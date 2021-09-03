«Я была в ужасе, я теряла своего ребенка»: истории из «красной зоны» ДРКБ Татарстана

Как в Татарстане спасают жизни детей с коронавирусом? С чем сталкиваются самые маленькие пациенты и почему вирус так страшен для них – истории болезни детей из «красной зоны» Детской республиканской клинической больницы.

Круглые сутки персонал «красной зоны» ДРКБ спасает маленькие жизни

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

60% легких поражения легких в 13 лет

Даниилу 13 лет. С родителями и младшим братом он приехал в Казань из Франции погостить к друзьям, планировали остановиться в городе лишь проездом. Но поездка обернулась для семьи бессонными ночами и страхом за жизнь ребенка – в их жизнь ворвался коронавирус.

«Я помню, мы с моим младшим братом ходили в игровой центр. Я случайно поднес свою руку к лицу – именно в этот момент, я считаю, вирус проник в мой организм», – рассказал Даниил корреспонденту ИА «Татар-информ».

Сначала у подростка болело только горло, особого значения этому не придали. Он пил таблетки, и вскоре неприятные симптомы прекратились.

Но спустя несколько дней поднялась температура, началась рвота. После этого мальчика и его маму госпитализировали.

«Когда поднималась температура, мы не могли ее до конца сбить. Я начала задумываться и напрягаться, ведь кашель был специфический и сын вел себя не как обычно. Он лежал, был слабый, ничего не ел, а для меня это показатель, ведь он любит поесть», – рассказала мама Даниила Ирина Казакова.

«Я думал, поболею, полежу и выйду сразу, но вот уже две недели тут», – рассказывает Даниил, один из пациентов ДРКБ с коронавирусной инфекцией Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В больнице мальчика сразу отправили на компьютерную томографию легких. Мама вспоминает, что в тот момент сразу все поняла. Позже самые ужасные догадки подтвердились – это был коронавирус. Мальчику поставили КТ-1, поражение легких около 6-7%.

«У меня был шок, мне было страшно. Ведь болезнь новая», – призналась женщина.

Дни шли, но, несмотря на терапию, самочувствие ребенка только ухудшалось, семью перевели в ДРКБ.

Повторная компьютерная томография показала уже 60% поражения легочной ткани. Для ребенка это очень много.

«Я видела, что теряю ребенка. Мне было жутко и страшно. Я не знала, куда себя деть, я не могла ему помочь, – рассказала мама. – Ему было очень плохо. Я думала, я его потеряю».

Женщина не сдерживала слез. Рассказывает, что когда сейчас ей кто-то говорит, что дети не болеют коронавирусом, она отвечает, что это ложь – дети болеют, и очень сильно.

«Слава богу, нас перевезли сюда. Эти люди спасли моего ребенка. Если бы не они… Только они меня успокоили, здесь я почувствовала себя в безопасности, я поняла, что моему ребенку становилось лучше, ему помогают. Я вижу, как людям тяжело и как они работают. Они никогда не жалуются, всегда в хорошем настроении. Я их буду помнить всю жизнь… Всю жизнь им буду благодарна, потому что дети самое дорогое, что есть», – сказала мама, не сдерживая слез.

«Слава богу, нас перевезли сюда. Эти люди спасли моего ребенка. Если бы не они…» – не скрывает чувств мама Даниила Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сама женщина перенесла болезнь почти бессимптомно, пропали ощущения вкуса и запаха, была слабость, никакой температуры и кашля. Спустя три-четыре дня Ирине стало легче. Она уверена, что легко перенесла болезнь, потому что была привита.

Младший брат Даниила тоже несколько дней чувствовал слабость, но вскоре это прошло.

Мама и старший сын надеются, что вскоре их выпишут и семья воссоединится.

«Я думал, поболею, полежу и выйду сразу, но вот уже две недели тут. Сейчас я себя хорошо чувствую, я бы сказал, здоровым. В принципе, можно уже выходить», – говорит юноша, улыбаясь.

По подростку трудно сказать, что всего лишь пару дней назад он в буквальном смысле слова боролся за жизнь, а медики ему в этом помогали.

«Болезнь действительно страшная и опасная. Родители должны заставлять детей носить маски, мыть руки, уважать дистанцию и понимать, что врачи тоже люди. У них дети и семьи, они их не видят», – посоветовала Ирина, прошедшая через самое страшное.

На сегодняшний день в «красной зоне» ДРКБ проходят лечение 36 детей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как военный госпиталь, только для детей

«Красная зона» Детской республиканской клинической больницы рассчитана на 40 мест, при необходимости отделение могут расширить до 60 коек. На сегодняшний день там лечатся 36 детей, почти все лежат с мамами или другими близкими родственниками.

Отделение расположилось в одном крыле на третьем и четвертом этажах больницы: пониже – более тяжелые дети, повыше – легче.

В коридорах довольно темно.

Корреспондентам агентства экскурсию провела главный педиатр Минздрава Татарстана, заместитель главного врача ДРКБ Светлана Сенек. Она объяснила, что свет в коридорах выключен, чтобы дети и их родители как можно меньше выходили из своих палат и контактировали друг с другом.

В палате почти всегда лежат мама и ребенок, исключение – большие комнаты, там находится по две семьи.

Есть и реанимационные койки для детей, таких две палаты, сейчас почти все пустуют, на радость врачам, кроме одной.

Экскурсию провела главный педиатр Минздрава Татарстана, заместитель главного врача ДРКБ Светлана Сенек Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Здесь лежит ребенок, которому всего семь дней.

За эту первую неделю его жизни он и его мама прошли через многое. На следующий день после рождения они попали в ДРКБ. Мама заболела коронавирусом, ребенок появился на свет с врожденной пневмонией, на это наложился Covid-19.

Малыш провел несколько дней на ИВЛ, но сейчас, благодаря врачам, он дышит сам даже без кислородной маски.

Светлана Сенек объяснила, что если число тяжелых детей будет расти, они имеют возможность развернуть дополнительные реанимационные койки.

«Мы развертываемся, как военный госпиталь – на любые размеры и быстро», – добавила заместитель главного врача больницы.

Ильхама однажды уже спасли врачи ДРКБ, когда мальчик родился. Теперь ему и его маме потребовалась помощь медиков в борьбе с Covid-19 Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Вместо первого Дня знаний и дня рождения – больничная койка

Ильхам – особенный ребенок, у него ДЦП – родовая травма. Один раз его уже спасли врачи ДРКБ. Когда мальчик родился, его жизнь висела на волоске, но специалисты помогли ему выжить. Теперь мальчику и его маме Эльзе Гарифуллиной потребовалась помощь медиков в борьбе с Covid-19.

Вышло так, что семья сейчас лежит на том же этаже, где восемь лет назад восстанавливались после сложной операции.

«У нас сегодня день рождения, нам сегодня 9 лет, и мы должны были сегодня идти на линейку в первый класс. Так получилось, что сегодня мы лежим целый день здесь», – рассказала, улыбаясь, мама.

Первым в семье заболел отец, температура поднялась до 38,5, сбить ее никак не получалось. У Ильхама никаких симптомов не было. Спустя два дня семья вызвала на дом терапевта, он назначил противовирусные препараты. На следующий же день у мальчика поднялась температура, но не сильно, до 37,4 градуса. Спустя еще день вся семья слегла с 38,5. Эльза, долго не раздумывая, вызвала скорую.

Мужа направили во Временный инфекционный госпиталь РКБ. А мама с сыном попали в ДРКБ.

«У нас сегодня день рождения, нам сегодня 9 лет, и мы должны были сегодня идти на линейку в первый класс...» – делится мама Ильхама Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кашля у мамы с сыном не было, но слабость и вялость валили с ног. Эльза однозначно сказала, что Covid-19 совершенно не похож на обычные ОРВИ.

Две недели они лечились, папа выписался из РКБ только на днях.

«Спасибо врачам, персоналу, как дома чувствовали себя. Такого не было, что хотим домой, а с удовольствием и лежали, и кушали», – отметила мама.

«Я даже не ожидала, что у нас будет эта болезнь. В коронавирус до этого не верила, хотя у нас родители и знакомые переболели. Я до конца думала, что нет этого, но вот оно – есть», – призналась женщина.

После прохождения лечения Эльза обещает ответственнее относиться к маскам и другим мерам противодействия Covid-19.

У взрослых и детей коронавирус протекает по-разному, именно поэтому юным пациентам чаще всего на начальном этапе прописывают противовирусные и наблюдательную терапию Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Первая реакция родителей на диагноз ребенка – страх

«Первая реакция родителей на диагноз Covid-19 – страх в глазах. Вторая реакция – вопрос: “Почему нас не лечат?”», – рассказала главный педиатр Минздрава Татарстана, заместитель главного врача ДРКБ Светлана Сенек.

Светлана Сенек объяснила, что у взрослых и детей коронавирус протекает по-разному, именно поэтому юным пациентам чаще всего на начальном этапе прописывают противовирусные и наблюдательную терапию, то есть с самого начала врачи не используют серьезные препараты для лечения детей.

Но есть другая особенность: если взрослых можно оставить лечиться на дому, даже если течение болезни непростое, то детей до года обязательно направляют в стационар.

Детей до года обязательно направляют в стационар Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Светлана Сенек заметила, что дети от 3 до 12 лет чаще всего переносят коронавирус легко.

«Дети первого года жизни переносят заболевание не тяжело, особенно если они изначально здоровы, не имеют никакой соматической патологии. Наиболее тяжело переносят дети, которые имеют детский церебральный паралич, у кого имеется патология легких, и дети в пубертатном возрасте и с избыточной массой тела», – рассказала она.

Первая КТ ребенка с коронавирусом вызвала ужас

Светлана Сенек призналась, что когда врачи впервые увидели КТ первого поступившего ребенка с коронавирусом, ничего, кроме настоящего страха и ужаса, врачи не испытали.

Врач подчеркнула, что коронавирусом дети болели на всех этапах пандемии.

«Все зависит от количества ограничений, были ограничения – не болели дети. Нет ограничений – болеют. Если сравнивать с прошлым годом, болели только те, кто не придерживался правил, это были те, кому ничего не страшно, очень здоровые – они и заболевали», – рассказала педиатр.

В этом году Covid-19 поразил детей с особенностями, а у них болезнь априори протекает тяжело.

«Были ограничения – не болели дети. Нет ограничений – болеют» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Как правило, если дети раннего возраста, первого года жизни, которые в садик и школу не ходят, заболевание им приносят родители. Дети сами по себе же контактировать никак не могут», – рассказала главный педиатр РТ.

Врач подчеркнула, что родители могут обезопасить своих детей от ужасной болезни – необходимо привиться самим, а детей научить соблюдать все Covid-правила.

Круглые сутки персонал «красной зоны» ДРКБ спасает маленькие жизни. Медики верят и надеются, что соблюдение всех ковид-ограничений и вакцинация позволят всем вместе победить коронавирус.