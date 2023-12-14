«Я чудом остался жив!»: за что наградили командира БМП из батальона «Тимер»

Дмитрий Абрамов прошлым летом принял решение подписать контракт и отправиться на службу в зону специальной военной операции

Фото: из личного архива Дмитрия Абрамова

Много раз вместе с сослуживцами отражал атаки врагов

Дмитрий Абрамов родился в 1988 году в Мамадыше. Окончил городскую среднюю школу № 1. Служил в правоохранительных органах.

Его отец Александр Абрамов тоже посвятил жизнь органам МВД. Мама Разиля Абрамова работала в Пенсионном фонде. Оба сейчас на заслуженном отдыхе.

Прошлым летом молодой человек принял решение подписать контракт и отправиться на службу в зону специальной военной операции. После прохождения подготовки в Волгоградской области присоединился к батальону «Тимер».

«В первую очередь мы делаем свою работу, товарищей на передовой мы не бросаем. Каждый задумывается о том, что может погибнуть. Это само собой. Бояться — это нормально, и ничего постыдного в этом нет. Каждый человек сам для себя выбирает — может он переломить свой страх или нет», — поделился с «Татар-информом» Дмитрий Абрамов.

Много раз вместе с сослуживцами он отражал атаки врагов, сам участвовал в контратаках. В период отдыха всегда находил возможность позвонить своим родителям в Мамадыш, сестренке Алине, друзьям.

По прибытим на рубежи обороны взвод в составе трех БМП и трех отделений пехоты с марша вступил в бой на западной окраине населенного пункта с превосходящими силами противника Фото: © «Татар-информ»

Враг потерял не менее трех единиц техники и взвод пехоты

16 и 17 июня 2023 года. Вражеская Закарпатская горно-штурмовая бригада и вторая отдельная бригада ВСУ начали активные военные действия в направлении населенного пункта Пятихатки Запорожской области.

В соответствии с боевым распоряжением вышестоящего командования для поддержки «соседа» справа и исключения окружения группировки наших войск личный состав первого взвода 8-й мотострелковой роты батальона «Тимер», он же взвод «Стальные яйца», выдвинулся на указанные ранее рубежи.

Задача — не допустить прорыва линии обороны, занятия противником окраин населенного пункта, остановить продвижение врага, нанести ему огневое поражение.

По прибытии на рубежи обороны взвод в составе трех БМП и трех отделений пехоты при поддержке двух танков с марша вступил в бой на западной окраине населенного пункта с превосходящими силами противника.

«Мне тогда крупно повезло! Я сам чудом остался жив. Противник промахнулся, в 15 метрах от меня положили снаряд. Было страшно!» — вспоминает ощущения боец.

За несколько часов ожесточенного боя, несмотря на численное превосходство, противнику не удалось добиться поставленных целей. Враг потерял не менее трех единиц техники и взвод пехоты.

Экипаж БМП под командованием Дмитрия Абрамова, несмотря на угрозу быть подбитыми, маневрируя между разрывами, прибыл для транспортировки пехоты в безопасное место Фото: из личного архива Дмитрия Абрамова

БМП Дмитрия Абрамова маневрировал под плотным огнем вражеской артиллерии

Потери несла не только вражеская сторона. Установкой ПТУР был уничтожен военный БМП. Члены экипажа машины были сильно ранены. После того как их вынесли из горящего бронетранспортера, командир взвода младший сержант Артур Гараев из Набережных Челнов поручил командиру второго БМП младшему сержанту Дмитрию Абрамову эвакуировать раненых ребят в безопасное место. В составе второго БМП также были оператор-наводчик, ефрейтор Эрнест Сайфутдинов из Набережных Челнов и водитель-механик, ефрейтор Александр Сергеев из Казани.

Под плотным огнем вражеской артиллерии экипаж, маневрируя между разрывами мин, виртуозно справился с поставленной задачей. После нанесения огневого поражения противник стал бежать на исходные позиции, при отступлении начала активно работать вражеская артиллерия.

Для минимизации потерь наших солдат командованием было принято решение отвести сначала технику в безопасный район, а потом и пехоту. Экипаж БМП под командованием Дмитрия Абрамова после эвакуации раненых солдат, несмотря на угрозу быть подбитыми, мастерски маневрируя между разрывами, прибыл для транспортировки пехоты в безопасное место и справился с этим на высочайшем уровне.

«Все делали сообща с экипажем, не один я принимал решение, а вместе, втроем. Я вопрос задал, а они в один голос: „Вперед! Поехали, заберем ребят, вопросов нет“», — продолжает Дмитрий Абрамов.

За мужество, проявленное в зоне специальной военной операции, Рустам Минниханов вручил бойцу медаль «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: из личного архива Дмитрия Абрамова

Точно уверен, что вернется с Победой

Спустя два месяца после боя Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов за мужество, проявленное в зоне специальной военной операции, вручил бойцу медаль «За заслуги перед Республикой Татарстан».

А недавно Дмитрий Абрамов побывал в отпуске у родителей в Мамадыше, во время которого и рассказал о своем героическом поступке.

Боец попросил указать корреспондента «Татар-информа», что к награде «Георгиевский крест» IV степени представлен и экипаж его боевой машины — Эрнест Сайфутдинов из Набережных Челнов и Александр Сергеев из Казани. Именно благодаря слаженным действиям сослуживцев команде удалось выжить в тяжелом бою и вывезти раненых бойцов.

Планируется, что награждение состоится в преддверии Нового года. А сейчас солдат на передовой: он продолжает сражаться и точно уверен, что вернется с Победой. «Мы все для этого делаем. Никогда не отступаем и не сдаемся, — уверяет Дмитрий Абрамов. — Если ставят боевую задачу, то мы обязательно ее выполняем. Это даже не обсуждается. Победа будет за нами!»

Дмитрий Абрамов сейчас уже на передовой: военнослужащий продолжает сражаться и точно уверен, что вернется с Победой Фото: из личного архива Дмитрия Абрамова

Георгиевский крест учрежден в России в 1807 году, восстановлен в 1992-м. Знаком отличия награждаются военнослужащие из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги и отличия в боях по защите Отечества. Также награду вручают за подвиги и отличия в боевых действиях на территории других государств при восстановлении мира и безопасности, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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