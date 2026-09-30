«Я говорил, что охраняем нефтяные объекты»: боец из Альметьевска о службе на СВО

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Житель Альметьевска Евгений Алексеев, служивший в добровольческом отряде «БАРС», получил тяжелое ранение в зоне специальной военной операции. После возвращения домой он рассказал родным, что находился на передовой, хотя до этого говорил, что охраняет нефтяные объекты в Татарстане.

Алексеев подписал контракт весной 2026 года. По его словам, он хотел поддержать российских военнослужащих и выбрал добровольческий отряд «БАРС». Боец выполнял задачи по защите одного из городов в Запорожской области от атак беспилотников с применением средств радиоэлектронной борьбы.

«Хотел поддержать пацанов, которые там, наших бойцов. Заключив контракт на полгода, можно свободно уволиться», – рассказал Алексеев.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Через два месяца службы боец получил тяжелое ранение при атаке беспилотника. Осколок попал в металлический жетон на груди, телефон в кармане принял на себя удар другого фрагмента, который мог попасть в бедренную артерию. Еще несколько осколков пробили кишечник и легкое. Всего из тела военнослужащего врачи извлекли более 20 фрагментов.

«При диагнозе врач прочитал и сказал: “Это какое-то чудо, что жив остался. Если бы я тебя не видел здесь в перевязочной, я бы сказал, что ты 200-й”», – вспоминает военнослужащий слова медика.

О своем решении отправиться в зону СВО Алексеев не рассказывал родным. Он говорил семье, что охраняет нефтяные объекты в Татарстане. После ранения мужчина вернулся домой и рассказал правду отцу.

«Папа говорит: “Ну, теперь говори. Теперь же можно говорить, где был”. Я говорю: “Да. На СВО”», – рассказал Алексеев.

Сейчас военнослужащий проходит реабилитацию. При этом он отмечает, что во время службы особенно остро ощущал товарищескую поддержку. «Братство такое, независимо от рода войск, кто где служил, кто чем занимается, все дружно», – сказал Алексеев.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

После срочной службы в 2005 году Алексеев вступил в «Боевое братство». Он также рассказал о помощи волонтеров военнослужащим на передовой и в госпиталях. По его словам, добровольцы обеспечивают бойцов необходимыми вещами и помогают раненым.