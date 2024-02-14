«Я иду туда не ради денег, а за идею»: агроном из Татарстана ушел по контракту в зону СВО

На церемонию награждения победителей приехала супруга Айдара Закиева, поскольку сам он отправился в зону СВО

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Айдар и Гульшат женаты больше тридцати лет, за это время ни разу не расставались»

Главный приз АО «Татмедиа» в розыгрыше среди подписчиков изданий холдинга – путевку в санаторий «Ижминводы» – получил Айдар Закиев из Балтасинского района РТ. Однако забрать его сам мужчина не смог, поскольку некоторое время назад заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО.

«Татар-информ» поговорил с женой Айдара, Гульшат Закиевой, которая приехала на церемонию награждения победителей.

По словам супруги, Айдар – агроном по образованию, на протяжении 25 лет он работал в колхозе «Татарстан».

Айдару 54 года, по слова родных, с первых дней спецоперации он горел желанием защищать Родину. Не имел ровным счетом никакого боевого опыта, даже в армии не служил. Но так случилось, что в какой-то момент, он принял твердое и ответственное решение, отговорить его не смог никто.

«Расстроились конечно, но он хотел, чтобы мы были не против, поэтому никто его решение в штыки не воспринял», – рассказала про решение мужа Гульшат Закиева.

Айдар и Гульшат женаты уже тридцать три года. По словам супруги, за все этой время они никогда не расставались – с момента первой встречи, когда юный Айдар пришел с друзьями в гости в соседнюю деревню, где жила Гульшат.

Сегодня дома мужчину ждут жена, двое детей и двое внуков. Несмотря на то, что находится далеко, связь с родными Айдар старается поддерживать – часто звонит, беспокоится.

Айдар и Гульшат женаты уже тридцать три года. За все это время они никогда не расставались Фото: из семейного архива Закиевых

«Тяжело в учении – легко в бою»

По словам Гульшат, когда супруг принимал решение о заключении контракта, деньги его абсолютно не интересовали. Главным вознаграждением Айдар – настоящий патриот России – считает мирное небо над головой.

«У нас нет долгов, кредитов, в деньгах мы не нуждаемся. Он говорил мне: “Я иду туда не ради денег, а за идею”», – рассказала Гульшат Закиева.

Айдар долго и тщательно собирался на СВО, а когда все было готово, пошел в военкомат. Проводы прошли тихо, в кругу семьи. Из Казани он уехал 6 февраля, в настоящее время проходит боевое слаживание в Екатеринбурге. Гульшат признается, что вся семья уже считает дни до его отпуска.

«Свыклась конечно уже, но все равно как-то непривычно», – рассказала Гульшат.

«Татар-информу» удалось связаться с самим Айдаром Закиевым. Он рассказал, что в настоящее время проходит подготовку по разным военным дисциплинам. Что-то получается не сразу, но он не унывает – это только начало.

«Возраст дает о себе знать, все-таки, шестой десяток. Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. Сдаваться я не намерен», – рассказал Айдар Закиев.

Боевой дух, по словам Айдара, у него и его товарищей по оружию на высоте. Когда учеба закончится, они направятся ближе к зоне СВО, где еще какое-то время будут тренироваться, а уже оттуда – на передовую в составе мотострелковых войск.