«Я едва успел выйти»: очевидцы о том, как спаслись из горящего автосервиса в Казани

Сгорели как минимум шесть эвакуаторов и грузовиков: очевидцы рассказали, как едва спаслись на пожаре в автосервисе в Казани.

Сегодня ровно в полдень клубы черного дыма серьезно переполошили жителей города. Практически во всех районах Казани был виден дым от пожара, который вспыхнул на улице Архангельская в Кировском районе. Рядом с Зилантовым Успенским монастырем небо окрасилось в черный цвет.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На место в считанные минуты прибыли пожарные, спасатели, полицейские и медики. Экстренные службы оцепили въезд на Архангельскую улицу, но вокруг больших металлических боксов автосервиса, где и находился очаг возгорания, столпились люди: сотрудники предприятия, их клиенты, а также персонал, работающий в соседних зданиях.

«С днем рождения тебя! Успел выйти?», – радостно поприветствовал мужчина в спецовке своего коллегу.

Люди рассказывали друг другу, как едва успели выбежать из горящего помещения. Как оказалось, в автосервисе занимались ремонтом исключительно крупногабаритных автомобилей, таких как грузовики и эвакуаторы. Сотрудники пояснили, что момент пожара внутри находилось как минимум шесть машин. С их слов это большое помещение сдавалось в аренду разным мастерам.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В обед сюда заехала “Газель” на газовом оборудовании, спустя некоторое время произошел пожар. Говорят, что оборудование было неисправным. Что именно случилось непонятно», – рассказали очевидцы.

Еще один свидетель сообщил, что привез на ремонт эвакуатор и решил подождать, пока мастер не закончит работу.

«Я увидел, как откуда-то сверху пошел дым, тут же появилось пламя. Я только успел крикнуть, чтобы все уходили и вдруг сверху начали падать куски металла. Я ни то, что машину вывезти не успел, я сам едва успел выйти. Все очень быстро произошло», – рассказал клиент автосервиса.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Пока полыхала одна сторона прямоугольного здания, люди пытались спасти свое имущество из еще не объятой огнем части помещения. Они периодически порывались войти внутрь, но их тут же останавливали полицейские.

Одна из женщин держала за руку мужа, уговаривая не делать глупостей.

«Ты не думаешь совсем, что это опасно? Да пусть сгорит там все!», – убеждала она супруга.

Тем временем пламя то утихало, то разгоралось с новой силой. Клубы огня вырывались сквозь черный дым, из эпицентра слышалось шипение, наводящее еще большую панику на толпу, наблюдавшую за произошедшим. Периодически слышалось, как рушатся конструкции здания, звучали громкие хлопки. Пожарные просили отойти людей на безопасное расстояние.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Спустя почти два часа после начала пожара, в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

«Силы и средства привлекались по рангу номер три. В ходе тушения было создано три боевых участка. Благодаря четким действиям личного состава пожар локализован, не допущено распространение огня на административные здания», – рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Марат Гумиров.

По данным министерства, происходило горение в складском помещении с резинотехническими изделиями. Силы и средства Казанского пожарного гарнизона работали по номеру вызова 1БИС. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент площадь пожара устанавливается. Дознаватели В ближайшие дни дознаватели сообщат точную причину его возникновения.