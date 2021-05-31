«Я ее не толкал»: свидетель о подробностях гибели девушки под колесами автобуса в Казани

Рассмотрение дела откладывалось несколько раз. На первом заседании адвокат 21-летнего Азата Вафина ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Еще до старта процесса молодой человек говорил, что полностью признает свою вину и раскаивается. Однако против особого порядка выступил муж погибшей девушки.

«Мы не согласны на рассмотрение дела в особом порядке. Мы считаем, что суд в полной мере должен рассмотреть материалы дела и вынести справедливое наказание», – заявил тогда представитель пострадавшего.

Сегодня супруг девушки и его представитель выступили против фото в зале суда. Судья ходатайство удовлетворил.

«К делу итак приковано излишнее внимание, поэтому просим не вести съемку в зале суда», – заявил представитель потерпевшего.

Затем прокурор Рамиль Галеев кратко напомнил обстоятельства произошедшего. Смертельное ДТП произошло в декабре на улице Островского. Азат Вафин решил обогнать другой автобус и сбил девушку, переходящую пешеходный переход. 23-летняя Марта Бурганова скончалась до приезда медиков.

Как выяснилось позже, погибшая была дочерью одного из криминальных авторитетов Казани.

Следом судья задал несколько вопросов Вафину. Оказалось, что молодой человек продолжает работать в одном из ПАТП Казани, но уже кондуктором.

Первым за трибуну вышел супруг погибшей девушки Тимур Зарипов. Он рассказал, что в день трагедии его жена одна отправилась в салон красоты. Незадолго до этого Марта созванивалась с матерью – просила у нее деньги и договорилась встретиться с ней на следующий день.

«В тот день после работы я пошел в магазин. Там мне позвонили с телефона моей супруги и сообщили, что она погибла. Мне сказали, чтобы я немедленно явился на место происшествия», – рассказал Зарипов.

Он уточнил, что Вафин пытался выйти с ним на связь через своего адвоката. По его словам, встреча состоялась, но к договоренности прийти они не смогли. Тогда от компенсации супруг погибшей отказался.

Потерпевшей по делу также выступает мать Бургановой, однако ни на одно из заседаний женщина не пришла. По словам адвоката Вафина, обвиняемый также виделся и с ней. В качестве компенсации он передал ей полмиллиона. В подтверждение передачи денег она написала долговую расписку. Сегодня адвокат просил суд приобщить ее к материалам дела, однако суд в этом отказал.

«Суд не может удостовериться, что подпись настоящая. Нужно либо ее присутствие, либо нотариальное заключение. Мы даже не можем ей позвонить, чтобы подтвердить подлинность документа, потому что не знаем ее голоса», – заявил судья.

После этого судья озвучил показания свидетелей. Самыми важными из них стали слова молодого человека, переходившего дорогу вместе с Мартой Бургановой и попавшего на камеры видеонаблюдения. Сам молодой человек на процесс прийти не смог, сейчас он живет в Таджикистане.

По его словам, он столкнулся с девушкой не пешеходном переходе – они дождались, пока остановится автобус и начали переходить дорогу.

«Автобус остановился перед пешеходным переходом. Девушка спокойным шагом шла слева от меня. Я посмотрел налево и заметил, что там едет другой автобус. Увидев его, девушка стала метаться. Далее мне показалось, что она решила перебежать дорогу, но дернулась, поскользнулась и упала», – следовало с его показаний.

По словам молодого человека, сам он успел сделать шаг назад. После того, как в интернете появилось видео с места трагедии, многие пользователь писали, якобы он толкнул ее под колеса автобуса. После трагедии свидетеля искала Госавтоинспекция Казани. Сам молодой человек предположил, что мог рефлекторно дернуть рукой, пытаясь подхватить девушку – именно этот момент и попал под камеры.

«Я находился то ли в испуге, то ли в шоке. Когда я к ней подошел, рядом с ней был уже водитель сбившего ее автобуса. Она была без сознания. К ней подошел мужчина и сказал, что у нее нет пульса. Я ушел с места происшествия, потому что был в шоке», – гласили показания.

На процессе также прозвучали показания других свидетелей – одним из них был водитель автобуса, которого обогнал Вафин. Он рассказывал, что в момент трагедии было уже темно, но дорога была хорошо освещена. Он остановился, чтобы пропустить двух пешеходов, однако его обогнал другой водитель автобуса.

«Я видел, как девушка на пешеходном переходе упала. Мне показалось, что она хотела перебежать дорогу, но видимо поскользнулась и упала. Водитель другого автобуса пытался затормозить, это было видно по передним колесам автобуса», – рассказывал молодой человек во время допроса.

Прозвучали также показания пассажиров автобуса, за рулем которого был Вафин. Они рассказали, что после столкновения молодой человек сразу же выбежал к девушке. Однако она была в тяжелом состоянии, поэтому многие побоялись к ней подходить.

Заслушав необходимые показания, прокурор озвучил еще часть материалов дела, среди которых была характеристика с места работы. По словам начальника Вафина, молодой человек всегда выдавал на работе высокие показатели и «обладал безупречной репутацией водителя». Однако из тех же материалов следовало, что только за четыре месяца Вафин получил четыре штрафа – за нарушения правил перевозки пассажиров, езду без ремня безопасности и тонировку.

По окончании процесса его адвокат рассказал, что молодой человек до сих пор тяжело переносит произошедшее.

«Он каждый месяц ездит на могилу погибшей девушки», – поделился мужчина.

На следующем заседании судья допросит самого Вафина. Процесс запланирован на 10 июня.