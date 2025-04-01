«Я и в мирной жизни служу Родине»: ветеран СВО о том, как вернулся и помогает товарищам

Бывший сотрудник МВД, ветеран боевых действий в Чечне, ветеран специальной военной операции, а теперь социальный координатор фонда «Защитники Отечества». Рустэм Нугуманов – настоящий герой своей страны, посвятивший свою жизнь службе Отчеству. Об истории человека, всю жизнь посвятившего своей стране, в материале «Татар-информа».





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«У нас настоящая династия – было на кого равняться»

Сегодня Рустэм Нугуманов ветеран специальной военной операции. После работы в правоохранительных органах он вышел на пенсию по выслуге лет, но отдохнуть не успел – почти сразу его мобилизовали на СВО.

Рустэм Нугуманов родился в Республике Башкортостан, еще в детстве переехал в Ютазинский район Татарстана в село Старые Уруссу. Там он отучился в школе, а после поступил в Казанское танковое училище.

«Можно сказать, что у нас династия. Мой отец тоже в погонах – он работал в МЧС, двое старших двоюродных братьев – военные, дядя работал в военкомате. Было на кого смотреть и на кого равняться», – рассказал Рустэм Нугуманов.

После учебы в Казанском танковом училище Рустэм отправился служить в Чечню в Грозный. Там он отслужил пять лет, принимал участие и в боевых действиях. После он попал под сокращение, был уволен и пришел на службу в полицию в Ютазинском районе.

«Несмотря на то что к работе в полиции я пришел в офицерском звании, начинал я с самых низов – работал участковым, учился работать заново. После я работал инспектором по делам несовершеннолетних. Много что интересного было, сложная работа. С детьми надо мягче, с ними нужно по-другому разговаривать, по-другому их понимать», – рассказал Рустэм Нугуманов.

Спустя некоторое время Рустэм продвинулся по карьерной лестнице – возглавил отдел участковых и отдел по делам несовершеннолетних. В 37 лет Рустэм Нугуманов вышел на пенсию в звании подполковника.

«Решил отдохнуть, заняться воспитанием своих детей как обычный человек. На тот момент у меня подрастали двое сыновей, которых я совсем не видел, так как все время был на работе», – поделился Рустэм Нугуманов.

«В голове звучала фраза: “Кто, если не я?”»

В том же году Рустэма отправили на СВО – офицер в запасе, он стоял первым в очереди на мобилизацию. Тяжелее всего, вспоминает Рустэм, пришлось его жене, которой было непросто его отпускать. Однако Рустэм оправился на фронт без колебаний.

«В голове звучала фраза: “А кто, если не я?” Неужели молодые ребята должны за меня погибать? Я сказал жене, что не смогу смотреть потом в глаза своим сыновьям», – рассказал Рустэм Нугуманов.

Опыт, полученный во время службы в Вооруженных Силах РФ, очень помог Рустэму его сослуживцам на СВО.

«Нас сразу закинули на Запорожское направление. Меня сразу повысили до начальника вещевой службы полка. Мне помог чеченский опыт – мы сразу укрепили базу, осмотрели местность», – рассказал Рустэм Нугуманов.

В первый же день противник атаковал их базу ракетами HIMARS. Тогда действия Рустэма помогли спасти жизни более ста человек его подчиненных. Под его грамотным командованием им удалось хорошо оборудовать и защитить базу, благодаря чему потери были минимальными.

«Во время этой атаки меня контузило. Но я не поехал в госпиталь и отказался от помощи. Остался командовать, я был нужен ребятам. Я был обязан сберечь остальных. В первый же день погиб мой товарищ, один из моих подчиненных. Семь человек ранило во время обстрела. С тех пор я не допустил ни одной потери своего состава», – поделился Рустэм Нугуманов.

Тяжелее всего Рустэму было вспоминать о доме. Дети скучали по отцу, очень радовались, когда он возвращался домой в отпуск. Только через полтора года со дня мобилизации Рустэм вернулся домой совсем. За время службы он был награжден медалью Суворова, которую ему вручили за подвиг во время атаки в первый же день.

«Знаете, я выбрал непростую профессию»

«Помню, как вернулся. Сыновья были в школе. Я обувь спрятал свою и сел на кухне чай пить. Дети были очень удивлены, сильно обрадовались, до сих пор вспоминаю. Для супруги мое возвращение было шоком, она была в положении. 17 апреля я приехал, а 22 апреля у меня родилась дочь», – рассказал Рустэм Нугуманов.

Сыновья Рустэма живо интересуются боевым опытом отца, он рассказывает, но признается – переживает, что они пойдут по его стопам.

«Знаете, я выбрал непростую профессию. Сейчас я бы сказал, что был бы рад, если они пойдут по моим стопам, но на самом деле подумал бы, что не хочу этого. За все время своей работы я очень мало видел семью, мало времени проводил с детьми и женой. Очень тяжело, постоянные расставания», – рассказал Рустэм Нугуманов.

Вернувшись, Рустэм некоторое времени адаптировался к мирной жизни. В этом ему помогали семья и фонд «Защитники Отечества».

«Сначала я привыкал к мирной жизни. К тому, что можно вот так спокойно жить под мирным небом. Привыкал к праздникам, салютам. Странно себя чувствовал, будто войны и нет вовсе», – поделился Рустэм Нугуманов.

Но благодаря поддержке семьи, фонда и тому, что он сразу нашел для себя занятие, Рустэм довольно быстро адаптировался к мирной жизни. Теперь Рустэм работает социальным координатором в филиале фонда «Защитники Отечества» по Ютазинскому району.

«Я чувствую, что я на нужном месте»

«Сейчас я – социальный координатор. Моя работа заключается в том, что я помогаю ветеранам СВО адаптироваться. Помогаю найти им работу. Есть и тяжелая часть работы – с семьями погибших. С матерями, женами и детьми. Нужно помогать им в бытовом плане, в плане льгот и поддержки, просто выступать человеком, который рядом и готов выслушать и помочь. Мой опыт пригодился, я понимаю людей, которым помогаю, и они доверяют мне. Я чувствую, что я на нужном месте», – рассказал Рустэм Нугуманов.

Работа Рустэму нравится – она позволяет ему помогать нуждающимся, служить Родине. Теперь Рустэм проводит много времени с семьей и занимается воспитанием детей. Ходит с сыновьями на рыбалку и на природу.

«В дальнейшем я хочу стать депутатом и помогать большему количеству людей. Специальная военная операция скоро закончится, ребята вернутся, и им нужна будет помощь», – рассказал Рустэм Нугуманов.

Фонд «Защитники Отечества» рад, что Рустэм смог адаптироваться и найти новое призвание в жизни. Он ответственный знающий человек – пример героев, которые служат своей Родине там, куда его жизнь поставила.

«Когда в Ютазинском районе открылась вакансия, мы, не раздумывая, решили предложить ее Рустэму Тагировичу. Мы уверены, что его опыт, дисциплина и целеустремленность станут ценным вкладом для нас. Ведь именно такие люди, прошедшие через боевые действия и лично столкнувшиеся с трудностями адаптации к мирной жизни, обладают уникальным пониманием специфики задач, стоящих перед фондом. Его опыт позволит более эффективно выстраивать диалог с ветеранами, оказывать им адресную помощь и содействовать в решении широкого спектра вопросов», – рассказала заместитель руководителя татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» по социальному сопровождению Альбина Хамитова.

Фотографии из личного архива Рустэма Нугуманова