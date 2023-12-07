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«Я бы тоже так поступал»: Путин похвалил подход Индии при покупке энергоносителей из РФ
Индия зарабатывает за счет скидок на энергоносители из России, «и правильно делает». Об этом Президент Владимир Путин сказал на пленарном заседании 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», который стартовал сегодня в Москве.
«Мы все понимаем, что в значительной степени Индия получает преференции за счет скидок на российские энергоносители. Ну и правильно делает, на самом деле», – сказал глава государства.
Путин добавил, что сам бы так же поступал, если так складывалась бы конъюнктура.
Напомним, в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго в начале года вице-премьер Александр Новак докладывал, что в 2022-м объем поставок нефти из России в Индию вырос в 22 раза. Летом глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью Financial Times жаловался, что Нью-Дели закупает российскую нефть в больших объемах, чтобы после переработки продавать ее Европе, и призывал ввести против страны санкции.
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