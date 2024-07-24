«Я их знаю, все с одной улицы»: свидетель на процессе узнал в подсудимых бригаду Джамая

Сегодня в суде свидетель по делу организованной преступной группы (ОПГ) "Джамая" опознал подсудимых как членов ОПГ «Борисковские». До этого момента защита активно оспаривала принадлежность подсудимых к этой группировке.

«Да, я знаю подсудимых. Это Марат Маркел, Виталий Фадей, Олег Крокодил, Андрей Медведь и Ринат Ринтик», – ответил свидетель на вопрос государственного обвинителя.

На скамье подсудимых находятся предполагаемые члены ОПГ «Борисковские», которая позже разделилась на несколько «бригад». По версии следствия, сегодня судят «бригаду Джамая».

«Подсудимых знаю, все с одной улицы, Борисковские. Я из бригады Мансура, они из бригады Джамая. Сильная была бригада», – пояснил свидетель.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня рассматривался эпизод, связанный с покушением на убийство Рустема Хайруллина, члена конкурирующей группировки. Конфликт якобы начался после оскорбления тещи Рустема членами бригады Джамая.

«Я услышала выстрелы и увидела на соседском заборе человека с автоматом», – рассказала свидетельница нападения на Хайруллина.

На Рустема напали у его дома, выманив к калитке и обстреляв из нескольких автоматов и пистолетов. Он получил одно ранение в бедро и выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

Помимо этого покушения, в деле фигурируют и другие эпизоды. Среди них – убийство Дамира Сунгатуллина, который, по версии следствия, претендовал на лидерство в новой бригаде. Джамай якобы приказал устранить конкурента.

Согласно обвинительному заключению, Веселов, Гатиятуллин и Нейдеров напоили Дамира, вывезли в промзону и застрелили.

Последний эпизод касается рейдерского захвата кафе. По версии следствия, по приказу Джамая, Веселов и Хабибуллин, угрожая пистолетом, заставили владелицу кафе Непожнюк оформить генеральную доверенность на кафе на них.

Дело рассматривается судом присяжных. Адвокаты заявили о намерении доказать, что "бригады Джамая" не существовало.

«Мы планируем доказать отсутствие организованной группы. Доказательства обвинения носят вероятностный характер. Например, экспертизы по оружию, из которого было совершено убийство, не позволяют точно утверждать, что смерть Сунгатуллина наступила в результате применения огнестрельного оружия», – заявил на прошлом заседании адвокат Константин Малков