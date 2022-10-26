«Я чувствовала легкую боль, а сын в утробе умирал»: как в ДРКБ спасают детей от водянки

Роды были преждевременными, малыш родился с кровоизлиянием в мозг. Жизнь Айсылу Сафаровой сузилась до дороги из послеродовой палаты в реанимацию новорожденных ДРКБ. Заглянет в кувез, увидит, что сын жив, значит, и ее жизнь сегодня продолжается. Спасением стала новейшая операция, которую сделали ее малышу, и это было во второй раз в Татарстане.

Айсылу Сафарова: «Прибежали хирург и неонатолог. Сказали, что надо срочно делать кесарево сечение: ребенок умирает» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я чувствовала всего лишь легкую боль в животе, оказалось – ребенок умирал»

К зачатию своего второго ребенка Айсылу Сафарова с мужем готовились основательно – беременность была запланированная. Спустя полгода подготовки Айсылу увидела долгожданные две полоски на тесте. И счастливые супруги начали ждать появления на свет малыша.

«Беременность была просто отличная. Даже токсикоза не было. Я отдыхала, плавала даже», – вспомнила она с улыбкой.

Все изменилось в один день. Айсылу была на 32-й неделе беременности.

У женщины вдруг начал болеть живот. Боли были не сильные, слегка покалывало. Опасений и тревоги они не вызывали. Айсылу просто выпила обезболивающее, как советовал в таких случаях ее врач, и продолжила заниматься обычными делами. Но вмешалась свекровь.

«Она настояла: “Вы недалеко от роддома живете, сходи проверься”», – рассказала Айсылу.

Айсылу прислушалась к совету мамы мужа. До родильного дома 16-й городской больницы Казани идти было несколько минут. Она спокойно дошла сама без посторонней помощи, чувствовала себя не так уж и плохо.

В больнице после осмотра врачи неопределенно сказали: «Что-то у вас не то…» Ее госпитализировали, сделали КТГ.

Айсылу позвонила мужу, предупредила, что ее положили в больницу на сохранение на пару дней. Успокоила, что скоро будет дома. Но у врачей на руках уже были результаты КТГ.

«Прибежали хирург и неонатолог. Сказали, что надо срочно делать кесарево сечение. Ребенок умирает», – рассказала Айсылу Сафарова.

Женщину сразу повезли в операционную. Супругу она прямо с каталки успела отослать голосовое сообщение. Сказала, что ее везут на экстренное кесарево.

Медики сделали все оперативно. Единственное, что спросила Айсылу после операции, жив ли ее сын. Ей мельком показали крошечного ребенка. Сердце матери немного успокоилось. Так 24 августа на свет появился Радмир, весил он на тот момент 1 килограмм 800 граммов.

«Я мужу потом перезвонила, говорю: ‘’Я тебя поздравляю, у нас такой хорошенький мальчик родился’’», – вспоминает женщина, тогда она была счастлива, ведь ребенок заплакал. Ничего не предвещало беды.

Уже после кесарева хирург признался, что жизнь и малыша, и его мамы висела на волоске. Оказалось, что у Айсылу произошла отслойка плаценты. Им просто повезло, что они оказались в больнице, все могло бы закончиться трагично. Не раз потом Айсылу со свекровью обсуждали, почему в тот день она убедила ее пойти в больницу. Мама мужа отвечает – почувствовала, что так надо.

«Когда родственники пришли ко мне в роддом, старший сын спросил, чего это братишка так рано появился», – вспомнила женщина, но что ответить, не нашла.

Ребенка обследовали неделю, диагноз – ВЖК, или внутрижелудочковое кровоизлияние Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне сказали: “У вас очень тяжелый ребенок”»

Малыша перевели в реанимацию для новорожденных Детской республиканской клинической больницы. Родители же все это время думали, что он в обычном отделении патологии новорожденных, поскольку родился недоношенным, и его просто выхаживают.

«Как любая мама, я ведь видела своего ребенка, для меня с ним все было хорошо. А потом мне сказали: “У вас очень тяжелый ребеночек”», – вспоминает она.

Ребенка обследовали неделю, диагноз – ВЖК, или внутрижелудочковое кровоизлияние.

Айсылу с мужем сначала решили, что у малыша проблемы с желудком. Но медики объяснили родителям, что кровоизлияние произошло в желудочках головного мозга. У недоношенных детей такая проблема не редкость, но не на таком позднем сроке беременности. Радмир столкнулся с этим из-за гипоксии. Часть плаценты отслоилась от матки, разорвались питающие плод сосуды. Малыш фактически задыхался без кислорода.

Самый страшный момент, вспоминает Айсылу, был именно тогда. Она услышала диагноз и полезла в Сеть, чтобы узнать, что это.

«В интернет не надо мамочкам! Не лезьте вы в этот интернет! Вы с ума сойдете. Я чуть не сошла с ума, читая про болезнь. Мне муж тогда запретил читать это все», – посоветовала она.

Она на своем опыте убедилась, что верить можно только врачу, общие страшные статьи в интернете жизнь не облегчат.

В тот момент Айсылу ничего не оставалось, кроме того, чтобы сделать все для скорейшего восстановления после кесарева. Она должна была быть рядом с сыном.

Родители каждый день приезжали в реанимацию навестить своего малыша и молились, чтобы с ним все было хорошо Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Каждый день думаешь – лишь бы он жил»

Родители каждый день приезжали в реанимацию навестить своего малыша и молились, чтобы с ним все было хорошо.

«Это было непростое время, когда ты в реанимацию едешь и каждый день думаешь – лишь бы он был жив. День проходил так: ты проснулся, увидел, что он жив, все хорошо, слава Богу, значит, живем до следующего дня», – вспоминает мама, сдерживая слезы.

Самым счастливым для Айсылу был день, когда медсестра дала ей подержать Радмира на руках.

«Она говорит: “Хочешь, я тебе дам его на ручки?” А мы как родные там все стали уже. На самом деле – месяц возле этой колбочки стоишь, ждешь, разговариваешь. Я спрашиваю: “А можно?” Она разрешила. Я взяла его. Эндорфины сразу ударили в голову – это что-то нереальное, я заплакала», – вспомнила Айсылу.

Эльза Фатыхова на пальцах объяснила родителям, что при внутрижелудочковом кровоизлиянии довольно часто прогрессирует гидроцефалия, которую еще называют водянкой головного мозга Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Появился шанс избежать водянки мозга

Родителям сказали, что им нужно найти лучшего нейрохирурга. Семье повезло. В Детской республиканской клинической больнице им предложили провести сыну инновационную операцию.

Врач-нейрохирург ДРКБ Эльза Фатыхова на пальцах объяснила родителям, что при внутрижелудочковом кровоизлиянии довольно часто прогрессирует гидроцефалия, которую еще называют водянкой головного мозга. Иногда врачи ставят наружные дренажи, иногда шунты. Все, чтобы лишняя жидкость выводилась из головного мозга наружу или в выделительную систему. Но эти способы требуют частых визитов к врачу, для проверки и очищения. К тому же механика все равно может сбойнуть.

У их сына был шанс этого избежать, но необходима была уникальная операция. Врачи объяснили, что Радмир станет вторым ребенком, которому ее проведут.

«Мы с мужем приехали в больницу Эльза Фагиловна с нами долго разговаривала. Она рассказала, что оперирует давно. Спросила: “Вы нам доверяете?” – “А кому нам доверять? Только вам и Всевышнему”. Другого выхода не было», – отметила Айсылу.

Самая большая трудность в том, что дети – крошечные, а желудочки их мозга еще меньше. Любые манипуляции должны быть выполнены ювелирно, нельзя повредить сосуды. Любая хирургическая ошибка может стать роковой.

«По мировой статистике в определенном количестве случаев эта операция позволяет ребенку обойтись без шунта. Естественно, это не 100%. Если бы был абсолютный успех, всем бы делали эндоскопический лаваж, давно бы перешли к этой операции и выполняли бы только ее», – объяснила нейрохирург ДРКБ Эльза Фатыхова «Татар-информу».

Но не каждому малышу с ВЖК можно выполнить эту операцию, только при определенном весе и показателях анализов. Радмира готовили, ждали, чтобы он набрал вес, проводили все возможные анализы, проверяли, достаточно ли широки желудочки мозга, чтобы эндоскоп мог в них пробраться. Ему повезло. Все сошлось в его пользу.

Они доверили сына врачам ДРКБ, на операцию согласились. Поехали домой. Наступили страшные часы ожидания.

Врачи под визуальным контролем с увеличением с помощью маленьких проколов очистили желудочки мозга от сгустков крови, которые заполнили все пространство.

Ребенка забрали на операцию в половине одиннадцатого утра, в два часа дня беспокойные родители позвонили в отделение реанимации новорожденных. Им сказали, что операцию только заканчивают.

Эльза Фатыхова добавила, что после такой операции дети восстанавливаются довольно быстро, и главный ее результат – малыши избегают водянки мозга.

«Не замеченная вовремя водянка страшна тем, что детишки могут отставать в развитии, могут быть ДЦП, интеллектуальные отклонения и неврологические осложнения», – объяснила врач.

В ДРКБ рассказали, что малыш вот-вот отправится домой, спустя полтора месяца борьбы за здоровье Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Радмир возвращается домой спустя полтора месяца после рождения

Хирургическое вмешательство прошло хорошо. Радмир начал восстанавливаться и набирать вес. В больницу к нему легла мама. Сейчас он весит уже 3 килограмма.

Настрой у семьи боевой, они готовы проходить любую реабилитацию, которая потребуется, и заниматься с ребенком.

Врачи говорят, что шунт пока точно не нужен. И все идет хорошо.

Буквально на днях муж со старшим сыном наконец-то собрали кроватку, раньше это делать просто боялись. Теперь они ждут маму с Радмиром дома. В ДРКБ рассказали, что малыш вот-вот отправится домой, спустя полтора месяца борьбы за здоровье.

Благодаря накопленному опыту эндоскопических операций и оборудованию нейрохирурги ДРКБ теперь могут проводить такие инновационные операции. Они надеются, что в ближайшее время поставят их на поток.

Сегодня такие операции проводят всего в нескольких клиниках России и мира. Врачи верят, что смогут улучшить мировую статистику по спасению детей от водянки.

«Мы будем делать столько таких операций, сколько будет необходимо», – заключила Эльза Фатыхова.