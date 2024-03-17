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«Я голосую с большой надеждой»: мать генпрокурора Марий Эл проголосовала в Татарстане
Мать бывшего генерального прокурора Татарстана и действующего генпрокурора Марий Эл Илдуса Нафикова проголосовала на дому. В этом году Мамдуда Бикбулатова отметила 95-летний юбилей.
По ее словам, она всегда принимает участие в выборах, потому что точно знает, что голоса граждан имеют важное значение.
«Я голосую всегда с радостью и большой надеждой. Это конституционное право каждого гражданина. Это великое право, и не каждому народу представлена такая возможность. За будущее нашей страны! Мы каждый, больной ли, здоровый ли, должны помочь вывести нашу страну из трагической судьбы и сделать её авторитетным, великим государством, коим она всегда была и, уверена, будет!» — заявила избирательница.
Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Материал подготовлен при участии Евиты Саможеновой
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