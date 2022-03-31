«Я Леха, давайте работать»: Олимпийский чемпион Ягудин провел мастер-класс в Казани

Сегодня в казанском дворце спорта «Триумф» олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин провел мастер-класс для детей из местной школы.

Юным спортсменам крупно повезло — целых 100 минут с ними усиленно занимался один из лучших фигуристов мира, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. Но сначала 42-летний маэстро пообщался с журналистами.

Ягудин сразу подчеркнул, что не любит обращения по имени отчеству: «Я Леха! Спасибо, что пригласили. Давайте работать».

Заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова прямо назвала этот мастер-класс «знаковым событием». «Какие хорошенькие детки пришли сегодня позаниматься. Это занятие поможет им выйти в сильнейшие, добиться результатов. Пусть будущие олимпийские звезды зажгутся именно в Казани»!

По крылом олимпийского чемпионата сегодня более полутора часов занимались десять девочек от 5 до 10 лет, два мальчика дошкольного возраста и парень 2008 года рождения.

Сначала Ягудин на словах объяснил свои требования, после чего начался ледовый мастер-класс – от элементарных элементов и до прыжков и вращения в концовке. И надо сказать, для своего возраста юные фигуристы неплохо справлялись с требованиями и заданиями маэстро. По крайней мере, в первые 60 минут пока детвора не устала и не замерзла, падений на лед в принципе не было. А это важный показатель.

Ягудин работал на пару с тренером школы «Триумфа». И лишь через полтора часа историческое для детей занятие подошло к концу. За старание и усердие каждый получил фотографию олимпийского чемпиона с автографом и кружку с его же портретом.

Затем на лед выкатились девять девушек и один парень из команды по синхронному катанию «Авиатор». Из рук Ягудина синхронщики получили значки и удостоверения «Кандидат в мастера спорта».

Пока Ягудин и его команда отдыхали, детвора с родителями заполнила небольшое фойе «Триумфа», где все это время на большом экране телевизора транслировалось победное выступление Алексея на олимпиаде в Нагано в 2002 году. Дождавшись Ягудина все желающие удовлетворили свое желание получить автограф.