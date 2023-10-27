«Я иду на СВО не за деньгами, а Родину защищать»: история героя из Набережных Челнов

«Мама, благословишь или нет, но я пойду»

Валентина Новичкова сейчас живет одна. Супруга она потеряла 11 лет назад, и уже год, как нет ее сына Андрея. Парень сам решил, что отправится на СВО, он был морским пехотинцем. Отслужил срочную службу в армии, а когда началась СВО, сразу пошел в военкомат. Об этом мать узнала только потом.

«Но тогда набирали только кадровых военных, добровольцев не брали. Вот когда начался набор, он и подал рапорт. Тогда я и узнала о его решении. Он пришел домой и сказал: “Мама, с благословением или без, но я пойду. Лучше, конечно, с благословением”. Я ему, конечно, сказала: “Андрей, может, все-таки подумаешь?” Но он уже все решил. Получил мое благословение и ушел воевать», – вспоминает мать героя.

Когда сын ушел на СВО, Валентина работала на месте декретницы и сейчас осталась без работы. Говорит, что хотела бы работать в какой-нибудь общественной организации, приносить пользу людям.

«Я работала руководителем среднего звена, заместителем заведующей по административно-хозяйственной части. Мне интересна тема добровольчества, то, что связано с СВО. Я обратилась в фонд “Защитники Отечества”, но в наш филиал в Набережных Челнах уже набрали сотрудников, а так с удовольствием бы пошла туда», – рассказала Валентина Новичкова.

30 октября будет ровно год, как не стало Андрея. Мама вспоминает, что сына воспитывала очень строго, хотела, чтобы он вырос настоящим мужчиной. Так и случилось. Сама она рано потеряла мать – в восемь лет, поэтому ее воспитанием занимались папа, мачеха, бабушки и дедушки.

«Оба моих дедушки служили во время Великой Отечественной войны. Один из них прошел всю войну. Может быть, поэтому я такой патриот и сына таким вырастила. В Библии сказано, что мужчина – это защитник, добытчик. В первую очередь он все-таки защитник. Когда Андрей проходил медкомиссию перед отправкой, их 50 человек было. У него одного психотест показал: “бескорыстный к патриотизму”. Даже когда он уходил, я спросила про зарплату, а он ответил: “Не знаю, даже не спрашивал, я иду Родину защищать, а не деньги зарабатывать”. Родина для него была свята всегда», – с гордостью рассказывает Валентина Новичкова.

«Я всегда боялась воспитать мальчика в юбке»

В 12 лет Андрей поступил в Тюменское президентское кадетское училище. Мечтал о Суворовском, но не вышло.

«Раньше, если место освобождалось в училище, делали доборы. Но когда Андрей собрался поступать, доборы отменили. Мы вместе пошли в военкомат, нам сказали, что раз есть такое сильное желание поступить, в Тюмени открывается президентское кадетское училище. Оно не военное, но с патриотическим уклоном. Вот мы туда и пошли», – вспоминает Валентина Петрова.

Отпускать сына в такую даль в столь юном возрасте она совсем не боялась, ведь Андрей был не по годам самостоятельным и ответственным.

«Я очень любила бабушку и всегда прислушивалась к ее мнению, а бабушка всегда говорила: “Когда не знаешь, как поступить, смотри на историю”. Знаете, престолонаследник учился в Царском кадетском корпусе. Они могли набрать и гувернантов, и всех, кого хочешь, но отрывали от мамы и учились именно в Царском кадетском корпусе. То есть детей нужно отрывать от мамы. Я всегда боялась воспитать мальчика в юбке. В 6 лет он у меня уже отжимался от пола, не выгибаясь, а с ровным торсом – 70 раз по два подхода. Пол мыл, стирал носки, посуду мыл с шести лет», – рассказала мама бойца.

На первом родительском собрании зачитали списки тех, кто был самым подготовленным к быту, аккуратным и самостоятельным. Там оказалось около десяти человек из восьми сотен учащихся. И Андрей был в этом списке, с гордостью рассказывает мать. Несмотря на все вышесказанное, Валентина Петровна признается, что всегда была недовольна сыном.

«Родители всегда хотят, чтобы их ребенок был успешным. А у детей свои планы на жизнь. Мы пытаемся загнать их в эти рамки, а они пытаются из них вылезти. Нам кажется, что дети наши делают все не так и неправильно. Мне всегда казалось, что он меня не слушает, что он меня не слышит, что он делает мне назло, что он меня не любит, потому что я такая строгая мама. Когда уже все случилось, я начала перечитывать его письма, он писал мне именно бумажные письма, отправлял почтой, и тогда я поняла, что он очень меня любил, очень сильно любил», – поделилась Валентина Петровна.

«Зашел со словами: "Здравствуй, мама!” Так сыном и стал»

Так случилось, что СВО подарила женщине второго сына – близкий друг Андрея стал называть ее мамой.

«Они познакомились с ним на фронте. Данила был в штурмовиках, а мой сын в артдивизионе. Они оба пришли добровольцами. Андрей позвонил мне с фронта и сказал: “Мама, если Данил придет один, придет без меня, прими его вместо меня, прими его как сына”. На тот момент они общались всего два дня. Как они друг друга нашли, я не знаю. Я думала, что у Данила раньше, чем у Андрея, закончится служба, что он приедет раньше. Я сказала: “Конечно, приедет, напеку ему твои любимые треугольники, не переживай. Тебя дождемся”. А потом только я уже поняла, к чему мне сын сказал это, – десантники матерей своих погибших друзей не бросают. Уже после гибели сына Данила приехал ко мне после госпиталя и зашел со словами: “Здравствуй, мама!” Так сыном и стал», – вспоминает мать героя.

Слушая рассказы Андрея, Данил говорил: «Я так хочу такую маму, как у тебя», – а тот отвечал: «Моей мамы хватит на обоих, не переживай».

Данила очень помогал своей названной маме, поддерживал ее на похоронах сына и помогал с организацией поминок. Но судьба оказалась жестокой к женщине. Ей пришлось дважды испытать потерю: в этом году 12 марта в бою погиб и Данила.

«У Данилы есть родители, сестра-близнец, бабушка, дедушка. Он просто решил меня поддержать, принял меня как мать. Он очень добрый, очень внимательный. Я считаю, что двоих сыновей похоронила», – рассказывает Валентина Новичкова.

«Взрыв прогремел прямо за его спиной, у него не было никаких шансов»

Андрей погиб, когда его батальон стоял под Херсоном. Они целый месяц держали оборону переправы через Днепр, контролировали вывод мирных жителей из Херсона.

«Как мне рассказали мальчики, Андрей был очень подготовленный, внимательный очень, быстро принимал решения, настоящий боец. Он был воином душой. Мне объяснили, что когда заканчивается минометный обстрел, начинает работать французский миномет, он абсолютно беззвучный, у него даже свиста нет. Ребята постоянно сидели в окопах и вылезали только когда нужно было выводить новичков. И вот, как мне говорил Данила, Андрей был в окопе с командиром, может быть, получал какой-то приказ, то есть был отвлечен. И как раз когда он начал выходить из окопа, был прилет от этого французского миномета. Взрыв прогремел прямо за его спиной. У него не было никаких шансов, врач рассказал, что он умер за секунды», – рассказала мать героя.

Трагическую весть Валентине Петровне пришла сообщать целая дилегация – сотрудники военкомата, администрация города и врачи скорой.

«Два часа под окнами дежурила скорая. Когда у них заканчивалась смена, они позвонили мне и сказали, что уезжают, но предупредили: “Вы не переживайте, если что-то случится, просто звоните, скажите, что семья Новичковых. Ждать вы не будете – в течение трех минут скорая приедет”», – вспоминает женщина

Валентина Петровна говорит, что так внимательно к близким бойцов, как в Набережных Челнах, нигде не относятся. Сравнивает с похоронами Данилы, они ездила прощаться с ним в Ульяновск.

«Со мной всегда была на связи помощник мэра, я была как кукла под таблетками, поэтому она только отчитывалась, что было сделано к похоронам. Город полностью взял все на себя. Было все очень внимательно, все очень продумано, все очень организовано. Это мне, конечно, сына не вернет, но я очень благодарна всем», – отметила мать героя.

По ее словам, даже мэр города раньше времени вернулся из командировки, тогда он был в Белгороде, чтобы присутствовать на похоронах.

«Он сам подходил ко мне, со мной разговаривал. Постоянно по поручению мэра мне звонили. Они – молодцы. К администрации претензий никаких, ни государству, ни к военкомату, только слова благодарности, организация была на высшем уровне», – рассказывает Валентина Новичкова.

Андрей и его мама были прихожанами Боровецкой церкви в Набережных Челнах. Там его и отпевали. После смерти героя военный журналист и монах Варнава Санин посвятил ему стихи.

«Теперь в Волгоград я поеду с его фотографией, Бог даст, я же должна его свозить туда»

Несмотря на тяжелую потерю, Валентина Петровна пожелала другим матерям поддерживать своих сыновей в их непростом решении уйти защищать Родину.

«Не женщина же пойдет, кто кроме них? Кто должен защищать? Мы же мужчин воспитываем, нельзя забывать о том, что они – мужчины, они – защитники. Когда, например, Андрей мне позвонил, я спрашиваю: “Сынок, что кушали сегодня?”, а он отвечает: “Мам, кушали вчера последний раз вечером”. Я возмущалась, говорила, что буду жаловаться, а он сказал: “Мама, ты не понимаешь, что это война? Это не государство, это не командование, это война. Мы – по ту сторону Днепра, переправа обстреливается, к нам просто не может пройти полевая кухня”. Нужно помнить, что это не просто так, это война идеологий. Мальчики там выполняют свою прямую функцию защитников. Мужчина – он защитник. Не нужно это забывать, нужно верить своим ребятам», – говорит она.

Мама Андрея поделилась, что с сыном у них была традиция – каждый год ходить на парад Победы. По возможности 9 Мая они встречали в других городах страны.

«Когда ему исполнился один год, мы начали ходить с ним на парады и еще ни одного не пропустили. Не на дачу ездили, а именно на парад. Юбилейные парады мы посещали в Екатеринбурге, Тюмени, Севастополе. На следующий год планировали поехать в Волгоград. Он когда уходил в последний раз 4 октября, говорил: “Мама у меня отпуск будет как раз весной, наконец-то съездим с тобой на парад Победы в Волгоград”. Теперь в Волгоград я поеду с его фотографией, Бог даст. Я же должна его свозить туда», – рассказала мама героя.

Фотографии предоставлены Валентиной Новичковой