Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 29 января 2026 11:23

«Я бы убрал парочку» - Никита Дыняк о количестве «Зеленых дерби» в сезоне

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк по окончании заключительного матча с «Салаватом Юлаевым» в нынешнем регулярном чемпионате (3:4 ОТ) высказался относительно количества «Зеленых дерби» в сезоне.

«Игр дерби было очень много, где-то даже я бы убрал парочку. Тем более эти битвы станут более ожесточенными, если матчей будет поменьше. Но не мы составляем график на сезон. Всегда приятно играть с сильным соперником, где ты растешь каждый матч, приобретаешь что-то новое. Век живи – век учись», – цитирует Дыняка корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч в КХЛ «Ак Барс» проведет 31 января против «Нефтехимика».

#ХК Ак барс
