«Я горжусь своей нацией, продвигаю это в массы, хочу, чтобы меня поддерживали татары»

Дамил Шарафутдинов: «Выходил драться со всеми и в итоге выигрывал. Если другие брали техникой, то я брал на характере» Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 4.0

«Я очень быстро показал те результаты, которых другие достигали по 5-6, а то и 7 лет»

– Почему бокс? С чего началось это увлечение?



– В детстве я всегда хотел заниматься боксом, но родители запрещали, считали, что мне там отобьют голову. Старший брат же увидел этот мой интерес и впервые привел меня в секцию. И моя спортивная карьера стремительно пошла вверх. На следующий год я уже выиграл чемпионат области, затем поехал на чемпионат Приволжского федерального округа и стал там вторым. Я очень быстро показал те результаты, которых другие достигали по 5-7 лет.

Тренеры сразу увидели во мне потенциал и считали перспективным ребенком, даже несмотря на то что я пришел в бокс достаточно поздно, в 15-летнем возрасте. Но форму я достаточно быстро набрал, потому что выходил драться со всеми и в итоге выигрывал. Если другие брали техникой, то я брал на характере.



– Что значит «на характере»?



– Это значит, что я шел вперед, несмотря ни на что. Пусть и пропускал удары, но за счет своего функционала и желания победить я одерживал верх. Мои соперники были лучше подготовлены технически, более опытны, но мое желание победить было сильнее, и в итоге руку поднимали мне.



– Почему хотели заниматься именно боксом?



– В детстве часто смотрел бои Майка Тайсона и других известных боксеров. Они меня мотивировали заниматься единоборствами. ММА тогда было не так популярно, как бокс, и мой выбор в итоге пал на него. Другие виды спорта я даже не рассматривал.



Бокс – это по-настоящему мужской вид спорта. В нем проявляется характер. Среди всех видов единоборств бокс – своего рода классика. Он и более опасен, чем ММА, потому что чаще всего удары нацелены в голову.

«Бокс – это по-настоящему мужской вид спорта. В нем проявляется характер» Фото: страница Дамила Шарафутдинова во «ВКонтакте»

– Ваш брат в обход родительского запрета привел вас на ринг?



– Да, он сделал это втайне от родителей, когда узнал про хорошего тренера, потому что, повторюсь, родители не одобряли. Они были уверены, что я должен учиться. А мне хотелось заниматься спортом и побеждать, во мне был азарт.



Родители довольно быстро узнали, через пару тренировок. Родители были уже не против. Они понимали, что и тренер хороший, и мне самому нравилось. Но они и не думали, что бокс станет моей профессией в будущем. Считали тогда простым увлечением, которое я очень скоро заброшу.

«Обязательно хожу в мечеть перед боями»

– Расскажите о вашей семье.



– Мы нижегородские татары, мама – Рушания, папа – Наиль. Мой старший брат, Тимур Шарафутдинов, часто ездит в Казань, его дети постоянно посещают татарские лагеря. Он руководитель Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области. Занимается вопросами сохранения татарской культуры и традиций в нашем регионе, объединяет татар. Я активно ему помогаю – провожу разные мероприятия для молодежи, встречаюсь с ребятами. Я горжусь тем, что я татарин. И татарский язык я неплохо знаю. Правда, в последнее время с этим у меня хуже, понимаю язык, но свободно говорить не могу.

«Мой старший брат, Тимур Шарафутдинов, занимается вопросами сохранения татарской культуры и традиций в нашем регионе, объединяет татар» Фото: официальная страница РНКА татар Нижегородской области во «ВКонтакте»

– Тимур, получается, играет важную роль в вашей жизни...



– Да. Тимур сначала помогал при мечети в Нижнем Новгороде, а затем шел все дальше и дальше. С самого детства он мне говорил: «татары нам ближе», «нужно помогать татарам». Благодаря ему теперь часто посещаю разного рода мероприятия. Ездил, например, на съезд Всемирного конгресса татар, на федеральные сабантуи. Стараюсь быть ближе к своей культуре.



Но поскольку мне не хватает общения со своими в Нижнем Новгороде, я стараюсь ездить в другие города, общаться с местными татарами, открывать что-то новое для себя.



– А вы в мечеть ходите?



– Да, стараюсь ходить. Получается, правда, не каждую пятницу. Я не делаю намаз, не настолько я религиозный, но стараюсь посещать. В особые дни, например, когда Ураза или Курбан-байрам, мы с братом ходим вместе. А сам он ходит каждую пятницу. У меня получается примерно раз в месяц. Обязательно прихожу перед боями, собираюсь с силами. Очень нравится наша самая главная, столичная Московская соборная мечеть. Еще бы отметил мечеть «Кул Шариф» в Казани, и, конечно, радует глаз наша историческая Нижегородская соборная мечеть.



– А уразу вы держали?



– Полностью уразу никогда не держал. Но в прошлом году держал первые два дня и последние три. Дело даже не сколько в спортивной диете, ведь есть спортсмены, которые выступают на профессиональном уровне, но полностью держат уразу. Я пока не настолько замотивирован, потому что не так давно начал больше внимания уделять религии. Но заметил, чем старше я становлюсь, тем больше ухожу в религию.

«Надевать татарскую тюбетейку и татарский костюм мне подсказал брат. Я хочу продвигать нашу национальную идею» Фото: страница Дамила Шарафутдинова во «ВКонтакте»

– На одном вашем снимке в социальной сети «ВКонтакте» вы в тюбетейке выходите на ринг. Насколько часто вы так делаете и не бывает ли с этим проблем?

– Пока я сделал так единожды, в следующий раз так обязательно выйду в ближайшем бою. Надевать татарскую тюбетейку и татарский костюм мне подсказал брат. Я хочу продвигать нашу национальную идею.

Очень много татар сейчас настолько обрусели, что стесняются быть татарами. Среди нас нет сплоченности! А я, наоборот, горжусь своей нацией, продвигаю это в массы, хочу, чтобы меня поддерживали татары. Сам всегда болею за Рината Фахретдинова, мы с ним общаемся. Это первый татарин, который дрался в UFC.



Например, в «Рубине» играет очень мало татар, может, даже меньше, чем в «Спартаке», но, несмотря на это, «Рубин» считается татарской командой, и татарин будет болеть за своих. Это правильно, и так должно быть.

«Нужно рисковать, нужно драться и доказывать, что ты лучший»

– Всего через год после начала тренировок вы приняли участие в ваших первых соревнованиях. А в 15 уже заняли 3-е место на первенстве России среди юношей. Помните свои первые выходы?

– Конечно, я волновался! У каждого спортсмена есть мандраж, который по мере приобретения опыта становится меньше. С возрастом начинаешь контролировать свои эмоции. Но в детстве помню, что очень сильно мандражировал перед первым боем. Но я вышел на ринг и выиграл нокаутом.

Первые десять поединков самые сложные. Ты выходишь драться с таким же соперником, как и ты. Но чем дальше, тем проще, происходит проработка боев. Выходя на бой, понимаешь, что ничего специфичного не будет.

Дамил Шарафутдинов стал бронзовым призером первенства России по боксу среди юниоров до 22 лет Источник фото: fks.unn.ru

Только мой матч с Вагабом Вагабовым был удивительным. Это главный бой вечера, к нему было приковано очень много внимания, огромное количество камер, интервью перед боем. Это мешало подготовке перед боем, но я все же собрался. Бой я провел хорошо, считаю, что выиграл, хотя жюри мне руку не подняли. Хотя все, кто там присутствовал, были солидарны со мной.



Но это был мой первый серьезный опыт в бою с очень именитым соперником. Более того, на бой я согласился всего за 8 дней до него. Остальные, кто не был готов драться, соскакивали. А я согласился.



– Почему рискнули?



– Я легко на него решился. Нужно рисковать, нужно драться и доказывать, что ты лучший. Если есть такая уверенность, какая разница, с кем, когда и при каких обстоятельствах драться? Чем больше будет хороших боев с крутыми соперниками, тем больше у меня будет поддержки, в том числе и от татарской аудитории. Татары по всему миру будут смотреть мои бои и переживать за меня. К этому я стремлюсь!



Что касается боя, то думаю, здесь сыграло то, что Вагабов более именитый спортсмен. Таких, как он, выходя андердогом, нужно выигрывать нокаутом или очень ярко. В действительности сделать это очень трудно. Но в следующий раз так и будет.



Это очень опытный соперник, и для меня это огромный опыт. Тогда я был молод, мне было всего 20 лет, а ему 35, он чемпион Fight Nights. Но мне удалось справиться с волнением. На ринг я выходил побеждать.



Считаю, что три раунда я выиграл точно. В четвертом раунде он меня «кинул» – должны были взять балл. Но в том раунде даже была ничья. И при счете 3-1 руку должны были поднять мне. Когда я еще был там, мне говорили, что именно я победил, многие боксеры, с которыми я общался, поддерживали меня. Например, Марк Петровский, чемпион мира прошлого года. Даже основатель лиги подходил ко мне после боя и говорил о том, что считает, что именно я выиграл.

«Я перестал считать после 100 побед. К тому моменту у меня было всего 7 поражений» Фото: страница Дамила Шарафутдинова во «ВКонтакте»

– У вас 110 побед в 120 боях в любительской карьере…

– Это только примерная статистика. Я перестал считать после 100. К тому моменту у меня было всего 7 поражений. Сейчас у меня ориентировочно 120 боев и добавилось 3 поражения на чемпионатах. Но чемпионаты – это сложнейшие турниры страны, где формируются олимпийские сборные. И стать на них, как я, даже третьим, очень круто, потому что у нас очень большая селекция в спорте. Например, призер чемпионата России по боксу – это не то же самое, что чемпион мира по кикбоксингу. Потому что в боксе большая конкуренция, ведь это олимпийский вид спорта. А в них конкуренция в десятки раз больше, чем в неолимпийских.

«Я вырос из того возраста, когда рыдал после проигрышей»

– Расскажете подробнее об этой селекции?



– Призера России по боксу можно сравнить с чемпионом мира по кикбоксингу или тайскому боксу. У меня огромное количество знакомых, которые выступают на международном уровне в тех видах бокса, которые я назвал, но выходя с ними на ринг, я их «не чувствую». Там уровень другой. Не кандидаты в мастера спорта, но не сильно выше.



Ни в коем случае не принижаю другие виды спорта, но в олимпийских видах спорта селекция выше. Стать чемпионом России по боксу – это предел мечтаний многих боксеров.

«Сейчас против меня выходят серьезные, взрослые мужики, и мне сложнее завоевывать победы» Фото: allboxing.ru

Олимпийские виды спорта и профессиональные виды спорта – это совершенно разные вещи. В любительских видах у всех есть победы и поражения, никто не гонится за статистикой. Люди тренируются, занимаются, набираются опыта и потом уходят в профессионалы. Там уже ведется полноценная статистика и начинается подбор противников «под тебя». Профессиональный спорт – это бизнес, а любительский – это спорт высших достижений. А олимпийский – это уже отбор спортсменов.



Я состою в сборной команде России. Недавно был на сборах в Сочи, скоро будут еще одни сборы, буду готовиться к командному Кубку России, затем буду готовиться к спартакиаде в Сочи. Это спорт высших достижений.



– Процент поражений у вас крошечный…



– Это потому, что большинство моих побед были сделаны на юниорском ринге. Сейчас против меня выходят серьезные, взрослые мужики, и мне сложнее завоевывать победы. Если среди юниоров я был вторым номером, был финалистом чемпионата России среди юниоров, то среди мужиков я вхожу в восьмерку сильнейших боксеров России. Хотя я молодой, совсем недавно вышел из юниоров, а спортсменам там по 25-35 лет, у них много опыта, а у меня вся карьера впереди.

«Я молодой, совсем недавно вышел из юниоров, у меня вся карьера впереди» Фото: страница Дамила Шарафутдинова во «ВКонтакте»

– А как переносите поражения? Сильно переживаете?



– Не расстраиваюсь. Это спорт, и я понимаю, что просто нужно двигаться дальше. Я вырос из того возраста, когда рыдал после проигрышей. Тогда это было чрезвычайно болезненно.



Но сейчас это не так, подмечаю, в каких моментах недоработал, понимаю, как нужно развиваться дальше. Морально я готов к любым вызовам. Просто стремлюсь становиться лучше, и я уверен, что все обязательно будет хорошо.



– В социальных сетях вы спрашивали своих подписчиков, хотят ли они видеть вас в боях на голых кулаках. Вы действительно готовы попробовать себя в этом опасном виде спорта?



– Если будет хорошее предложение, то почему нет? Сейчас чемпион «Хардкора» Тимур Слащинин. Я с ним встречался, выигрывал его в боксе.

Я ко всему готов. Сейчас буду выходить в 4-унцовых перчатках. Это будет очень жестко, потому что перчатки маленькие и легкие. Но это интересно и зрелищно!

«Миллиард.Татар»

Фото на анонсе: страница Дамила Шарафутдинова во «ВКонтакте»