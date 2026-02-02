«Я как олененок Бэмби»: Бузова о детском восторге от съемочного процесса

На премьерном показе фильма «Равиоли Оли» в Казани Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях во время работы над первой главной ролью в полном метре. Несмотря на статус опытной медийной персоны, артистка рассказала, что на съемочной площадке почувствовала себя ребенком, впервые попавшим за кулисы волшебства.

«Вы знаете, я так наслаждалась съемочным процессом. Я в полном восторге от всего! Я, знаете, как такой олененок Бэмби, с такими глазами на весь этот съемочный процесс смотрела, все это изучала. Мне все было очень интересно», – с искренним смехом рассказала артистка журналистам в Казани.

Это признание раскрыло другую сторону знаменитой трудоголицы.

«Я очень любопытная, любознательная девушка. Поэтому я просто получала удовольствие», – добавила Бузова.

Бузова также тепло отозвалась о коллегах.

«Я целовалась с Владимиром Яглычем! Понимаете? Уже можно кинокарьеру заканчивать. Шучу, конечно! Работать с таким актером – большая удача», – заметила певица.

Фото: предоставлено пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров