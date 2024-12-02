«Я не имел ввиду ничего плохого»: мужчину в Казани судят за угрозу теракта в мэрии

В Вахитовском суде Казани сегодня допросили подсудимого по делу о несостоявшемся теракте. Мужчина позвонил в мэрию и пообещал «приехать с автоматом и порешить всех».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

28 октября 2021 года Илья Зверев позвонил в полицию. Он спросил, может ли он приватизировать магазин, в котором нет кассиров и охранников. Признался, что планирует заняться таким бизнесом и хочет забрать магазин себе, раз за ним никто не следит. После, когда его предупредили, что он обратился не по адресу с таким вопросом – он решил позвонить премьер-министру Республики Татарстан. Якобы у него был его номер, хотя на деле все это время он звонил в приемную мэрии.

«Я просто огорчился, что секретарь меня не понимает, но потом сразу извинился», – рассказал в суде Илья Зверев.

Сегодня в суде состоялся допрос подсудимого. Свидетели рассказали, что он действительно звонил, разговаривал на повышенных тонах и обещал всех расстрелять.

На прошлых заседаниях в зале суда прослушали запись телефонного разговора. После, сторона защиты заявила ходатайство о фонетической экспертизе. Подсудимый уверен – его не так поняли.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я не имел ввиду ничего такого. Не собирался ни в кого стрелять. Потом позвонил – извинился. И вообще, когда я угрожал – я был уверен, что разговаривал с бывшей женой», – поделился Илья Зверев.

Ходатайство отклонили за ненадобностью. Запись слышали все участники процесса.

28 октября 2021 года Илья Зверев в приподнятом настроении вышел из родительского дома. Он приглядывает за пожилыми родителями. Оттуда он направился в сторону магазина «Бахетле» на Проспекте Победы. Там он выпил две бутылки алкогольного напитка, после чего пошел купить электронную сигарету.

«Я зашел в магазин, но не было ни продавцов, ни охранников, это меня возмутило. Ко мне подошел мужчина и предложил продать мне электронную сигарету, я спросил про вкусы, но он сказал, что не разбирается в них. Это возмутило меня еще больше», – рассказал Илья Зверев.

Тогда Илья затребовал у мужчины номер хозяина. Продавец ему отказал. Зверев окончательно рассвирепел и отважился на крайние меры.

«Я решил заняться таким бизнесом. Позвонил в полицию и спросил, можно ли мне законно забрать себе такой магазин, в котором ни продавцов, ни охраны, ни даже хозяина», – рассказа Илья Зверев.

В службе 112 его попросили не занимать линию и предложили изложить претензии письменно в заявлении, которое можно составить в отделе полиции.

«И я решил позвонить премьер-министру РТ. Мне как-то дали номер, у меня протекала крыша и сказали там могут с этим помочь», – поделился Зверев.

Телефон премьера оказался вполне обычным телефоном приемной. Ему ответила секретарь. Ответ остался прежним – он обращается не по адресу.

«Тогда я расстроился, что она меня не понимает. Решил для усиления речи, для красного слова сказать, что приду с автоматом и всех порешу», – поделился Илья.

Контраргументом от секретаря было обещание передать его слова в соответствующие службы. Зверева было уже не остановить и для убедительности он назвал свой адрес проживания.

«Я назвал адрес родителей. Не знаю почему, я же там уже больше не живу», – рассказал Илья.

На деле стрелять он ни в кого, конечно, не собирался, по его словам. За, по его мнению, безобидную шалость ему теперь грозит срок от 6 до 8 лет или штраф от 700 тысяч до миллиона.

«Никогда не держал автомата в руках, даже в живую не видел», – поделился Илья Зверев.