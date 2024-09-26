«Крутое состязание, сильные конкуренты»: в Казани состоялся конкурс по фигурному вождению

Сегодня в Казани прошел республиканский конкурс водительского мастерства среди студентов-автомобилистов «Автосессия». Участники состязались в трех категориях: «макси», «миди» и «мини».

Торжественное открытие мероприятия посетили Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов, Президент Академии наук РТ, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, а также представители различных министерств и ведомств республики.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Отличные соревнования, я хорошо выступил, хотя вызывает беспокойство сильная конкуренция. Участвовал на личной машине, кабриолет Mini Cooper. В следующий раз также планирую принимать участие, но уже на „Гранте”, она показалась мне удобнее в управлении», – рассказал Марк Ланочкин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В конкурсе участвовало 75 представителей разных учебных заведений. Все они старались показать лучший результат, каждый стремился к победе.

«Сегодня я впервые участвую от Казанского юридического института МВД России. Надеюсь попасть в первую тройку. Также планирую участвовать далее в подобных мероприятиях. Пришлось, правда, подготовится, подучить ПДД, оказывается, что, несмотря на стаж вождения, я успел его частично забыть», – рассказал Дмитрий Русинов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Важность и размах мероприятия отметил заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев.

«Я рад приветствовать вас на этом замечательном конкурсе в такую прекрасную погоду. Вы все обладатели водительских удостоверений, мы на вас возлагаем самые большие надежды. Вы – настоящие граждане и патриоты», – сказал он.

В командном зачете победили студенты Казанского федерального университета. Второе место завоевали курсанты Казанского юридического института МВД России. Третьими стали учащиеся Сабинского аграрного колледжа.

В личном зачете первое место занял Борисов Артур, второе – Яруллина Азалия и третье – занял Полтавцев Александр. Победителям и призерам вручили кубки, медали, дипломы и ценные призы.