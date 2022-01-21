«Я напутствовал своего преемника цитатой Габдуллы Тукая: „Жизнь люби. Люби народ свой“»

Какую детскую мечту реализовал Минтимер Шаймиев на посту министра мелиорации, как Сакина ханум догадалась, что ее муж больше не будет Президентом РТ, а также о преемнике власти рассказал в документальном фильме на ТНВ Государственный Советник Татарстана, которому накануне исполнилось 85 лет.

«За 13 лет моей работы министром мелиорации по республике сооружено 450 капитальных плотин для водоемов»

«Летом мы в основном трудились на огороде, и, безусловно, самым нудным из этого была прополка в летнюю жару. Целый день борешься с сорняками под палящим солнцем и думаешь: вот бы искупаться! А около нашей деревни, кроме речушки в овраге, никакого приличного водоема не было. И если кому очень сильно хотелось купаться, тот вскакивал на лошадь или на тогдашнюю редкость — велосипед и ехал 8 километров к соседней деревне на речку Ик. Вот это была большая радость и редкость. Она приравнивалась к счастью», — поделился воспоминаниями Государственный Советник РТ.

Поэтому с детства Минтимера Шариповича стала занимать мысль, можно ли сделать какой-то водоем наподобие озера в его деревне.

«По воле судьбы, став в 1969 году министром мелиорации и водного хозяйства республики, я всё же осуществил детскую мечту» Фото: tatar-congress.ru

«Это детская мечта! Однако по воле судьбы, став в 1969 году министром мелиорации и водного хозяйства республики, я всё же осуществил эту мечту. Тогда за 13 лет моей работы министром по республике было сооружено 450 капитальных плотин для водоемов. Они и сейчас действуют, к счастью», — заметил Шаймиев.

А в родной деревне первого Президента республики соорудили большой красивый пруд. «Народ воспринял этот пруд как огромный подарок Всевышнего. Я сам был рад вдвойне, потому что, осуществив свою мечту, я очень много сумел сделать полезного для людей. Наш пруд и поныне радует моих земляков и гостей», — добавил он.

«Я всегда говорил, что газ — это рай, потому что в детстве топили кизяками»

Прорывным проектом для Татарстана стала газификация населенных пунктов. Минтимер Шаймиев убежден, что газификация деревень позволила качественно улучшить жизнь сельчан, поскольку решился вопрос отопления домов.

«Газификация — это фантастика, я не побоюсь этого слова. Было самое смутное время, не было наличности. Председатель „Газпрома“ Рем Вяхирев приехал в республику и сказал, что ему нечем платить зарплату газовикам. А мы были должниками. Мы 14–15 млрд кубометров газа потребляли в год и задолжали. Я ответил, что в планах „Газпрома“ есть программа сельской газификации. Давайте, говорю, мы в счет долгов газифицируем Татарстан и передадим на ваш баланс. И мы передали всю газовую сеть от точки высокого давления до плиты на баланс „Газпрома“ в счет долгов наших предприятий», — рассказал Шаймиев.

«Газификация — это фантастика, я не побоюсь этого слова» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Я всегда говорил, что газ — это земной рай, потому в детстве мы топили печку кизяками. Мы детьми все лето лепили кирпичики, чтобы потом топить печь. Было в деревне такое, что одна семья натопит баню и, пока тепло, другие мылись. Цена тепла была высокая. Мы в детстве могли получить по мягкому месту, если долго держим открытой дверь», — пояснил он.

«После ветхого жилья люди получали квартиры со слезами на глазах»

Программа ликвидации ветхого жилья в Татарстане позволила улучшить жилищные условия тысяч живущих в республике семей. Люди не верили своему счастью, когда бесплатно получали квартиры.

«Состояние этих людей нужно было видеть. Они просто не верили» Фото: protatarstan.ru

«В самое сложное время нам удалось запустить Программу ликвидации ветхого жилья. Я видел, как люди получали квартиры со слезами на глазах. Они не верили, что это случилось, когда мы заселяли людей. Это 55 тыс. семей бесплатно получили квартиры в целом по республике. А в Казани — порядка 33 тыс. семей получили бесплатное жилье. Состояние этих людей нужно было видеть. Они просто не верили», — вспоминает Шаймиев.

«Переход татарской письменности на латиницу разделил бы татарскую нацию»

Татарстан отказался от перевода татарской письменности на латиницу, поскольку это разделило бы татарскую нацию, представители которой живут в разных регионах России.

«Меня начали обвинять, что я противник перехода к латинице. Я родился, учился и вырос в преимущественно татарском Актанышском районе, там и сегодня живет 86% татар (от общей численности населения района, — прим. Т-и). У меня учительница была, которая еще застала латиницу. Но я продолжал настаивать, что мы не можем перейти на латиницу, хотя <...> она очень <...> красива. Тут вопросов нет», — заметил Шаймиев.

«И сегодня я убежден: как можно своими руками разделить татар, которые живут в разных областях, которые живут внутри России?» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Но и сегодня я убежден: как можно своими руками разделить татар, которые живут в разных областях, которые живут внутри России? В такой ситуации мы подставили бы самих себя, отделили бы своими руками — за счет письменности прежде всего», — подчеркнул Государственный Советник Татарстана.

«Уйти из власти почти каждому очень сложно. И это не оттого, что ты любишь власть»

Минтимер Шаймиев рассказал и о своем личном отношении к власти, и о разговоре с Владимиром Путиным по поводу ухода с поста Президента Татарстана.

«Власть — это порочный и прочный круг. Такую формулу я вывел для себя. Не в смысле использования власти в личных целях, что [будто бы] становишься испорченным. Власть никогда не даст добровольно расстаться с ней, вот ее опасность. Уйти из власти почти каждому очень сложно. И это не оттого, что ты любишь власть, а потому что ты любишь многих людей, ты к ним привык, они тебе доверяют. Чувство, что ты не оправдываешь доверия, уходишь из власти, — это большая потеря», — подчеркнул Шаймиев.

Первый Президент Татарстана также вспомнил, как проходил разговор с Владимиром Путиным, после которого произошла смена власти в республике.

«Чувство, что ты не оправдываешь доверия, уходишь из власти, — это большая потеря» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Мой четвертый срок Президента республики подходил к концу в марте 2010 года. Было бы странно, если бы я не подумал о своих действиях по уходу с поста Президента РТ. На несколько шагов вперед нужно было просчитывать. Так получилось, что в ноябре 2009 года на 80-летии Евгения Примакова мы оказались за одним столом с Президентом России Владимиром Путиным. Между нами состоялся короткий разговор. Я высказался, напомнил, что за год до этого просил, чтобы меня больше не выдвигали. И попросил в этот раз, чтобы мне не предлагали выдвигать свою кандидатуру. И это было услышано. Мое обращение дошло до Владимира Владимировича. Он сказал: „Вы не торопитесь принимать окончательное решение“. Но он сказал это уже более понимающим голосом. И тогда я принял окончательное решение», — признался Шаймиев.

Сакина апа догадалась о уходе с должности Президента по белому щенку

Минтимер Шаймиев поделился воспоминаниями, как его супруга Сакина апа догадалась о его уходе с должности Президента Татарстана.

«Обычно я никогда не говорю о своих намерениях. У нас в семье это принято так, пока я сам не скажу, никто ни о чем меня не расспрашивает: идет жизнь и идет, лишь бы нормально шла. Но Сакина догадалась — по белому щенку», — объяснил Шаймиев.

«И вот тут Сакина поняла: скоро будут перемены. Она первой сказала: „Наконец-то! Я чувствую, что ты решился на перемены“» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Дело в том, что Минтимер Шарипович всегда хотел завести собаку и ему несколько раз дарили щенков знающие о его желании люди. «Но я как человек крайне ответственный всегда передавал их в хорошие руки, считая, что к живому существу надо относиться по-человечески, уделять должное внимание. А я, будучи во главе республики, позволить себе такого отношения не мог», — пояснил он.

И вот наконец-то в январе 2009 года Минтимеру Шаймиеву подарили щенка — белую лайку. Он поселил собаку на даче, соорудил вольер. «И вот тут Сакина поняла: скоро будут перемены. Она первой сказала: „Наконец-то! Я чувствую, что ты решился на перемены“», — заметил Шаймиев.

Новому питомцу Минтимер Шарипович дал кличку Махмай по имени героя стихотворения Габдуллы Тукая.

«Жизнь показала, что Рустам Нургалиевич действительно оправдал наши надежды»

Одним из ярких событий в жизни Минтимер Шаймиев назвал передачу власти Президенту Татарстана Рустаму Минниханову в 2010 году.

«Я с радостью и принародно передал полномочия своему воспитаннику, достойному и опытному руководителю Рустаму Нургалиевичу, зная, что новый Президент республики со всем справится. И мы не ошиблись. Жизнь показала, что Рустам Нургалиевич действительно оправдал наши надежды», — рассказал Шаймиев.

Первый Президент республики отметил, что ему на всю жизнь запомнилась торжественная церемония.

«На мой взгляд, церемония получилась не только торжественной, но и душевной» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«На мой взгляд, церемония получилась не только торжественной, но и душевной. Я поздравил своего преемника и напутствовал его цитатой из стихотворения поэта Габдуллы Тукая: „Жизнь люби. Люби народ свой. Чти народную мечту. Смертны мы. Не разменять бы жизни дар на суету“, а также словами Николая Карамзина: „Любовь к Отечеству есть действие ясного рассудка, но не слепая страсть“. Завершил я свое выступление традиционным лозунгом: „Мы можем! Без булдырабыз!“», — поделился он подробностями инаугурации.

Шаймиев вспомнил, как Минниханов вручил ему высшую республиканскую награду — орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», а также преподнес букет цветов.

«Приняв букет, я нарушил порядок церемонии. Всё это было на ходу, я повернулся и спустился в зал. Подошел к супруге Сакине и передал ей букет со словами: „Спасибо, дорогая, за терпение“», — поделился воспоминаниями Шаймиев.

«На Болгар и Свияжск я попросил полмиллиарда, Путин согласился дать 400 млн рублей»

В преддверии 2010 года, когда первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев собирался оставить свой пост, бывший тогда Премьер-министром России Владимир Путин назначил ему встречу. Беседа состоялась 30 декабря 2009 года. В ходе разговора Шаймиев попросил у Путина полмиллиарда рублей на восстановление Болгара и Свияжска.

«Давайте так: и мусульманский X–XIV веков Болгар, и XVI века православный Свияжск восстановим — оба прекрасных града на берегах Волги. Я говорю: „Мы их обделяем и себя обделяем. И жителям не создаем условия, и сами не пользуемся“. Путин спросил: „Какая цена вопроса?“ Я ответил, что нужно по полмиллиарда [рублей] в год до завершения восстановления этих исторических ценностей, этих городов. Он говорит: „Ладно. Давай, по четыреста [миллионов] начнем“», — изложил подробности диалога с нынешним главой государства первый Президент Татарстана.

«Путин спросил: „Какая цена вопроса?“ Я ответил, что нужно по полмиллиарда в год до завершения восстановления этих исторических ценностей, этих городов» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Руководство республики еще в 1998 году обратилось в ЮНЕСКО с просьбой о включении Казанского Кремля, Болгара и Свияжска в Список Всемирного наследия. В 2000 году при активном участии Минтимера Шаймиева Казанский Кремль был включен в этот перечень. На очереди были древние города Болгар и Свияжск, но путь предстоял нелегкий. Началась масштабная работа.

«Мы, безусловно, понимали, что это не просто консервация памятников и восстановление руин. Мы были убеждены, что если восстанавливаем древний город, то должны воссоздать его духовную атмосферу», — подчеркнул Шаймиев.

В 2014 году Болгар вошел в Список Всемирного наследия, сейчас он вновь стал местом паломничества мусульман.

«Судьба Свияжска — это отражение новой российской истории»

В 2017 году Свияжск был признан памятником мирового значения. По словам Шаймиева, реализация проекта по восстановлению острова-града была сложной.

«Если честно, я горжусь всем, что сделано нами на острове-граде Свияжск. Горжусь тем, что удалось освободить остров от духа советского запустения <...>. Горжусь тем, что удалось превратить остров войны и революции в остров мира и согласия. Судьба Свияжска — это отражение новой российской истории», — подчеркнул первый Президент Татарстана.

Шаймиев отметил, что работа на острове началась с того, что пришлось «буквально вытаскивать людей из монашеских келий». «Они жили в таких условиях, что трудно себе представить», — сказал он.

«Мне часто задавали вопрос: зачем восстанавливать город-крепость, построенный для взятия Казани, имеющий отношение к трагическим страницам истории татар?» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Когда представители фонда впервые приехали в Свияжск и пообещали местным жителям новое благоустроенное жилье, люди попросту не поверили. «Это было видно по их глазам», — заметил первый Президент Татарстана.

В ходе возрождения острова было построено три индивидуальных и 19 многоквартирных домов для местных жителей, на остров также был проведен газ.

«Мне часто задавали вопрос: зачем восстанавливать город-крепость, построенный для взятия Казани, имеющий отношение к трагическим страницам истории татар? Я отвечал, что мы не занимаемся обсуждением истории, которую, как известно, не выбирают. Она такая, какая есть. Ее нельзя изменить. Также нельзя передавать ненависть из поколения в поколение. Надо передавать только лучшее. Наша цель — возрождение бесценных исторических памятников», — пояснил Шаймиев.

В Свияжске были отреставрированы все православные церкви и соборы. В Успенском соборе были отреставрированы уникальные фрески, благодаря которым удалось обосновать ценность храма перед экспертами ЮНЕСКО.

«Комплексы „Адымнар“ — маяки на пути к созданию модели школы будущего»

Сеть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» позволит вырастить поколение, способное сберечь богатое историческое наследие Татарстана.

«Мы возродили Болгар и Свияжск, построили Болгарскую исламскую академию, возродили собор Казанской иконы Божией Матери. Получается, мы свой долг выполнили и передаем это бесценное богатство нашим потомкам. И дальше судьба нашего исторического наследия будет в руках нашего молодого поколения. И возникает правомерный вопрос: сумеют ли они сберечь наше наследие и передать его следующим поколениям? Это зависит от того, как мы их воспитаем, какое образование сумеем им дать», — поделился размышлениями Шаймиев.

Он напомнил, что образование и воспитание молодежи — это общая задача родителей, старшего поколения, общества и государства.

«Главная философия школы — путь к знанию и согласию. Это шаги к знаниям, пониманию собственной культуры» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы должны быть уверены, что они будут способны сохранить наше наследие во благо будущего. Поэтому крайне важно воспитать наших детей знающими и ценящими наследие, свое и других народов. Также важно дать им возможность получить разностороннее образование, воспитать их конкурентоспособными. Именно поэтому Республиканский фонд „Возрождение“ в 2019 году совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством образования и науки РТ с участием КФУ приступил к реализации уникального образовательного проекта по созданию полилингвальных образовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках. Я предложил все комплексы объединить под названием „Адымнар“. Главная философия школы — путь к знанию и согласию. Это шаги к знаниям, пониманию собственной культуры», — пояснил Шаймиев.

Каждый образовательный комплекс включает детский сад, начальную и среднюю школы. Также будут задействованы два загородных центра дополнительного образования в Казани и Набережных Челнах.

«Эти комплексы — маяки на пути к созданию модели школы будущего, главнейшей задачей которой помимо знаний является воспитание молодого поколения в духе межнационального и межконфессионального согласия. В эпоху глобализации нет иного пути для выживания ни у одного народа», — подчеркнул Шаймиев.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»