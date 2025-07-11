«Я человек, переживший падение самолета»: как 92-летний турист выжил в шторме на Волге

Он выжил при падении самолета в 1976-м и не испугался, когда на днях попал в шторм, сплавляясь по Волге. Рюкзак с провизией ушел под воду, телефон промок, а выйти на берег было невозможно. Но 92-летний Ильгиз абый, как и полвека назад, выбрался из передряги живым – и уже строит новые планы на лето.





«Ильгиз абый – заядлый путешественник»

Ильгизу Карманову 92 года. Несмотря на возраст, он продолжает преподавать в вузе (доцент Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева – КАИ), а летний отпуск проводит на природе, в походах.

Вот и в этом году в отпуске он на надувной лодке со своей 80-летней спутницей отправился в путешествие по Волге, где их настигло ненастье. Туристов искали почти сутки. О том, что произошло, Ильгиз Карманов рассказал «Интертату».

Я набирала номер Ильгиза Вильдановича с опасением, что ему после такого стресса нелегко будет говорить, однако после того, как услышала его голос, все сомнения улетучились. Ильгиз абый был немного занят – разбирался, что из вещей потерял в тот день, а какие у него уцелели. «Вот паспорта нет. Буду узнавать, в какое отделение полиции обратиться», – пояснил мой собеседник.

Из его слов я узнала, что Ильгиз абый – заядлый путешественник, с молодых лет каждый год ходит в походы – объездил практически все горы и реки страны. На сплавы и походы они выезжали с супругой, с друзьями большой компанией. Даже потеряв супругу в 1981 году, Ильгиз абый не утратил любви к путешествиям – дух странствий покорил его навсегда.

1952 год

«Совсем не испугался»

28 июня Ильгиз Вильданович со своей спутницей отправился в поход по Волге из Тетюшей в село Ундоры Ульяновской области. По его словам, такой путь он проделывает не первый раз. Однако к вечеру 1 июля из-за сильного ветра на реке поднялась волна. Это произошло примерно у села Большие Тарханы Тетюшского района.

Ильгиз абый, сильно испугались, наверное? – говорю я.

– Нет, совсем не испугался. Я ведь человек, который остался жив после падения самолета. Это произошло в 1976 году (рейс №349 Казань – Черемшан – прим. авт.), нас было 7 пассажиров самолета Ан-2. Я полетел в Черемшан по заданию КАИ, чтобы привлечь абитуриентов в вуз. Самолет начал падать над городом. Благодаря правильным действиям пилота пассажирам удалось выжить. Самолет упал, загорелся, пилот погиб. Второй пилот выбрался через окно, а мы, пассажиры, вышли сами, открыв дверь. Непристегнутые пассажиры получили травмы, а я был пристегнут, – поделился воспоминаниями Ильгиз Вильданович.

Согласно официальным данным, 26 июня 1976 года в районе аэропорта Казань произошла катастрофа самолета Ан-2 168-го летного отряда Казанского объединенного авиаотряда Приволжского управления гражданской авиации с 9 пассажирами на борту, выполнявшего почтово-пассажирский рейс №349 Казань – Черемшан. После взлета с грунтовой взлетно-посадочной полосы на высоте 70 м возникли перебои, а затем отказ в работе двигателя. Совершая вынужденную посадку, самолет задел провода ЛЭП и столкнулся с ее опорой, после чего ударился о землю, зацепил хвостом телефонные провода и загорелся. Самолет Ан-2 рухнул на улице Аделя Кутуя. Командир самолета погиб в огне, второй пилот и 8 пассажиров получили травмы, один пассажир остался невредим.

1979 год

«Сойти на берег было невозможно, волна била очень сильно»

– В моменты опасных ситуаций в жизни я не боялся – тут нужно действовать быстро, на страх времени нет. Там, где перевернулась лодка, глубина была небольшой, по пояс. Я выловил выпавшие вещи, сложил их обратно и вытянул лодку на безопасное место. Волна была очень сильной, поэтому я затащил лодку в камыши. Пока тянул лодку, мой рюкзак выпал опять. Попытался найти его в воде, но было уже темно, ничего толком не видно. В рюкзаке были все походные вещи – спальник, одежда, продукты, аптечка, а также документы. С собой остался только телефон, да и тот промок и не работал.

Так в камышах просидели около суток. Всю ночь и день я не спал – нужно было держаться за камыш, чтобы волна не унесла. На берег сойти было невозможно – волна била очень сильно, а берег там крутой.

Это произошло 1 июля вечером между 8 и 9 часами, на следующий день около 6 часов вечера нас нашли спасатели. Я был во фланелевой рубашке, брезентовых штанах и штормовке. За ночь одежда на мне высохла, только штормовка была влажной. Но утром пошел сильный дождь, и одежда снова промокла. Так и сидели мокрые весь день. Один телефон промок, с другого телефона позвонили в службу 112. Сотрудники МЧС расспросили, где мы находимся. Потом зарядка у телефона села, остались без связи, – рассказал Ильгиз абый.

К счастью, они успели сообщить о своем местонахождении. Конечно, ситуация была опасной, спутница нашего героя переживала из-за этого.

Она меня немного поругала, сказала, что я неправильно сделал, – с улыбкой вспоминает мой собеседник. – Она тоже любит выезжать в походы, поэтому ходим вместе. Сейчас ведь со мной из сверстников никто не может ходить в походы – из друзей кто-то уже умер, кто-то болен. Я один в строю, кто со мной может поехать – того и беру за компанию.

К попавшим в беду путешественникам удалось добраться на большом катере сотрудникам Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС), они и доставили потерпевших в Тетюши. Там их ждал сын Ильгиза Вильдановича Искандер. Также подъехала скорая, однако Ильгиз Вильданович и его спутница отказались от госпитализации. Они переоделись и поехали к себе домой.

Хотя случай был опасным, Ильгиз Карманов не собирается отказываться от своего любимого хобби.

Почему же я должен перестать это делать? – даже удивился такому вопросу мой собеседник. – Просто документов пока нет. Сделаю паспорт и снова поеду. Наверное, мое имя определило мою судьбу (имя Ильгиз с татарского переводится как «идущий по миру», «путешественник» – прим. авт.).

1983 год

«Надежды не теряли»

Ильгиз Вильданович воспитал сына и дочь. Дочь Юлия и позвонила в МЧС утром 2 июля. Сын Искандер в момент нашей беседы как раз заехал к отцу, чтобы узнать о его состоянии. Искандер Карманов рассказал, как шла поисковая и спасательная работа:

Когда утром 2 июля стало известно о случившемся, мы с женой поехали туда. Это примерно в 200 километрах от Казани. По пути были на связи со спасателями МЧС. Милиция, ГИМС и прокуратура тоже подключились к поискам.

На Волге все еще штормило, спасателям на моторных лодках было сложно искать – волна очень высокая. Несмотря на такие погодные условия, они вели поиски. Нам оставалось только ждать. Когда уже почти перестали надеяться, нам удалось связаться с отцом, выяснить его местонахождение, другие подробности. Оказывается, вода попала в его телефон, поэтому он не работал, а когда обсох, папа позвонил и объяснил, где примерно они находятся. Эту информацию мы передали спасателям.

В поисковых работах участвовали две бригады МЧС (Татарстана и Ульяновской области), потом подключился ГИМС Тетюшского района. У ГИМС был большой катер, им удалось добраться до того места и спасти пострадавших. Их доставили на пристань в Тетюши. Огромное спасибо всем, кто участвовал в поисках и координировал их! Было задействовано очень много людей. В сложных погодных условиях они действовали четко и организованно. Со мной все время были на связи, – рассказал Искандер Карманов.

Хотя и были моменты, когда отчаяние брало верх, сын не терял веры в отца – в его закаленный, сильный характер. С детства он видел, как отец находит выход из самых разных сложных ситуаций. В этот раз он тоже верил, что отец найдет способ остаться в живых.

1984 год

Надежды не теряли. Когда сотрудники МЧС все обследовали и сказали «не нашли», была в том числе версия, что отец не выжил. Но я думал про себя, что он жив, просто не везде еще посмотрели.

Также я обратился в службу «Лиза Алерт». У них в этом районе волонтеров на лодках не оказалось, но все равно они тоже помогали искать: дозвонились до отца, постарались точно определить координаты, передали МЧС, – рассказал Искандер Карманов, добавив, что он безмерно благодарен всем за участие и помощь.

«Отца осуждать не могу, но оправдать то, что вышел на воду в плохих погодных условиях, подвергая жизнь опасности, сложно»

Искандер Ильгизович знал, что отец с 28 июня находится в походе. Они договорились, что папа каждый вечер будет звонить и сообщать о своем местонахождении.

Мы туристская семья и привыкли к такому образу жизни, – говорит сын ученого. – В выходные и во время отпуска стараемся брать отца с собой в походы. Но и в будни он не может усидеть дома, путешествует самостоятельно. В этот раз, как обычно, договорились, что он каждый вечер будет звонить. Так и было первые дни их похода. Вечером 1 июля, когда он не позвонил, я подумал, что у них нет связи, такое бывало. Места там отдаленные, сотовая связь плохая, поэтому я думал, что все хорошо, просто телефон у него не ловит. Когда он утром 2 июля позвонил сестре и описал положение, она сразу вызвала МЧС, а мы с женой выехали в тот район. Это довольно далеко от Казани, граница Татарстана и Ульяновской области.

Они просидели в лодке около суток, еда утонула вместе с рюкзаком, поэтому замерзли и ослабли. Когда спасатели их вытащили, первым делом подкрепились горячим чаем с бутербродами. Мы привезли сухую одежду и еду. Врач скорой их осмотрела, помогла прийти в себя и переодеться. От госпитализации они отказались, поэтому поехали домой, – рассказал Искандер Ильгизович.

1984 год

Ильгиз Карманов с женой воспитали в своих детях страсть к путешествиям, любовь к природе. Сын понимает, что отцу всегда хочется в походы, но все-таки упрекнул отца за то, что не проявил должной осторожности.

И папа, и мама – туристы, мы росли на их примере. Я родился в феврале, уже в 3-месячном возрасте на майские праздники меня взяли в лес, с тех пор я все время в походах. У преподавателей отпуска длинные, они успевали побывать во многих местах. В первой половине лета вместе с нами ходили на сплавы, август у них всегда проходил в горах. Ходили на Памир, Тянь-Шань, очень любили горы Средней Азии. У них была большая туристская компания, сейчас кого-то нет в живых, остальные в походы уже практически не ходят. Только папа сохранил энергию и здоровье для походной жизни. Сколько его помню – он всегда в движении, всю жизнь. Сидеть на месте – это точно не про него.

1991 год

Свой отпуск я тоже провожу в походах, так что осуждать отца не могу, но оправдать то, что он вышел на воду в плохих погодных условиях, подвергая жизнь опасности, сложно. Это неправильно, нужно оценивать риски.

Пока силы есть, отец и дальше будет путешествовать. Его невозможно удержать дома, у него энергия бьет через край. Он уникальный человек. И в этот раз, когда встретил его после шторма, ни капли страха на его лице не заметил. В условиях стресса он, наоборот, смеется. Организм у него крепкий, однако сегодня я пришел его проведать – как бы не простудился после таких приключений, – сказал Искандер Карманов.

Ильгиз Вильданович сейчас живет с дочерью. Когда в 1981 году в молодом возрасте умерла жена, он один воспитал детей и больше не женился. Сегодня он является самым старшим по возрасту преподавателем своего вуза – доцентом кафедры радиоэлектронных и телекоммуникационных систем КНИТУ-КАИ.

В походах Ильгиз Карманов много фотографировал, у него богатый архив. Некоторые из снимков для материала предоставил его сын Искандер.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского

Фотографии из архива Ильгиза Карманова