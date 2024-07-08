Экс-замглавы Управления Росреестра РТ в суде: «На свидетелей давили, я не виновна»

Сегодня в Приволжском суде Казани прошло заседание по делу бывшего заместителя руководителя Управления Росреестра по РТ Ады Зайдуллиной. Ее подозревают в мошенничестве, превышении служебных полномочий и внесении недостоверных сведений в единые государственные реестры.

Кроме Зайдуллиной, на скамье подсудимых находятся еще четыре человека, которых подозревают в махинациях с муниципальной собственностью. Из пяти подозреваемых только один сейчас находится под стражей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В суде Ада Зайдуллина заявила, что не виновна, поскольку ее «подставили». «Этих действий я не совершала, показания против меня давали под давлением», – сообщила она суду.

По версии следствия, Зайдуллина и еще несколько человек участвовали в изготовлении фиктивных договоров о предоставлении участков земли в бессрочное пользование. Таким образом они незаконно завладели этими участками. О ее задержании стало известно еще в 2019 году.

Как сообщалось ранее, Ада Зайдуллина уверена, что свидетели давали показания против нее под давлением.

«Один из свидетелей – Хасанов, оформил на своих родственников четыре земельных участка, предоставив в Управление Росреестра поддельные договоры о том, что в 1950-х годах они выделялись его родителям. При этом в отношении Хасанова ранее уже было прекращено уголовное дело по аналогичным фактам из-за истечения сроков давности», – рассказал адвокат Зайдуллиной.

Адвокаты утверждают, что Хасанов, по наводке которого предположительно и задержали Зайдуллину, снова старается избежать наказания. Для этого он говорит, что давал деньги обвиняемому Ачкурину, который якобы «решал проблемы» с начальством Управления Росреестра, включая Аду Зайдуллину.