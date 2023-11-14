«Я не астролог»: Боррель высказался о будущем Украины без поддержки США

Если США решат уменьшить объемы поддержки Украины в 2024 году, ее будущее смогут знать только «астрологи». Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав Минобороны.

По его мнению, к ситуации стоит отнестись серьезнее и сосредоточиться на настоящем Украины, а не на возможных перспективах.

«Совет ЕС — это не ток-шоу, а я не астролог, я не знаю, что случится в США в следующем году, – приводит его слова ТАСС. — Мы должны действовать более серьезно, чем обсуждать подобные спекуляции, мы должны сосредоточиться на нынешнем времени. И, честно говоря, я слишком занят своими текущими делами, чтобы тратить время на спекуляции».

Кроме того, Боррель не стал комментировать вопрос о возможных целях Евросоюза на Украине.