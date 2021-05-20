«Я думал, что это уж»: Как татарстанца после укуса гадюки спасали врачи

Спутал гадюку с ужом

Алексей (имя изменено – прим Т-и.) 10 мая убирал сухую траву с могилы на кладбище в Пестречинском районе.

«Я нагнулся, мимо проползала змея. Я думал, это уж», – рассказал мужчина корреспонденту ИА «Татар-информ».

Особого значения проползающей небольшой хладнокровной Алексей не придал и продолжил заниматься своими делами. Он начал поднимать траву, листва зашелестела и он почувствовал, будто в его левую руку сделали укол. Место укуса начало щипать, но через пять минут отпустило. По его словам, ощущение были не из приятных.

Оказалось, что это был не уж, а гадюка – единственная обитающая в Татарстане ядовитая змея. Животное испугалось шелеста травы и атаковало мужчину.

В этом году это первый случай укуса змеи в Татарстане, в среднем кусают по 12-15 казанцев в год.

Алексей сразу понял, что это был именно укус змеи. Он сразу сел в машину и поехал в больницу.

«Первый час ничего особенного не было, просто щипание, как от укола, было. Через некоторое время появилось ощущение, как во время ангины, опухли миндалины. Я остановился у обочины, открыл дверь и из меня, как из ведра, вышло все, что я ел», – рассказал он.

После этого мужчине стало лучше, он поехал дальше, добрался до клиники. Вначале зашел не туда. Сотрудники показали, где приемное отделение. Но выйдя на улицу, в глазах у мужчины потемнело. Супруга помогла ему дойти до примного покоя.

Оказалось, что артериальное давление татарстанца упало до 40. Медики сразу же дали мужчине необходимые препараты, стабилизировали давление, и Алексею стало лучше. Из приемного отделения, где оказали всю необходимую первую помощь, его на карете скорой повезли к токсикологам седьмой казанской больницы. В пути мужчине вновь стало плохо...

«Состояние было тяжелое»

В седьмой городской больнице Алексей сразу попал в реанимацию. Главный токсиколог Минздрава РТ, заведующая токсикологическим отделением клиники Алия Насибуллина объяснила, что везде говорится, что у гадюки нет нейротоксинов в яде, однако этот клинический случай доказывает обратное. Гадюка, укусившая Алексея, была молодой, она дала много агрессивного яда. Нейротоксический эффект проявился рвотой, поносом и потерей сознания.

«Состояние было тяжелое. Пациент не держал самостоятельно артериальное давление. За счет действия яда увеличивается воспаление лимфатических узлов, нарушается реология крови, то есть текучесть крови по-другому и, естественно, за счет такого отека все уходит в пораженную конечность, и артериальное давление может падать», – объяснила врач.

Алексею ввели антигадючную сыворотку, она вызывает анафилактический шок даже не у аллергиков, сутки он провел в отделении реанимации, но специалисты «семерки» смогли добиться положительной динамики, после чего перевели мужчину в профильное отделение.

Змеиный укус чаще оставляет один след, а не два

По словам главного токсиколога республики, чаще всего змеи нападают в Пестречинском, Высокогорском, Лаишевском районах республики, а также в Рыбной Слободе и Верхнем Услоне.

«Чаще всего пациенты приезжают и говорят: «Я что-то почувствовал, меня укусили, но ничего не видел». Мы таких пациентов, если есть отек, – госпитализируем и наблюдаем. Мы не можем в течение первых суток, если не видели змею, поставить диагноз «отравление гадючным ядом», но чаще всего, если пациент сам к нам приезжает, это бывает укус насекомых», – рассказала доктор.

Алия Насибуллина подчеркнула, что существует ложное мнение, что если есть два симметричных следа от зубов, то это обязательно укус змеи.

«Чаще всего, когда змея кусает, бывает одна дырочка. Плюс к этому огромные отеки, которые все эти дырочки закрывают», – отметила она.

Сейчас гадюки особенно агрессивны из-за жары, и их яд опаснее. Змей чаще можно встретить у водоемов, где они охлаждаются.

Что нельзя делать, если укусила змея

Алия Насибуллина рассказала, что мужчина в такой опасной ситуации повел себя очень правильно. Он не допустил распространенные ошибки при укусе змеи – не стал самостоятельно накладывать жгут или прикладывать что-нибудь холодное к месту укуса, а также не пытался высосать яд или вырезать место укуса.

«Я просто ничего не знал и ничего не делал», – признался Алексей.

К примеру, если после укуса вы наложите жгут, то лечение будет проходить гораздо медленней. В среднем укушенные пациенты лежат в больнице 10-14 дней. Однако после «самолечения» жгутом срок прибывания в стационаре может достигать трех месяцев. Достаточно просто обеспечить двигательный покой конечности, в которую укусили, ведь чем больше движений, тем шире распространение яда.

Быстрое обращение к медикам тоже важно, ведь яд, распространяясь, может достигнуть сердца, что вызывет сердечную или дыхательную недостаточность.

Смертельно опасным может быть для укушенного наличие в его крови алкоголя. В этом случае, спасти человека практически невозможно.

«Слава богу, я за рулем был, алкоголя в крови не было. Мне сразу сказали: «Как тебя откачивать, ты сегодня что-нибудь пил». Даже если бы бутылку пива выпил бы, то сразу бы сказали, что не знают, что со мной делать и не откачали бы», - рассказал Алексей

Отправляясь отдыхать на природу либо посещая кладбище нужно взять с собой полтора – два литра чистой питьевой воды, надеть обувь на толстой подошве и запастись антигистаминными и гормональными препаратами. Их в случае укуса немедленно принять.

Необходимо знать, как отличить гадюку от, например, ужа. Как признался Алексей, если бы он знал, что рядом проползла именно гадюка – не продолжил бы работу.

Сейчас мужчина хорошо себя чувствует, отек все еще остается, но он уже не такой большой. Завотделением обещает выписать татарстанца уже к пятнице, в крайнем случае, в понедельник. Медикам больницы №7 пациент говорит большое спасибо. Он уверен, если бы не они, то его уже не был бы на свете.

Сейчас в отделении токсикологии седьмой горбольницы Казани ожидают еще укушенных змеями.

«Сезон активности гадюк уже стартовал. Сейчас в нашем отделении много пациентов с отравлением угарным газом. А после того, как в Татарстане пройдут дожди, в больницу начнут поступать грибники с отравлениями», – подытожила Алия Насибуллина.