«Я была беременна, когда муж подорвался на мине»: история семьи из Новошешминска

«Меня подбросило в воздух, я упал, пытался встать, не понимая, что мне оторвало ноги»

Алексей и Кристина Лазаревы вместе 8 лет, пять лет как женаты. У них двое детей: сыну пять лет, дочери скоро год. Живет семья в Новошешминске. Алексей больше двух лет служил в зоне специальной военной операции. Дома его ждала супруга – на поздних сроках беременности она узнала, что муж подорвался на мине и остался без ног. Семья достойно выдержала все испытания и сейчас потихоньку возвращается в привычный ритм жизни, одновременно помогая фронту.

Алексею 26 лет, он награжден медалями «Участник СВО», Александра Суворова и орденом Мужества. О своих буднях на передовой вспоминает скромно, без особых подробностей.

До участия в СВО он работал на стройке бетонщиком, а в 2022 году оказался в числе мобилизованных.

«Вручили повестку, и я пошел, отнесся к этому спокойно. Служил на Донецком направлении. В армии был сапером, поэтому и на СВО тоже эту должность получил. Мы с ребятами из моего отряда минировали и разминировали поля. Вот, например, возьмут штурмовики участок – они дальше проходят, а мы идем его минировать», – объясняет Алексей.

В зоне боевых действий Алексей пробыл 2 года и 4 месяца, пока не получил тяжелое ранение.

«25 декабря 2024 года рано утром мы ехали на квадроцикле на задание. Вдруг грохот – под нами разорвалась мина. Меня подбросило в воздух, я упал. Пытался встать, не понимая, что мне оторвало ноги. В посадке были люди, они услышали наши крики и сразу побежали к нам. Зажгутовали, загрузили в уазик и увезли в санчасть. Оттуда меня отправили в Волноваху на операцию. Я плохо помню, что происходило», – рассказывает он.

Когда Алексей получил ранение, его супруга была на седьмом месяце беременности.

«Мне позвонила жена его сослуживца с вопросом: “Ты слышала, что с твоим мужем случилось?” Она рассказала, что он подорвался. Первое, что я спросила, – живой ли он. Она рассказала, что мой муж остался без ног. Мне было все равно, самое главное, что он жив. В ушах у меня звенело, я была в шоке», – вспоминает супруга ветерана.

«Главное, что он жив, мы вместе, у нас прекрасные дети»

Беременная Кристина сразу помчалась к мужу в госпиталь.

«Я решила сделать для него подарок и заказала песню – в ней вся наша история. Приближался День влюбленных, мне очень хотелось его порадовать. Я очень горжусь им, всегда повторяю, что он – герой. Он у меня очень скромный, не считает, что сделал что-то особенное», – улыбается она.

К сожалению, на фоне стресса Кристина родила раньше срока.

«Врачи прогнозировали роды 12 марта, но дочка родилась 23 февраля – в День защитника Отечества», – рассказывает Кристина.

Первый раз Алексей увидел дочь, когда ей исполнился месяц. Кристина вместе с детьми приехала к нему в госпиталь в Саратов.

«Это было очень трогательно. Он первый раз взял на руки нашу дочку. Потом мы устроили фотосессию на память. Он без ног, но главное, что жив, мы вместе, у нас прекрасные дети, а значит, другие проблемы нам не страшны», – уверена жена ветерана.

Год и месяц Алексей провел в госпиталях – сначала лечение, потом реабилитация. Первое время передвигался на коляске, сейчас уже ходит на протезах, но пока только по ровной поверхности.

«Я получил протезы перед Новым годом, потихоньку осваиваю. Мне дали высокотехнологичные “ноги” с микропроцессорами. Сейчас стою в очереди на автомобиль на ручном управлении. Мне с этим помогают в фонде “Защитники Отечества”. Там же помогли с получением прав, с оформлением различных документов», – рассказывает ветеран.

Алексей уже устроился на работу – теперь он сотрудник военкомата и скоро приступит к обязанностям.

«Я прошел обучение в госпитале, мне дали офицерское звание, и это позволило получить должность старшего специалиста-эксперта в военкомате», – отметил он.

Пока главный по дому – Алексей, он сидит дома с детьми. Кристина же устроилась на работу в библиотеку.

«Главное для меня – быть поближе к дому, чтобы в любой момент прибежать домой, помочь мужу. Дочка ведь совсем маленькая. Он весь день с ней», – отметила она.

«Мы хотели продавать мою “десятку”, но потом подумали, что она бы очень пригодилась фронту»

Семья активно помогает фронту – они жертвуют средства для сбора гуманитарной помощи и даже отдали автомобиль Кристины.

«Мы хотели продавать мою “десятку”, но потом подумали, что она бы очень пригодилась фронту. Передали ее медикам для перевозки раненых. Деньги сегодня есть – завтра их нет, а так, может быть, этот автомобиль спасет кому-то жизнь. Когда муж был на СВО, мы с сыном ходили заливать окопные свечи вместе с волонтерами организации “Своих не бросаем”. Когда забеременела, стало сложнее, а сейчас у меня совсем нет времени на это, к сожалению. Поэтому помогаем как можем», – рассказала Кристина.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Снежана Маланчева говорит, что очень гордится своим подопечным.

«Алексей – настоящий пример мужества, стойкости и жизнелюбия. Несмотря на потерю обеих ног, он продолжает жить полной жизнью, вдохновляя окружающих своим примером. Его сила духа, способность преодолевать трудности и сохранять позитивный настрой заслуживают глубокого уважения и восхищения. Такие люди, как Алексей, показывают нам, что настоящие ценности заключаются не в физических возможностях, а в силе характера, доброте сердца и желании приносить пользу обществу. Именно благодаря таким ветеранам мы понимаем истинный смысл героизма и человечности», – отметила социальный координатор.

