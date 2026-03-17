«Я был в шоке»: как коллеги отреагировали на уход Мухаметшина с должности спикера

Фарид Мухаметшин, который почти три десятка лет возглавлял Государственный Совет Татарстана, продолжит работу в парламенте в статусе почетного председателя. Как политики и общественники оценивают его вклад и роль в развитии республики – в материале «Татар-информа».





Фарид Мухаметшин, который почти три десятка лет возглавлял Государственный Совет Татарстана, продолжит работу в парламенте в статусе почетного председателя

Айдар Метшин: «Мухаметшин – один из архитекторов современного Татарстана»

Депутат Государственной Думы РФ от РТ Айдар Метшин назвал Фарида Мухаметшина одним из архитекторов современного Татарстана, комментируя его уход с поста Председателя Государственного Совета республики.

«В политике есть незыблемые величины, столпы, те, кто строит фундамент системы и обеспечивает ее жизнеспособность и стойкость. Фарид Мухаметшин – именно такая эпохальная фигура», – сказал Метшин в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Бывший мэр Нижнекамска поблагодарил Мухаметшина за работу в сложный период становления республики.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Фарида Хайрулловича за его стойкость в очень непростые годы становления Татарстана в постсоветской России, за мудрость, за верность республике. Он лично не раз рассказывал, через какие испытания приходилось проходить в 90-е годы. Но его принципиальная позиция, истинный патриотизм позволили не только сохранить самобытность нашей республики, но и способствовать тем решениям, которые позволили Татарстану стать опорным регионом нашей великой страны», – заявил депутат.

Работа Мухаметшина в руководстве республики стала, по его словам, примером служения.

«Его последовательная работа в команде сначала Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, далее в команде Рустама Минниханова – это пример служения Родине и людям. Он всегда твердо озвучивал позицию республики и отстаивал ее. Мы, депутатский корпус Государственной Думы от Татарстана, хорошо знаем, как он способствовал принятию важнейших решений на федеральном уровне, выстраивал взаимоотношения депутатских корпусов разных уровней. Спасибо вам, уважаемый Фарид Хайруллович!» – добавил он.

Ренат Харис: «Народ Татарстана будет долго помнить работу Мухаметшина»

Народный поэт Татарстана и депутат Госсовета РТ трех созывов Ренат Харис рассказал «Татар-информу» о совместной работе с Фаридом Мухаметшиным. Их знакомство состоялось еще в те годы, когда Мухаметшин занимал должность секретаря горкома КПСС в Альметьевске.

«Это очень коммуникабельный, очень компетентный, умеющий находить при любых обстоятельствах самое оптимальное решение человек. Очень решительный», – охарактеризовал бывшего Председателя Госсовета РТ собеседник информагентства.

Харис добавил, что вместе с командой Первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева они прошли трудные годы переустройства в конце прошлого века и Фарид Мухаметшин всегда находил верные решения.

В беседе поэт упомянул и о том, что Фарид Мухаметшин – человек творческий: он замечательно играет на баяне, тонко чувствует музыку и свободно говорит на двух языках.

«Я думаю, народ Татарстана будет его долго помнить и его работу как законодателя. Мы благодарны ему», – резюмировал Ренат Харис.

Артур Абдульзянов: «Помощь Фарида Мухаметшина будет неоценима»

Помощь Фарида Мухаметшина на посту Почетного Председателя Госсовета РТ будет неоценима. Такое мнение выразил руководитель депутатской группы «ТНВ» в парламенте республики Артур Абдульзянов.

«Фарид Хайруллович – человек маститый, с большим опытом. Важно, что он будет с нами как советник и консультант. Его помощь будет неоценима. И нам важно соблюсти ту преемственность, которую он задал. А он задал четкий курс развития республики, направленный на повышение уровня жизни наших граждан», – сказал депутат.

Абдульзянов выразил уверенность, что курс, заданный Мухаметшиным, сохранится и после его ухода с поста председателя. Сам же экс-спикер, по словам парламентария, навсегда останется для него «ориентиром, учителем и наставником».

«Мы много общались. И мы знаем, что он всегда поможет советом», – подчеркнул Абдульзянов.

Марат Бариев: «Фарид Мухаметшин – твердый, принципиальный и дальновидный политик»

Фарид Мухаметшин возглавил парламент Татарстана в 90-е годы, в тяжелый для всей страны период, и стал надежным партнером Первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Таким мнением с информагентством поделился депутат республиканского парламента Марат Бариев.

«Фарид Мухаметшин – один из опытных и авторитетных руководителей парламента, посвятивший государственной деятельности более 30 лет. Он возглавил парламент Татарстана в начале 1990-х годов – в сложнейший период распада Советского Союза, когда усиливались радикальные политические силы, расшатывавшие ситуацию в стране. Именно в это время он проявил себя как твердый, принципиальный и дальновидный политик», – отметил он.

В период работы Мухаметшина на посту Премьер-министра республики его организаторский талант ярко проявился и в спорте. Так, с 1997 по 2004 год Фарид Мухаметшин был президентом хоккейного клуба «Ак Барс». При его руководстве команда в 1998 году впервые в истории завоевала титул чемпиона России. Кроме того, с 2011 года он возглавляет Федерацию волейбола Республики Татарстан.

«Фарид Мухаметшин всегда уделял внимание спорту и поддержке здорового образа жизни. На многие спортивные мероприятия он приходил вместе с семьей, подавая окружающим достойный пример уважения к семейным ценностям и общественной активности», – заключил Бариев.

Леонид Якунин: «Мухаметшина уважают в мире, в России и особенно в Татарстане»

Председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин также высоко оценил работу Фарида Мухаметшина на посту Председателя Госсовета РТ.

«Его работу оцениваю на отлично. Он долгие годы возглавлял комитет в Совете Европы. Несмотря на западные позывы, его избрали с перевесом в один голос. То есть его уважают в мире, в России и особенно в Татарстане», – сказал депутат.

Он пожелал Мухаметшину семейного счастья.

«У него есть чем заниматься в этом отношении – и супруга хорошая, и дети, и внуки», – подчеркнул Якунин.

Руслан Юсупов: «Фарид Мухаметшин – сильнейший, великий политик»

Депутат Руслан Юсупов заявил, что считает Фарида Мухаметшина «сильнейшим, великим политиком».

«Вспоминается наша первая встреча в его кабинете. Я пришел в Госсовет молодым депутатом, нервничал. Фарид Хайруллович с радушием меня встретил, мы долго разговаривали, я услышал столько слов поддержки. Мне это очень запомнилось. Только теплые слова могу о нем сказать», – заявил парламентарий в разговоре с журналистами.

Юсупов подчеркнул, что опыт и наставничество Мухаметшина оставили глубокий след для всего депутатского корпуса, а его работа стала примером служения республике и людям.

Владимир Вавилов: «Мухаметшин отличается правильными делами для развития Татарстана»

Депутат и генеральный директор Казанского хосписа Владимир Вавилов охарактеризовал Фарида Мухаметшина как человека, совершавшего значимые дела для развития республики.

«Фарид Хайруллович – достойный, заслуженный человек. Я удивился, когда он объявил о своем уходе. Я был в шоке. Но такое решение он сам выбрал. Очень жаль», – рассказал Вавилов журналистам.

По его словам, вклад Мухаметшина в работу парламента и социальную сферу Татарстана останется заметным и значимым для республики.

Радмир Беляев: «Мухаметшин – человек-эпоха, легенда татарстанской политики»

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев также подчеркнул значимость работы Фарида Мухаметшина для республики, отметив его роль в укреплении парламента и развитии социальной и экономической сферы.

«Фарид Хайруллович – человек-эпоха, легенда татарстанской политики. Почти 30 лет он возглавлял парламент республики, создавая прочный правовой фундамент, поддерживая экономическое развитие, укрепляя межнациональное согласие и заботясь о социальной стабильности», – написал Беляев в одной из соцсетей.

Он добавил, что Мухаметшин оставил заметный след для коллег и будущих поколений.

«Его вклад в развитие республики невозможно переоценить. Он всегда служил примером для коллег и ориентиром для будущих поколений. Рад, что и на новом этапе своей жизни Фарид Хайруллович продолжит вносить свой вклад в развитие Татарстана», – подытожил глава района.