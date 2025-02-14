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На главную ТИ-Спорт 14 февраля 2025 20:22

«Я бы себе и 200 поставил». Лутфуллин о своем выступлении в финале Гран-при

«Я бы себе и 200 поставил». Лутфуллин о своем выступлении в финале Гран-при
Фото: fsrussia.ru

Российский фигурист, уроженец Казани Глеб Лутфуллин оценил свое выступление в короткой программе финала Гран-при России, а также рассказал, считает ли он себя претендентом на Олимпийские игры.

По словам Глеба, короткая программа в этом сезоне идет хорошо. Фигурист также добавил, что закрывать ее было несложно, поскольку он выступал последним.

«На что не накатал? Не я ставлю баллы себе. Я бы себе и 200 поставил (смеётся). Считаю ли я себя претендентом на Пекин и Милан? Я просто считаю себя хорошим фигуристом. Можно ли сказать, что борюсь за Олимпиаду? Борюсь за своё катание. На льду думаю о чистом прокате. Короткой нельзя выиграть, можно проиграть, всё будет решаться в произвольной. Сегодня я не проиграл», – передает слова Лутфуллина «Чемпионат».

После сегодняшнего выступления в короткой программе финала Гран-при Глеб занимает пятое место. От судей он получил 97,84 балла.

#фигурное катание #Казань #спорт #гран-при
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