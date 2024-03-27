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«Я нахожусь дома!»: Командир спецназа «Ахмат» записал видео по пути на передовую
С радостью и воодушевлением прокомментировал свое возвращение в зону проведения военной спецоперации (СВО) командир спецподразделения ВС РФ «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Соответствующее видео он опубликовал сегодня в своем телеграм-канале.
«Уважаемые друзья! Так приятно чувствовать себя дома! Я нахожусь дома, там, где мои ребята – моя втора семья», – отметил генерал по пути на передовую.
На записи видно, что Алаудинова сопровождают его заместители с позывными «Охотник», «Аид» и «Черный». Судя по содержанию разговора военнослужащих, свое возвращение генерал спецназа «Ахмат» начал с проверки личного состава.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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