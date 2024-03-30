«Я горжусь отцом»: сыну бойца СВО из Лениногорска передали орден Мужества

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Артем Яковлев пришел в мэрию Лениногорска, чтобы получить удостоверение к ордену Мужества, который был присвоен его отцу, Николаю Яковлеву, посмертно. Он был добровольцем, стрелком мотострелкового батальона.

Николай Яковлев погиб, выполняя боевые задачи специальной военной операции 14 ноября 2023 года в Красногоровке Покровского района Донецкой народной республики.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«Моему отцу было 46 лет. Он было простым работягой, который работал в колхозе. Он был хорошим и добрым человеком, который старался, чтобы его семья ни в чем не нуждалась», — рассказал Артем, выросший в многодетной семье, в которой воспитывались трое детей.

Младшему сыну в семье пять лет, когда мальчик вырастет, старшие дети и мама обязательно расскажут о боевом подвиге отца. «Мой папа — настоящий мужчина, он принял решение защищать Родину, испытываю уважение к отцу», — заметил Артем.

Заместитель главы Лениногорского района Сергей Тимаков обратился к собравшимся: «Мы никогда не забудем подвига погибших, вечная им память. Большая благодарность военным — добровольцам за усилия, направленные на то, чтобы терроризм, война, насилие и беспорядок не пришли на нашу землю, не вошли в наш дом».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.