«Я горжусь сыном»: вертолетчик из Мензелинска защищает небо России

Несмотря на то, что Мензелинск — небольшой провинциальный город, выходцы из него — смелые, отважные, сильные духом люди. Сегодня они служат на передовой. Один из них — старший лейтенант, вертолетчик Айдар Фаттахов.

Айдар Фаттахов родился и вырос в многодетной семье, в которой было трое детей, и все мальчишки. Он — средний. По словам его мамы, Айдар с детства был очень шустрым, энергичным, активным. Успевал и в учебе, и в спорте. С ранних лет научился ездить на разных транспортных средствах.

Слова отца «Тебе осталось только научиться управлять самолетом и полететь в небо» заставили парня задуматься, а затем и выбрать профессию пилота — правда, не самолета, а вертолета.

Родители и дедушка — майор Эльнур Фаттахов, который 13 лет был военным комиссаром района, поддержали решение Айдара.

Целеустремленный и настойчивый юноша, пройдя через жесткий отбор, двигался к осуществлению своей цели: после окончания школы №1 Мензелинска он поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. После второго курса заключил контракт с Министерством обороны. И вот сейчас он военный летчик, ветеран боевых действий. Несколько раз побывал в зоне специальной военной операции.

«Наш сын после успешного окончания Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков по распределению попал в Новосибирск. С первых дней он участвовал в СВО. Там он был несколько раз. Сейчас находится в Анапе, служит штурманом-оператором вертолетного звена, охраняет Черное море от беспилотных катеров», — рассказала его мама Зульфия Фаттахова.

Айдар Фаттахов женился, его супруга родом из Сызрани. Она студентка пединститута, учится в Новосибирске, ждет мужа там.

«С Айдаром созваниваемся часто. В декабре прошлого года приезжал в отпуск, затем в январе — на похороны отца», — рассказала мама Айдара.

И командиры, и сослуживцы отзываются о нем хорошо. Родители и во время учебы, и сейчас получают от командира экипажа благодарственные письма в свой адрес.

«Да, я горжусь сыном, и отец тоже гордился. Наш сын выбрал для себя нелегкий, но верный путь», — сказала мама военнослужащего.

Зульфия Фаттахова работает педагогом, также оказывает посильную волонтерскую помощь участникам СВО. Зимой и экипаж Айдара угостился вкусным чак-чаком, который изготовили местные волонтеры.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону

Материал подготовлен при участии Дифизы Нуриевой.