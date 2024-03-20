«Я делал хорошо, а родители это игнорировали»: всегда ли детская психотравма – проблема?

Сейчас понятие «психотравма» чрезвычайно часто звучит от молодежи и популярных психологов из интернета

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Что для одного психотравма, для другого обыденное явление»

Кажется, что сейчас понятие «психотравма» чрезвычайно часто звучит от молодежи и популярных психологов из интернета. Кто-то этим понятием оправдывает свое поведение, другие винят родителей в своих неудачах во взрослом возрасте, а третьи страдают по-настоящему. Заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Республиканской клинической психиатрической больницы, врач психиатр-психотерапевт Ольга Башмакова помогла «Татар-информу» разобраться с тем, что такое психологическая травма и какой вред она может нанести.

Понятие психологической травмы довольно непростое, определений ему очень много. Самым приемлемым для себя Ольга Башмакова считает довольно простое объяснение: психотравма – это комплекс информации, не переносимой данной личностью.

«То есть психотравма индивидуализирована. Что для одного является травмой, для другого обыденное явление», – добавила врач психиатр-психотерапевт.

Психотравмы можно классифицировать по силе, продолжительности и личностной значимости.

«Бывают психотравмы, которые действуют коротко, но они чрезмерной силы. Например, если человек оказался в ситуации землетрясения или вооруженного конфликта. Потеря близких людей – это, с одной стороны, чрезвычайно интенсивное событие, но быстрое, а с другой стороны, иногда такое событие совсем не подлежит переработке. А бывают психотравмы хронические, но малоинтенсивные. Например, производственный стресс, у каждого он свой», – отметила врач.

Ольга Башмакова: «Психотравма индивидуализирована. Что для одного является травмой, для другого обыденное явление» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Психотравмы могут запускать психические нарушения – психогенные расстройства. Чаще всего они появляются из-за длительно действующей психотравмы невысокой интенсивности или чрезмерно сильной короткой психотравмы. Это приводит к повторным переживаниям, возвращению к этой психотравме. В этом случае однозначно требуется помощь психиатра. Такое расстройство можно победить, если убрать воздействие этой травмы или изменить свое отношение к травмирующему событию.

Однако, подчеркивает Ольга Башмакова, нередко в поисках психотравмы люди пытаются снять с себя ответственность за свои поступки. Списывая на психотравму свои неприятные переживания или сложности, с которыми он сам не может справиться.

«Подавилась, потом боялась есть»

Ольга Башмакова для примера рассказала, с какой психотравмой столкнулась одна из ее пациенток. Женщина предпенсионного возраста готовилась к выходу на заслуженный отдых, рабочих задач было минимум. Дети уже выросли, переехали, она жила одна.

Однажды во время еды она подавилась и кусочком твердой пищи будто бы поцарапала глотку. У нее было ощущение, будто что-то прилипло к задней стенке глотки, никак не удавалось избавиться от этого кусочка.

Женщина очень сильно испугалась. Эта ситуация травмировала ее психику. Дальше она стала избегать есть сначала твердую пищу – исключила хлеб, сухарики. Потом перешла на полужесткую пищу, на каши и пюре. Ее рацион значительно изменился, плюс ко всему нарушился сон.

Однажды во время еды женщина подавилась кусочком твердой пищи. Женщина очень сильно испугалась. Эта ситуация травмировала ее психику. Она сама обратилась к психотерапевтам, ей выписали антидепрессанты Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Даже когда она ела каши, ее не покидало ощущение кома в горле. Она начала есть еще меньше, сильно похудела.

«Произошла простая бытовая ситуация, но сформировалась психотравма опасения приема пищи», – отметила Башмакова.

Женщина сама обратилась к психотерапевтам, ей выписали антидепрессанты. По словам врача, как правило, люди в таком возрасте редко решаются принимать препараты. Но эта пациентка исправно пила лекарства и посещала врача.

«Антидепрессант снял психогению. За счет общего улучшения настроения, снятия тревоги сначала у нее стал исчезать дискомфорт при приеме пищи, потом постепенно, где-то на третий месяц приема, полностью ушло ощущение кома в горле. И сейчас она счастлива, довольна и просит не отменять ей антидепрессант», – отметила врач.

«Ребенок без психотравм не растет»

Врач подчеркнула, что, живя в обществе, нельзя быть свободным от психотравмирующих событий, от стрессов. Другой вопрос – какую оценку им давать и насколько они значимы. Психологические травмы есть у каждого. Вопрос лишь в том, насколько они сильны и значимы.

В идеале взросление должно происходить без тяжелых травм. Однако нужно понимать, что ребенок растет в обществе и в семье, может сталкиваться с непониманием и обидами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Если говорить о детских травмах, то, по словам психиатра, чаще всего это обиды на друзей, близких и родителей. Психотерапевт подчеркнула, что полностью оградить ребенка от психотравм не получится: «Без этого дети не растут». Конечно, в идеале взросление должно происходить без тяжелых травм. Однако нужно понимать, что ребенок растет в обществе и в семье, может сталкиваться с непониманием и обидами.

«Без небольших ежедневных травматизаций люди не живут и идеальных семей, без конфликтов, с полным взаимопониманием, не бывает. Если психиатр видит такую «идеальную» семью, возникают вопросы, не демонстрация ли это, реальная ли это ситуация», – поделилась врач.

Но существуют и чрезмерно действующие психотравмы – это бытовое или сексуальное насилие.

«Это, безусловно, более серьезные ситуации, которые в дальнейшем однозначно потребуют работы со специалистом в области психического здоровья», – отметила доктор.

Начал искать психотравмы после ковида

Ольга Башмакова вспомнила еще один случай из своей практики. Студент одного из вузов города перенес коронавирусную инфекцию. На ее фоне развилось сначала астенодепрессивное состояние, а после стойкий тревожно-депрессивный синдром. У парня пропал сон, ему было тяжело засыпать, он прокручивал в голове все негативное, что было за день.

Три месяца он прожил в таком состоянии. После этого начал копаться в своем детстве, начал негативно оценивать свое прошлое, задавать себе вопросы: «Почему я такой неудачник?», «Почему у меня ничего не складывается в жизни?». Хотя психотерапевт отметила, что на самом деле все у него складывалось вполне неплохо – он учился на бюджете, успеваемость была отличная, имелись друзья и близкие, готовые прийти на помощь.

«Студент одного из вузов начал перебирать в голове все с младшей школы – вспомнил, что игнорировались хорошие оценки, а акцент взрослые делали на негативе. Воспитывали перфекциониста» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Но за счет пессимистической оценки стал крутить в голове, как родители к нему относились в детстве. И начал перебирать все с младшей школы – вспомнил, что игнорировались хорошие оценки, а акцент взрослые делали на негативе. Воспитывали перфекциониста. Это все резко стало чрезвычайно актуально, хотя все годы до этого молодой человек жил спокойно», – отметила врач.

Ему назначили антидепрессанты и ноотроп с противотревожным действием – препараты, улучшающие обменные процессы в головном мозге.

На фоне терапии парень обратился к обычному психологу без медицинского образования. Они попытались залезть в детские психотрамы, однако психолог не оценил то, в каком состоянии находился клиент, и не провел анализ, стоит ли сейчас эти травмы трогать. Молодой человек прекратил свои визиты к психологу спустя три консультации, ему от этого «копания» стало только хуже.

Он продолжил принимать терапию, назначенную врачами РКПБ, и иму постепенно становилось легче.

«На фоне улучшения общего самочувствия, нормализации фона настроения, когда оно дошло до ровного уровня, начали сворачиваться и пессимистические оценки своего прошлого. Родители вернулись на свои места: “Да, они такие, какие есть. Если бы у меня не было таких родителей, то не было бы меня такого, какой я есть”», – рассказала психиатр.

Сейчас молодой человек продолжает учиться, подрабатывает, у него все идет хорошо. На антидепрессантах он был около пяти месяцев, что для психотерапии довольно короткий срок.

Можно ли самому отработать психотравмы?

Человек сам может определить, насколько повлияло на него то или иное событие. Стало ли оно психологической травмой. Единственное исключение, если психотравма сразу вызвала серьезное расстройство психики – это когда отключается критика, появляются грубые нарушения поведения и теряется связь с реальностью.

«Если человек понимает, что есть определенная травма и она наносит урон его здоровью, он должен определиться, какое место эта психотравма начала занимать в его жизни. Насколько она мешает ему жить, быть здоровым, полноценным, функционировать в своих амплуа, мешает ли она ему работать или ухудшает семейную жизнь», – отметила психотерапевт.

Если травмирующее событие не мешает жить и с ним получилось справиться самостоятельно, то никакой помощи специалистов не требуется.

Врач подчеркнула: лечить себя самого не стоит. Потому что при сильном погружении в свои переживания человек начинает перебирать свои детские травмы и появляется риск утонуть в этих событиях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но есть травмы, победы над которыми можно добиться только с помощью специалистов. Так происходит, если травмирующее событие начинает занимать слишком много места в жизни – например, человек не может полноценно жить в семье, работать, общаться с друзьями. А дальше может ухудшиться сон, аппетит, появиться тревога, переживания, связанные с этим событием.

Врач подчеркнула: лечить себя самого не стоит. Потому что при сильном погружении в свои переживания человек начинает перебирать свои детские травмы и появляется риск утонуть в этих событиях, как в болоте, сравнила специалист.

«И возникает вопрос о том, нужно ли в данный момент времени идти в свое прошлое и вновь переживать свои давние обиды. Безусловно, воспоминания о детстве могут возникать, причем как позитивные, так и негативные», – рассказала доктор.

Такие моменты могут всплыть в памяти, особенно в ситуациях, когда человек переутомлен или находится в тревожном состоянии.

«У любого человека может всплыть негативное детское воспоминание, которое в данном состоянии может быть каким-то образом переоценено. Но если происходит ситуация полного погружения в свое детство и полное его переосмысливание, дается новая оценка и это все в одиночестве, то, пожалуй, это может сыграть негативную роль», – отметила Ольга Башмакова.

Только психотерапевт или психиатр сможет оценить состояние своего пациента и понять, стоит ли отрабатывать глубинные психотравмы – насколько это возможно и целесообразно.

«Иногда состояние не позволяет погрузиться в далекое прошлое и детально проработать то или иное переживание. Это может нанести вред. Если не дали комплексную оценку и значимость данной психотерапевтической интервенции, это может привести к ухудшению состояния», – подчеркнула она.

Ольга Башмакова уверена, что нужно садиться за «стол переговоров»: споры и ссоры никуда не приведут, а сесть и спокойно проговорить то, что тебя волнует, не запрещено Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Детская психотравма ≠ проблемы в будущем

Совсем не обязательно детская психотравма ведет к проблемам в жизни во взрослом возрасте.

«Однозначно знак равно мы поставить между этими двумя фактами не можем. Мы должны уважать детские психотравмы, но ни в коей мере не переоценивать их. Это не должно быть тормозом: то есть человек узнал, что у него есть психотравма, и все – значит, никаких перспектив нет. Однозначно, если есть необходимость ее проработать, ее нужно проработать в конструктивном ключе. И задача специалиста в области психического здоровья не застопорить пациента на той или иной стадии развития, а дать свободу самореализации, дать возможность развиваться, несмотря на то что психотравмы были», – рассказала врач.

Еще один способ, который часто советуют психологи из интернета, – попробовать высказать все тому, кто нанес ту или иную травму. Однако, по словам специалиста, высказывать все своим обидчикам, например родителям, далеко не всегда эффективно. Ольга Башмакова уверена, что нужно садиться за «стол переговоров»: споры и ссоры никуда не приведут, а сесть и спокойно проговорить то, что тебя волнует, не запрещено.

«Скорее всего, детально проработать детские психотравмы с родителями не получится. Это перерастет в очередной внутрисемейный конфликт», – подчеркнула специалист.

Чтобы во взрослом возрасте не подвергаться сильному воздействию извне, важно создать иерархию своих ценностей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как оградить психику от влияния извне?

Чтобы во взрослом возрасте не подвергаться сильному воздействию извне, важно создать иерархию своих ценностей. Психотерапевт посоветовала в момент, когда непросто, ответить себе на несколько вопросов: «Что для меня значимо на данный момент, а что – нет?», «Что можно поправить, а что – нельзя?»

«Есть ценности здоровья и жизни. Жизнь – это великая ценность. Если человек перестает жить, это уже поправить нельзя. Здоровье может быть в хорошем состоянии, а его ухудшение может стать значимой психотравмой для трудоспособного человека. Например, когда резко наступает инвалидность – это травмирующий процесс, который требует иногда работы со специалистом в области психического здоровья. А мелкие травмирующие факторы могут появляться ежедневно, в мегаполисе это пробки, общественный транспорт, мелкие конфликты», – рассказала Ольга Башмакова.

Врач подчеркнула, что у самого себя нужно спросить, стоит ли на мелких негативных вещах зацикливаться, ведь это было и прошло. Таким способом получится оградить свою психику от психотравм.