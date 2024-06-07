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«Я горжусь сыном»: вертолетчик из Мензелинска защищает небо России
Несмотря на то, что Мензелинск — небольшой провинциальный город, выходцы из него — смелые, отважные, сильные духом люди. Сегодня они служат на передовой. Один из них — старший лейтенант, вертолетчик Айдар Фаттахов.
Айдар Фаттахов родился и вырос в многодетной семье, в которой было трое детей, и все мальчишки. Он — средний. По словам его мамы, Айдар с детства был очень шустрым, энергичным, активным. Успевал и в учебе, и в спорте. С ранних лет научился ездить на разных транспортных средствах.
Слова отца «Тебе осталось только научиться управлять самолетом и полететь в небо» заставили парня задуматься, а затем и выбрать профессию пилота — правда, не самолета, а вертолета.
Родители и дедушка — майор Эльнур Фаттахов, который 13 лет был военным комиссаром района, поддержали решение Айдара.
Целеустремленный и настойчивый юноша, пройдя через жесткий отбор, двигался к осуществлению своей цели: после окончания школы №1 Мензелинска он поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. После второго курса заключил контракт с Министерством обороны. И вот сейчас он военный летчик, ветеран боевых действий. Несколько раз побывал в зоне специальной военной операции.
«Наш сын после успешного окончания Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков по распределению попал в Новосибирск. С первых дней он участвовал в СВО. Там он был несколько раз. Сейчас находится в Анапе, служит штурманом-оператором вертолетного звена, охраняет Черное море от беспилотных катеров», — рассказала его мама Зульфия Фаттахова.
Айдар Фаттахов женился, его супруга родом из Сызрани. Она студентка пединститута, учится в Новосибирске, ждет мужа там.
«С Айдаром созваниваемся часто. В декабре прошлого года приезжал в отпуск, затем в январе — на похороны отца», — рассказала мама Айдара.
И командиры, и сослуживцы отзываются о нем хорошо. Родители и во время учебы, и сейчас получают от командира экипажа благодарственные письма в свой адрес.
«Да, я горжусь сыном, и отец тоже гордился. Наш сын выбрал для себя нелегкий, но верный путь», — сказала мама военнослужащего.
Зульфия Фаттахова работает педагогом, также оказывает посильную волонтерскую помощь участникам СВО. Зимой и экипаж Айдара угостился вкусным чак-чаком, который изготовили местные волонтеры.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Дифизы Нуриевой.
Фотографии из семейного архива.
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