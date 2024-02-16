«Я еду на СВО!»: девушка-волонтер рассказала, какой трофей ей подарили бойцы

Фото: Ильмира Гареева / на фото Эльмира Уламасова

Руководитель волонтерской группы «С любовью и молитвами» Лениногорского района Эльмира Уламасова приняла решение сопровождать вместе с военным очередной собранный гуманитарный груз.

Там, на передовой, земляки встретили огромную, груженную до самого потолка тентованную «Газель». А увидев Эльмиру в обычных девичьих сапожках, по-отечески посмеялись и оперативно переобули ее в имеющиеся в резерве военные утепленные сапоги и вязаные носки, выдерживающие самые лютые морозы.

Именно в тех, подаренных нашими бойцами военных сапогах, Эльмира и вернулась в Лениногорск.

«Это теперь мой счастливый талисман, мой трофей!» — смеется она.

Фото: Ильмира Гареева

Груз также сопровождал Сергей Дмитриев. Он участник СВО, участвовал в боях в составе отряда добровольцев «Барс 19». В ходе сражения был ранен, ввиду этого в апреле прошлого года комиссован.

«Несмотря на причиняющие боль оставшиеся после операции осколки в руке и ноге, он продолжает служить стране: абсолютно бескорыстно на своей автомашине он доставляет груз непосредственно до передовой — в госпитали, до полков, до каждого солдата», — делится Эльмира Уламасова.

В декабре прошлого года они ездили в Луганскую область. Волонтеры разгрузили груз в госпитале, затем в Детском доме.

«И, вроде бы, пора возвращаться домой. Но нет. Мать солдата из Бугульмы, Людмила, попросила передать сыну именную посылку и гуманитарный груз его подразделению. Мы 6 часов искали этого танкиста и, наконец, доехали до их позиции. Было страшно, слышались взрывы, хотелось развернуться в сторону дома, но ответственный и надежный военный Сергей привык доводить дело до конца», — рассказывает Эльмира, которая воочию увидела, с чем приходиться сталкиваться нашим ребятам.

На днях под управлением Сергея Дмитриева, 6-метровая «Газель» весом 4 тонны, доверху забитая гуманитарным грузом, возьмет свой 23-й по счету курс на передовую.