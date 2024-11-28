«Я не купил – значит, меня нет»: как накануне «Черной пятницы» понять, не шопоголик ли вы

29 ноября нас всех ждет «Черная пятница» – день, когда магазины обещают небывалые скидки на свои товары

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

«Шопоголизм – не просто вредная привычка, а болезнь»

Завтра, 29 ноября, нас всех ждет «Черная пятница» – день, когда магазины обещают небывалые скидки на свои товары. Для людей, которые зависимы от шопинга, предостерегают врачи, этот период может быть очень опасным.

Перед «Черной пятницей» шопоголики, как правило, испытывают возбуждение и азарт. Так же как у алкоголиков и наркозависимых в преддверии принятия спиртного или наркотиков возникает эмоциональный подъем. Перед скидками шопоголики ощущают себя, как машина перед рывком.

«Шопоголизм – это зависимость, постоянная потребность в беспорядочном потреблении: «Мне надо, надо, надо». Это действие, которое осмыслению не поддается. Это хаотичное потребление. Человек приходит в магазин, а сейчас даже ходить не нужно, ведь есть различные маркетплейсы. Как только он заходит в эту среду, у него меняется эмоциональный фон», – объяснила «Татар-информу» заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева.

Сначала шопоголик испытывает возбуждение, позже, в момент совершения покупки, он чаще всего спокоен, а после оплаты и получения товара у него возникает чувство вины и разочарование. Девиз шопоголиков: «Пусть будет». Как показывает практика, потом купленная вещь валяется без дела – полки заполняются, а вещи не используются. После покупок заканчиваются деньги и настает пора «эмоционального похмелья», а потом игра начинается заново.

«Любая зависимость, шопоголизм в том числе, это не просто вредная привычка, а заболевание. Если говорить про психологические механизмы, зависимость возникает как искаженная форма удовлетворения психологических потребностей. Чувство вины, сожаление, самобичевание усиливают потребность в хаотичных покупках, а хаотичные покупки усиливают чувство вины. Человек оказывается в замкнутом круге», – подчеркнула специалист.

Лилия Зайцева: «Шопоголизм – это зависимость, постоянная потребность в беспорядочном потреблении: «Мне надо, надо, надо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мужчина скупал все в магазине, доказывая, что он добился успеха»

Лилия Зайцева вспомнила случай из практики. В диспансер обратился мужчина, которому было чуть меньше 35 лет, чтобы вылечить алкогольную зависимость.

«Он в магазине скупал всё. Он ошибочно полагал, что он алкозависимый, поскольку, когда он в запое, начинались покупки. Но оказалось, что алкоголизм был вторичным», – поделилась специалист.

В момент покупки мужчина испытывал сильнейший экстаз. Как позже они выяснили вместе с психологом, своими покупками он доказывал одному из значимых для него людей, что он нашел свое место в жизни – хорошо зарабатывает, может себе позволить купить всё. Своим поведением он словно кричал: «Смотри, какой я хороший!» И было совсем неважно, что этого значимого для него человека давно уже не было в живых, – гонка для него продолжалась.

«У любого зависимого от алкоголя или наркотиков человека эмоциональное развитие заканчивается ровно на том возрасте, когда он употребил в первый раз. По паспорту этому мужчине было почти 35 лет, но по манере поведения, по возможности удовлетворения своих потребностей ему было лет 6-7», – отметила специалист.

Радовало, что изменения с этим пациентом проходили очень наглядно. Если во время первых групповых сеансов на бейдже он подписывал себя «Андрюша», то к моменту завершения курса реабилитации он уже писал «Андрей Николаевич» и просил себя называть именно так. Это был показатель улучшения состояния пациента.

Перед «Черной пятницей» шопоголики, как правило, испытывают возбуждение и азарт Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если я не купил – значит, меня нет»

Если человек «сходит с ума» просто потому, что наступает «Черная пятница», это говорит о том, что с его ментальным здоровьем не все в порядке.

Поддаются «сумасшествию» люди с нестабильной самооценкой, неумением удовлетворять свои психологические потребности адекватным способом, неспособностью решать проблемы самостоятельно – проще говоря, люди эмоционально незрелые.

«Им кажется, если я не поучаствовал, не купил – значит, меня нет. Самоидентификация зависит от того, чем и в каком количестве я обладаю в материальном плане. Хотя, общаясь с людьми, склонными к шопоголизму, которых я наблюдаю, замечаю, что до наступления черной пятницы, они рассуждают и понимают, что все это раздуто – никаких скидок не существует, это все иллюзия. Но к моменту приближения скидок эмоциональное состояние, неуверенность, ощущение «если я не куплю, значит, меня нет», тревога усиливаются. И они все равно делают то, что не планировали», – отметила клинический психолог.

Решить эти проблемы можно только посещая квалифицированного психолога и никак иначе, подчеркнула специалист.

Любовь к покупкам переходит разумную черту, когда это происходит стихийно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Продавцы говорят, что товар, купленный по акции, нельзя вернуть, но это ложь»

Всегда необходимо помнить, что во время распродаж многие покупатели могут стать жертвой обмана недобросовестных продавцов.

«Во-первых, они не в полной мере доводят информацию до покупателя о проводимых акциях. Продавцы обязаны четко формулировать цену на товары по акции. Во-вторых, они вводят покупателя в заблуждение, говоря, что товар, приобретенный по акции, нельзя вернуть. Это не так. Акционный товар подлежит возврату и обмену, как и обычные товары. Покупатель не должен отчаиваться, если в товаре со скидкой обнаружился недостаток, он вправе требовать заменить его на товар такой же марки или на другой товар с перерасчетом цены. Или продавец должен бесплатно устранить дефект. А также, возможно, расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги», – рассказала «Татар-информу» начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РТ Элина Портьянова.

По закону о защите прав потребителя, если с приобретенным товаром что-то не так, покупатель может вернуться в магазин и предъявить свою претензию. Если она обоснована, а продавец не реагирует, за помощью можно обратиться к специалистам Роспотребнадзора. Если они увидят, что права потребителя нарушаются, то применят меры по отношению к предпринимателю.

Элина Портьянова дала советы, как не обмануться в «Черную пятницу»:

необходимо предварительно сравнивать цены – многие продавцы увеличивают стоимость товара перед скидками;

стоит изучить информацию о продавце, почитать отзывы.

«Сейчас процветает интернет-торговля. Маркетплейсы по закону являются агрегаторами – это площадка, которая предоставляет продавцам место, а продавец уже оказывает свои услуги продажи товара. И если у потребителя какие-то недостатки обнаруживаются в товаре, он не обращается к маркетплейсу, отношения должны складываться с продавцом», – заметила начальник отдела.

Необходимо предварительно сравнивать цены – многие продавцы увеличивают стоимость товара перед скидками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хочу или мне реально нужно?»

Любовь к покупкам переходит разумную черту, когда это происходит стихийно. Например, до определенного возраста дети не могут отделить потребность от желания, то же самое происходит и со взрослыми.

«Как определить эту грань – я очень сильно хочу или мне это реально нужно? Есть совет ­– голодным в магазин не ходить. Я бы рекомендовала всем идти за покупками с предварительным списком того, что мне действительно нужно, чтобы не попасть впросак», – отметила психолог.

Злую шутку играют социальные сети: часто люди, видя там красивую картинку, заказывают вещи или товары, насмотревшись на них, а потом они валяются без дела.

Что нужно сделать, чтобы избавить себя от нерациональных покупок:

взять ручку, лист бумаги и расписать, в чем человек нуждается;

отследить, какие чувства вы испытываете, находясь в торговом центре, – если до похода туда настроение было одно, а на пороге ТЦ вдруг возникло предвкушение чего-то, то это сигнал, что в таком состоянии покупки делать нельзя;

лучше не ходить за покупками в одиночестве, а брать с собой того, кто сможет дать адекватную обратную связь на ваше желание совершить импульсивную покупку.

Излечиться от шопоголизма можно, но не всегда. Врачи уверены, что чем раньше обратиться за помощью с такой зависимостью, тем выше шанс от нее избавиться.

К слову, к шопоголизму может присоединиться клептомания. А из-за самобичевания и высокой тревожности могут развиться алкоголизм или наркомания.

«Шопоголизм – это искаженный, кривой способ удовлетворения своих потребностей. Замещение какого-то эмоционального дефицита. С такой проблемой можно обратиться в наркодиспансер на консультацию к психологу. Никакой “постановки на учет” не будет, но специалисты помогут вам и ваша жизнь вновь станет полноценной», – подытожила Лилия Зайцева.