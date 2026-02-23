«Я горд и счастлив» - Максим Михайлов о 700-м матче в составе «Зенита-Казань»

Фото: zenit-kazan.com

Диагональный Максим Михайлов высказался о 700-м сыгранном матче в составе «Зенита-Казань». Накануне вечером подопечные Алексея Вербова обыграли петербургский «Зенит» со счетом 3:0.

«Для меня это очень радостный момент, я горд и счастлив. Когда я начинал свой путь в Казани, не мог представить, что дойду до такой большой, значимой и красивой отметки. Спасибо руководству клуба за поддержку, моей любимой семье, моей любимой команде. Игроки в ней менялись, но атмосфера семьи в ней оставалась. Это одна из причин, почему я задержался здесь так надолго. Движемся дальше, только алга!», – цитирует Михайлова пресс-служба «Зенита-Казань».

Максим Михайлов выступает за «Зенит-Казань» с 2010 года. В составе команды из столицы Татарстана диагональный становился десятикратным чемпионом России и пять раз брал Лигу чемпионов.