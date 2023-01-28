«Я должен хорошо выглядеть»: Леонов высказался о своей популярности в соцсетях

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал публикации в социальных сетях и телеграм-каналах, в которых его регулярно признают то самым красивым, то самым фотогеничным чиновником республики. Свое мнение он озвучил в интервью телеканалу «Татарстан 24».

На вопрос о том, как он относится к такой популярности, Леонов ответил «никак», однако добавил, что забота о внешнем виде – это его обязанность.

«Человек должен быть симпатичным, хорошо выглядеть, опрятным, спортивным, поэтому я делаю свою работу, тем более что я министр спорта. Я должен быть в форме. На личном примере нужно тоже показывать людям, тем более все-таки у нас аудитория такая спортивная, особенно молодежь и подрастающее поколение», – отметил глава Минспорта РТ.