«Я чаще хочу видеться со своим сыном». Сэм Деру о возможном завершении карьеры

Фото: zenit-kazan.com

Доигровщик казанского «Зенита» Сэм Деру поделился мнением по поводу завершения своей спортивной карьеры.

Несмотря на травмы, его тело в порядке, а сам игрок чувствует себя хорошо.

«В контексте продолжения карьеры куда важнее тот момент, что я чаще хочу видеться со своим сыном, мне тяжело быть вдали от него. В то же время, пока я чувствую в себе силы, пока я могу играть на высшем уровне, я хочу еще играть. Но как долго это будет продолжаться, предсказать невозможно. Пока огонь внутри меня еще горит. Так не бывает, что ты сел и решил завершить через год или два. Ты постоянно анализируешь свое состояние, каждый год», – передает слова Деру «Чемпионат».

Напомним, Сэм Деру выступает за «Зенит-Казань» с 2022 года. С клубом он брал чемпионство и Кубок России. Также бельгиец брал эти титулы и с московским «Динамо», цвета которого представлял с 2019 по 2021 год.

Сегодня казанцы сыграют с «Кузбассом» в рамках 1/4 финала Суперлиги. Матч начнется в 17:30 по мск.