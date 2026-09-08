«Я и подумать не могла»: Мао Симада удивилась встрече с россиянками

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Четырехкратная чемпионка мира среди юниоров Мао Симада одержала победу на домашнем турнире Kinoshita Group Cup в Токио, но самое громкое заявление она сделала уже после проката.

Японка призналась, что для нее стало сюрпризом соревноваться с российскими фигуристками на ее первом же взрослом старте, и теперь она намерена работать над четверными, чтобы не уступать Александре Трусовой.

«Несмотря на сильное волнение, я смогла получить удовольствие от проката. То, что мне все еще есть куда расти, наверное, можно воспринимать в позитивном ключе. Хочется попробовать набрать 80 баллов в короткой программе на международных соревнованиях», — приводит слова Симады официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Особый резонанс турниру придало участие россиянок: Александра Трусова завоевала серебро, Анна Фролова — бронзу.

Сама Симада не ожидала такого расклада:

«Я и подумать не могла, что мы будем соревноваться (с россиянками) вместе уже на моем первом взрослом турнире. Но мне очень хотелось увидеть их вживую, поэтому я испытывала настоящий азарт», – удивилась спортсменка.

Перед произвольной программой японка не знала, что Трусова чисто прыгнула четверной лутц и выдала великолепный прокат.

«Поэтому я выходила на лед, ни о чем таком не думая, полностью сфокусировавшись на своем выступлении. Думаю, это, наоборот, пошло мне на пользу», — поделилась фигуристка.

«В будущем мы наверняка ещё не раз встретимся на самых разных турнирах. Чтобы не уступать ей ни в психологическом, ни в техническом плане, я хочу повышать стабильность своего четверного прыжка, а также учить новые виды квадов», — заявила Симада, фактически бросив вызов Трусовой и себе самой.