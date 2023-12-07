«Я бы тоже так поступал»: Путин похвалил подход Индии при покупке энергоносителей из РФ

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Индия зарабатывает за счет скидок на энергоносители из России, «и правильно делает». Об этом Президент Владимир Путин сказал на пленарном заседании 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», который стартовал сегодня в Москве.

«Мы все понимаем, что в значительной степени Индия получает преференции за счет скидок на российские энергоносители. Ну и правильно делает, на самом деле», – сказал глава государства.

Путин добавил, что сам бы так же поступал, если так складывалась бы конъюнктура.

Напомним, в ходе итогового заседания коллегии Минэнерго в начале года вице-премьер Александр Новак докладывал, что в 2022-м объем поставок нефти из России в Индию вырос в 22 раза. Летом глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью Financial Times жаловался, что Нью-Дели закупает российскую нефть в больших объемах, чтобы после переработки продавать ее Европе, и призывал ввести против страны санкции.