, в чем человек нуждается;
- отследить, какие чувства вы испытываете, находясь в торговом центре, – если до похода туда настроение было одно, а на пороге ТЦ вдруг возникло предвкушение чего-то, то это сигнал, что в таком состоянии покупки делать нельзя;
- лучше не ходить за покупками в одиночестве, а брать с собой того, кто сможет дать адекватную обратную связь на ваше желание совершить импульсивную покупку.
Излечиться от шопоголизма можно, но не всегда. Врачи уверены, что чем раньше обратиться за помощью с такой зависимостью, тем выше шанс от нее избавиться.
К слову, к шопоголизму может присоединиться клептомания. А из-за самобичевания и высокой тревожности могут развиться алкоголизм или наркомания.
«Шопоголизм – это искаженный, кривой способ удовлетворения своих потребностей. Замещение какого-то эмоционального дефицита. С такой проблемой можно обратиться в наркодиспансер на консультацию к психологу. Никакой “постановки на учет” не будет, но специалисты помогут вам и ваша жизнь вновь станет полноценной», – подытожила Лилия Зайцева.
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