«Я иду туда не ради денег, а за идею»: агроном из Татарстана ушел по контракту в зону СВО
54-летний житель Балтасинского района четверть века работал агрономом, никогда не имел дела с военной службой, но с первых дней спецоперации хотел встать на защиту Родины. В начале февраля он заключил контракт с Министерством обороны РФ и уже проходит боевое слаживание. «Татар-информ» пообщался с ним и с его супругой.
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На церемонию награждения победителей приехала супруга Айдара Закиева, поскольку сам он отправился в зону СВО
«Айдар и Гульшат женаты больше тридцати лет, за это время ни разу не расставались»
Главный приз АО «Татмедиа» в розыгрыше среди подписчиков изданий холдинга – путевку в санаторий «Ижминводы» – получил Айдар Закиев из Балтасинского района РТ. Однако забрать его сам мужчина не смог, поскольку некоторое время назад заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО.
«Татар-информ» поговорил с женой Айдара, Гульшат Закиевой, которая приехала на церемонию награждения победителей.
По словам супруги, Айдар – агроном по образованию, на протяжении 25 лет он работал в колхозе «Татарстан».
Айдару 54 года, по слова родных, с первых дней спецоперации он горел желанием защищать Родину. Не имел ровным счетом никакого боевого опыта, даже в армии не служил. Но так случилось, что в какой-то момент, он принял твердое и ответственное решение, отговорить его не смог никто.
«Расстроились конечно, но он хотел, чтобы мы были не против, поэтому никто его решение в штыки не воспринял», – рассказала про решение мужа Гульшат Закиева.
Айдар и Гульшат женаты уже тридцать три года. По словам супруги, за все этой время они никогда не расставались – с момента первой встречи, когда юный Айдар пришел с друзьями в гости в соседнюю деревню, где жила Гульшат.
Сегодня дома мужчину ждут жена, двое детей и двое внуков. Несмотря на то, что находится далеко, связь с родными Айдар старается поддерживать – часто звонит, беспокоится.
«Тяжело в учении – легко в бою»
По словам Гульшат, когда супруг принимал решение о заключении контракта, деньги его абсолютно не интересовали. Главным вознаграждением Айдар – настоящий патриот России – считает мирное небо над головой.
«У нас нет долгов, кредитов, в деньгах мы не нуждаемся. Он говорил мне: “Я иду туда не ради денег, а за идею”», – рассказала Гульшат Закиева.
Айдар долго и тщательно собирался на СВО, а когда все было готово, пошел в военкомат. Проводы прошли тихо, в кругу семьи. Из Казани он уехал 6 февраля, в настоящее время проходит боевое слаживание в Екатеринбурге. Гульшат признается, что вся семья уже считает дни до его отпуска.
«Свыклась конечно уже, но все равно как-то непривычно», – рассказала Гульшат.
«Татар-информу» удалось связаться с самим Айдаром Закиевым. Он рассказал, что в настоящее время проходит подготовку по разным военным дисциплинам. Что-то получается не сразу, но он не унывает – это только начало.
«Возраст дает о себе знать, все-таки, шестой десяток. Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. Сдаваться я не намерен», – рассказал Айдар Закиев.
Боевой дух, по словам Айдара, у него и его товарищей по оружию на высоте. Когда учеба закончится, они направятся ближе к зоне СВО, где еще какое-то время будут тренироваться, а уже оттуда – на передовую в составе мотострелковых войск.