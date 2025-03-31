«Я наступил на Глушенкова чисто случайно». Грицаенко о своем удалении

Фото: fc-zenit.ru

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко высказался о своем удалении в игре против «Зенита» (0:4).

Алексей не стал спорить с судьей, поскольку это было бы бессмысленно.

«В первом моменте не было злого умысла. Я разворачивался и наступил на Глушенкова чисто случайно. Второй момент нужно посмотреть, я сыграл в мяч, но потом попал в ноги. Спорить не стал, потому что смысла нет, можно только нарваться на более длительную дисквалификацию.

В первом и во втором эпизоде сами себе ошибки привезли, были такие желтые карточки», – передает слова Грицаенко «Матч ТВ».

В данный момент «Рубин» идет на седьмом месте в таблице РПЛ. «Зенит» после своей победы и ничейного матча «Спартака» с «Ахматом» (0:0) поднялся на вторую строчку в таблице первенства.