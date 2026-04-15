«Я должен быть рядом с нашими ребятами»: боец СВО из Буинска сделал подарок школе

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

В Буинске состоялась торжественная церемония передачи учебного автомата в школу №1 – подарок направил находящийся в зоне специальной военной операции уроженец района Альберт Камалетдинов. Инициатива бойца стала примером преемственности поколений и значимости начальной военной подготовки.

Как отмечается, навыки обращения с оружием, полученные еще в школьные годы, оказались для военнослужащего востребованными в реальных условиях. По его словам, опыт, приобретенный на уроках начальной военной подготовки, позволил ему с первых дней уверенно обращаться с автоматом без дополнительной подготовки.

Выпускник школы 1991 года с благодарностью вспоминает своих наставников – преподавателей НВП Николая Кузнецова и Равиля Сибагатова. Именно они, как подчеркивает боец, заложили базовые навыки: разборку и сборку автомата, его зарядку, чистку и основы меткой стрельбы. Эти знания, отметил он, сегодня стали ежедневной необходимостью.

Альберт Камалетдинов прибыл в зону СВО в конце января текущего года и в настоящее время проходит обучение. Находясь на службе, он принял решение передать родной школе автомат Калашникова для учебных целей, чтобы способствовать подготовке будущих защитников.

Просьбу военнослужащего выполнила его супруга Диляра Камалетдинова.

«Альберт связался со мной и сказал, что очень благодарен своим учителям в школе. Он попросил передать в подарок школе автомат для обучения, – рассказала она. – Я выполнила его просьбу. Спасибо учителям! Ученики, помните: любые навыки и знания, полученные в жизни, обязательно пригодятся. Не ленитесь, стремитесь к знаниям!»

Церемония передачи прошла в торжественной обстановке с участием педагогов, школьников и представителей движения «Юнармия». Военный комиссар Буинского и Дрожжановского районов подполковник Радик Тухфатуллин подчеркнул, что поступок военнослужащего является примером патриотизма и личной ответственности.

«Когда Альберт Дамирович обратился в военкомат с намерением заключить контракт, он ясно заявил: “Я должен быть рядом с нашими ребятами в зоне СВО”. Его решимость была очевидна с первого взгляда», – отметил он.

Обращаясь к учащимся, военком призвал уделять особое внимание обучению.

«Молодые люди, у вас есть все условия для получения качественного образования. Учитесь усердно, извлекайте из каждого урока уроки жизни. Будьте настоящими патриотами своей Родины!» – подчеркнул Тухфатуллин.

Директор школы Айрат Халиков поблагодарил Диляру Камалетдинову за переданный учебный автомат, отметив, что он станет важным элементом образовательного процесса. По его словам, в школе уделяется значительное внимание военно-патриотическому воспитанию и занятиям по начальной военной подготовке.

Как уточнила супруга бойца, сам Альберт планировал передать подарок без лишней огласки. Однако в районе это событие было воспринято как значимое и символичное. В результате церемония прошла в формате школьной линейки с выносом государственных флагов России и Татарстана под гимн и торжественным маршем учащихся.

