«Я его спрашиваю — зачем? А он: «Мама, так надо»: родные о наводчике-операторе из «Алги»

На спецоперацию Анис ушел весной 2022 года, а 25 августа поступил на военную службу на должность наводчика-оператора мотострелкового батальона «Алга»

Фото: скриншот видео

«Кажется, вот-вот войдет в комнату и обнимет меня за плечи»

Мама погибшего солдата каждый день по несколько раз достает награду сына — орден Мужества. В этой комнате многое напоминает об Анисе Галиуллине — его фотографии, грамоты и медали, которые он получал во время спортивных турниров.

«Не верю до сих пор, что Аниса нет в живых, кажется, вот-вот войдет в комнату и обнимет меня за плечи», — поделилась с «Мамадыш-информом» мама героя Татьяна Саранина.

Татьяна Саранина: «Не верю до сих пор, что Аниса нет в живых, кажется, вот-вот войдет в комнату и обнимет меня за плечи» Фото: скриншот видео

Женщина вырастила пятерых детей одна. Ее супруг скончался, когда они были совсем малышами. Сегодня Татьяна вспоминает, как в детстве заставляла их что-нибудь делать, а они задавали тысячу вопросов, для чего это нужно.

«Ребятишки, как обычно: мама, зачем, зачем, зачем? А я им говорю: так надо. Вот и на этот раз Анис уже во второй раз пошел в зону СВО, звонит мне перед отправкой, говорит, что снова поехал. Я его спрашиваю — зачем? А он: “Мама, так надо”», — вспоминает Татьяна Саранина. Анис успел позвонить матери еще раз из зоны СВО, а потом звонки прекратились.

Мама погибшего солдата каждый день по несколько раз достает награду сына — орден Мужества Фото: скриншот видео

«Жаль, нас осталось четверо сейчас»

Анис Галиуллин родился 21 мая 1992 года. В 2010 году окончил школу в селе Омары Мамадышского района. На спецоперацию Анис ушел весной 2022 года, а 25 августа поступил на военную службу на должность наводчика-оператора мотострелкового батальона «Алга».

Дома его остались ждать супруга, мать, два брата и две сестры. Анису Галиуллину было всего 30 лет, когда его не стало.

На основании извещения врио командира войсковой части ефрейтор Анис Галиуллин погиб 30 сентября 2022 года при исполнении воинского долга. Прощание состоялось в родном селе 9 октября.

«Анис, конечно, был хорошим мальчиком. Мы дружили. Нас пятеро было в семье. Всегда все вместе, друг за другом всю жизнь, и сейчас тоже все вместе. Жаль, нас осталось четверо сейчас», — вздыхает его сестра Елена Асылмарданова.

На основании извещения врио командира войсковой части, ефрейтор Анис Галиуллин погиб 30 сентября 2022 года при исполнении воинского долга. Прощание состоялось в родном селе 9 октября Фото: mamadysh-rt.ru

«Всегда свое слово держал»

В феврале этого года на стене учебного заведения в память Аниса Галиуллина установили мемориальную доску.

На мероприятие приехали близкие, друзья, учителя и руководство района. После открытия мемориальной таблички в школе прошел «Урок мужества». Здесь учащимся рассказали о детстве и школьной жизни бойца.

По словам классного руководителя Резеды Касимовой, Анис был очень активным парнем и даже стал чемпионом республики по армспорту.

«Он участвовал во всех мероприятиях — школьных и районных. Любил спортом заниматься. По математике сильным учеником был. Всегда свое слово держал», — поделилась воспоминаниями педагог.

Имена погибших земляков, получивших ордена Мужества, мамадышцы знают поименно. Среди них Олег Сорокин, Ильназ Хабибрахманов, Инсаф Нуруллин, Николай Пичугин, Азат Латыпов, Анис Галиуллин. Подрастающее поколение будет изучать их подвиги и жизненные пути на уроках «Разговоры о важном» в каждой школе Мамадышского района.

На встрече с учащимися глава района Анатолий Иванов подчеркнул, что патриотическое воспитание подрастающего поколения должно вестись на примере земляков, героически погибших в спецоперации.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.