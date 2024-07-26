«Я – ФСБшник, давай деньги»: в Казани судят афериста, обещавшего отмазать бойца от службы

31-летнего Айнура Ахмадуллина обвиняют в мошенничестве в крупном размере

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Ты мне 850 тысяч, я тебе – фальшивый диагноз»

В Ново-Савиновском суде Казани стартовал процесс по делу 31-летнего Айнура Ахмадуллина. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Как стало известно сегодня в суде, Айнур Ахмадуллин родился и вырос в Балтасинском районе Татарстана. Он холост, у него высшее образование, работал не официально, военнообязанный. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, изначально на Ахмадуллина возбудили уголовное дело о посредничестве во взятке, однако потом его переквалифицировали в мошенничество.

По версии следствия, Ахмадуллин через земляка предложил мобилизованному откосить от дальнейшего прохождения службы в зоне СВО. При этом он представлялся сотрудником ФСБ и говорил, что у него есть соответствующие связи.

«Он забрал у мобилизованного сначала 150 тысяч рублей, потом сказал ему, что денег не хватило, и забрал еще 700 тысяч рублей. Через небольшой промежуток времени Айнур Ахмадуллин заявил, что договориться о постановке фальшивого диагноза не получилось, и вернул мобилизованному 350 тысяч рублей. Остальное обещал вернуть потом, но исчез и перестал отвечать на звонки», – рассказал старший помощник прокурора Ново-Савиновского района Дамир Исмагилов.

К слову, подсудимый полностью признал свою вину и заявил в суде, что с обвинением согласен.

Фото: © «Татар-информ»

«Я не сомневался в его словах о том, что он работает в ФСБ»

Все описанные выше события происходили вокруг одного из ключевых свидетелей обвинения – Азата (имя по его просьбе изменено), он тоже уроженец Балтасинского района РТ. С 2016 по 2017 год он служил в армии вместе с Айнуром Ахмадуллиным, там с ним и подружился.

«Еще во времена службы он мне сказал, что проходит срочную службу в армии, чтобы получить повышение в ФСБ. Я тогда ему поверил и не сомневался в его словах. После совместного прохождения службы мы продолжили общаться, иногда встречались и разговаривали», – рассказал свидетель.

Через несколько лет Азат устроился на работу водителем в одну из фирм Балтасинского района, там он познакомился и подружился с мужчиной, который по этому делу проходит как пострадавший. В 2022 году этого знакомого Азата мобилизовали, он отправился защищать Родину. В прошлом году он вернулся в отпуск и заявил своему другу Азату, что хочет домой – устал служить.

«Тогда я связался с Ахмадуллиным и спросил у него, может ли он помочь моему другу. Айнур согласился и назвал цену за фальшивый диагноз – 150 тысяч рублей. Эти деньги мне дал мой мобилизованный друг, и я передал их Ахмадуллину. Потом он сказал, что нужны еще деньги, 700 тысяч рублей. Тогда я дал номер своего друга Ахмадуллину и сказал, чтобы они встретились сами, потому что я уехал в деревню и не могу этим заняться. Так и случилось», – рассказал свидетель Азат.

По рассказам свидетеля, через какое-то время «сотрудник ФСБ» Ахмадуллин связался с ним и сказал, что ничего не получится, а потом передал ему 350 тысяч рублей. Остальное пообещал вернуть, но в какой-то момент просто перестал отвечать на звонки.

Перед тем как вынести приговор, суду предстоит выслушать еще нескольких свидетелей. К слову, знакомый Азата, который не хотел возвращаться на передовую, как стало известно агентству, от службы не откосил.