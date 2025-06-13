«Я до сих пор не понимаю, как выжил» — выживший пассажир об авиакатастрофе в Индии

Единственным выжившим в крушении самолета Boeing 787 Dreamliner, произошедшем в Индии, оказался 40-летний гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар. Он прилетел в Индию, чтобы навестить родственников, и возвращался в Лондон, сидя на месте 11A у левого окна, рядом с аварийным выходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал DD News.

По словам Кумара, он до сих пор не осознаёт, как смог спастись.

«Я даже не могу поверить, что я выжил. На мгновение мне показалось, что я тоже умру. Но когда я открыл глаза и огляделся, я понял, что жив. Я до сих пор не могу понять, как я выжил», — рассказал он журналистам в больнице.

Крушение произошло вскоре после взлета. Пассажир вспоминает, что самолет начал вести себя странно почти сразу после отрыва от земли.

«Когда самолет взлетел, через 5–10 секунд возникло ощущение, что он "застрял" в воздухе. Внезапно начали мигать огни [на табло] — зеленый и белый, а затем самолет врезался в какое-то здание», — отметил он.

Сразу после столкновения начался пожар, в результате которого Кумар получил ожоги левой руки. Несмотря на травму, он сумел выбраться из горящего лайнера.

«Я не знаю, как я выжил. Люди умирали у меня на глазах — стюардессы и двое людей рядом», — вспоминает он.

«Когда я увидел выход, я подумал, что смогу выбраться. Я попытался, и мне это удалось», — добавил мужчина.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором видно, как пострадавший, сильно хромая, самостоятельно идет к машине скорой помощи. Очевидцы сначала даже не поняли, что он был пассажиром потерпевшего крушение самолета. Только позже, уже в больнице, Кумар подтвердил, что находился на борту.