«Я бы обменял свою жизнь на жизнь этих детей»: сотрудник ППС, задержавший Галявиева

11 мая 2021 года Ильназ Хабибуллин (слева) был на службе. 175-я гимназия находится на территории, которую он патрулировал

Фото предоставлено Ильназом Хабибуллиным

«Дети выпрыгивают из окон, слышны звуки выстрелов»

Орден Мужества командиру отделения Ильназу Хабибуллину вручал министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин. После этого Хабибуллину присвоили внеочередное звание, повысили в должности до командира отделения и отметили нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД Республики Татарстан». Теперь он старшина полиции, командир первого отделения патрульно-постовой службы УМВД России по Казани. Стоит отметить, что Ильназ Хабибуллин все так же продолжает патрулировать улицы.

11 мая 2021 года командир отделения был на службе. На территории, которую он патрулировал, как раз находится 175-я гимназия. В экипаже вместе с ним работали водитель Фаим Мазитов, патрульная Ильмира Антонова и сотрудник исполкома Казани.

«Я не очень люблю об этом говорить, но забыть это невозможно», – говорит Ильназ Хабибуллин.

Когда по рации прозвучало сообщение «Дети выпрыгивают из окон, слышны звуки выстрелов», экипаж незамедлительно отправился в сторону 175-й гимназии.

«Под предлогом, что нужно отсекать толпу, мы оставили муниципального служащего и нашу напарницу снаружи. В это время возле гимназии было уже много людей, их нельзя было пропускать внутрь. Вместе с Фаимом мы побежали к крыльцу гимназии», – рассказывает полицейский.

Практически одновременно с патрульной машиной прибыла Росгвардия. По словам Хабибуллина, уборщица гимназии успела нажать тревожную кнопку, поэтому они оказались на месте в числе первых.

«Когда мы подбежали к входной группе, увидели, что на пороге лежит пожилой мужчина. Позже я узнал, что это был охранник Мулланур Мустафин. Я считаю, что он тоже заслуживает награды. Когда Галявиев заходил внутрь, охранник пытался что-то ему крикнуть, тем самым он выиграл драгоценные минуты и уборщица успела нажать тревожную кнопку», – вспоминает он.

Несмотря на то что преступник выстрелил охраннику в голову, тот находился в сознании и успел сообщить полицейским и росгвардейцам о случившемся.

Муллануру Мустафину сделали сложную операцию, вставив в голову титановую пластину. Он поправился и сейчас продолжает работать в гимназии.

«Навстречу шел Галявиев. Внешне он ничем не отличался от школьника»

«Мы опросили охранника и зашли внутрь. В это время нам навстречу уже шел Галявиев. Внешне он ничем не отличался от школьника, на нем уже не было балаклавы, тактических перчаток. Наверное, если бы он не крикнул, что стрелял именно он, мы бы даже ничего не поняли. Сотрудники Росгвардии скомандовали ему лечь на землю. Он сначала сел на колени, потом лег. Момент, как я удерживаю его ногой на земле, как раз попал на видео, которое сняли очевидцы. Он вел себя абсолютно спокойно, единственное, потом он стал отказываться вставать и продолжал лежать. Пришлось обнажить огнестрельное оружие, поднимать его силой», – рассказывает Хабибуллин.

В панике люди кричали, что, возможно, Галявиев был не один, что внутри может быть еще кто-то. Одновременно с этим задержанного нужно было сопроводить в служебный автомобиль и не дать накинуться на него толпе, поделился полицейский.

«Пока вел его к машине, задал ему пару вопросов: ты ли стрелял, в кого, попал ли в кого-то. Признаться, я такое только в фильмах видел – человек, одержимый своей целью, абсолютно спокойно и с усмешкой ответил: “Да, это я стрелял. Из карабина 12-го калибра. Стрелял в детей, хотел их убить”. И это было не так, как на видео, которое облетело весь интернет, где он кричал, что он бог. Такого не было, он был абсолютно спокоен. В его глазах даже усмешка была, то есть пока он думал, что он победитель. Но тогда мы еще не понимали до конца, что произошло, мы не знали, что он убил детей», – вспоминает сотрудник ППС.

«Толпа выкрикивала: "Верните наших детей!"» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К моменту, когда задержанный оказался в патрульной машине, людей возле гимназии стало еще больше. Толпа выкрикивала: «Верните наших детей!» Успокоить их и уговорить не мешать работать было невозможно, вспоминает полицейский. Было принято решение увезти преступника: сотрудники опасались, что толпа набросится на машину и начнутся беспорядки.

«Мы открыли дверь и увидели, что линзами от очков он пытается порезать себе руку»

Постепенно к гимназии стягивалось все больше и больше полицейских, сотрудников Росгвардии и представителей экстренных служб.

«Галявиев сидел в патрульной машине, и мы решили проверить, все ли с ним в порядке. Открыв дверь, мы увидели, что он пытался линзами от очков порезать себе руку. Но линзы оказались настолько толстыми, что он в любом случае не смог бы этого сделать. Ответственный по нашему подразделению Ильнар Зайнагов был вынужден сесть к Галявиеву в отсек для задержанных, и его очень быстро увезли», – рассказывает Ильназ Хабибуллин.

Полицейский объясняет, что, согласно должностным инструкциям, они должны были взять помещение в оцепление, организовать его охрану, не допустить прохода посторонних лиц на место происшествия, ведь все тогда думали, что школа захвачена.

«Но думать нам было некогда, я отпустил напарницу, она в последний момент успела крикнуть мне, чтобы я надел бронежилет, так как все это время в нарушение инструкций я работал без него. Это произошло потому, что у нас не было времени, мы получили заявку и сразу бросились к гимназии», – рассказывает полицейский.

Получается, если бы экипаж промедлил, Галявиеву, возможно, удалось бы скрыться. Ведь встретили его уже на пороге гимназии. Счет действительно шел на секунды.

«Мы понимали, что преступник мог быть не один, а внутри находились дети, времени ждать подкрепления у нас не было. Пришлось принимать решение о зачистке здания, хотя по инструкции делать это нам было категорически нельзя. Ведь случись так, что внутри был еще кто-то вооруженный, неизвестно, чем бы это все закончилось», – объясняет сотрудник ППС.

«Мы понимали, что преступник мог быть не один, а внутри находились дети, времени ждать подкрепления у нас не было» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пока вы всех наших детей не выведите, мы никуда не пойдем»

Пройдя в фойе гимназии, правоохранители увидели персонал школы.

«Когда мы просили их покинуть здание школы и укрыться за ближайшим домом, все как один сказали: “Пока вы всех наших детей не выведите, мы никуда не пойдем”. Тогда мы попросили их прижаться к глухой стене, где нет окон, чтобы было чуть безопаснее», – вспоминает полицейский.

Сотрудники сразу увидели, что стена с кубками разбита, там был полный бардак и пыль от взрыва еще не успела осесть.

«С левого фланга было понятно, что произошло что-то еще более страшное, потому что межкомнатные перегородки, выложенные в два кирпича, были разрушены. Каждый из нас служил в армии, но мы не могли понять по масштабам, что за устройство могло нанести такой урон зданию», – говорит Хабибуллин.

Тут же в разрушенной части коридора полицейские нашли патронташ – поясное устройство для хранения патронов. Рядом лежали беспалые тактические перчатки и охотничий нож.

«Было видно, что все это сброшено стрелком. Нож я на всякий случай пнул под лестницу. Прямо в фойе подтянулись еще один экипаж ППС и Росгвардии. Нас стало больше, стало увереннее и спокойнее. Мы начали двигаться с левого крыла. Мы никогда не служили в спецподразделениях, поэтому даже не понимали, с чего начинать. Просто обсудили с ребятами, как будем действовать. Моя школа была такого же типового проекта, поэтому я знал расположение каждого кабинета. Мы решили все постепенно обследовать. Да, присутствовал страх, мы понимали, что если там есть еще кто-то, огонь они откроют не по сотрудникам, а по детям. Это был самый важный момент», – рассказывает полицейский.

«Нас стало больше, стало увереннее и спокойнее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы решили пока не выводить детей, потому что не понимали, есть ли еще вооруженные люди в здании»

Сотрудники не сговаривались, понимали, что просто должны страховать друг друга. На втором этаже в основном находились младшие классы. Кто-то из детей был напуган, кто-то спокоен. Полицейские попросили учителей закрыть все двери и окна и, пообещав, что скоро вернутся за ними, последовали дальше.

«Перед тем как подняться на второй этаж, мы обнаружили тело учительницы. Это была Венера Айзатова, учительница младших классов. Потом мне рассказали, что она выводила детей через окно в столовой на первом этаже», – рассказывает сотрудник ППС.

55-летняя Венера Айзатова погибла одной из первых. Она была классным руководителем у 1 «Д» класса. Женщина проработала в школе 34 года. Ученики рассказывали, что когда перед ними появился вооруженный преступник, учительница закрыла их, приняв весь удар на себя.

«При подъеме на третий этаж обнаружили карабин Hatsan ESCORT, из которого стрелял Галявиев. Печально известная модель. Практически все нападения, которые совершались на школы, происходили с использованием этого оружия. Мы оставили рядом с ним сотрудника Росгвардии и пошли дальше. Раз за разом заходя в кабинеты, становилось спокойнее. Но мы понимали, что если здесь еще есть вооруженные люди, то они тоже нас ищут», – рассказывает Ильназ Хабибуллин.

«Сотрудники не сговаривались, понимали, что просто должны страховать друг друга» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кричал он, скорее, даже не от боли, а от ужаса»

Самый пик ужаса пришелся на третий этаж. Кабинет 310 был единственный с открытой дверью.

«Мы не сразу нашли его. Очень виню себя, что начали обследовать не с того крыла. Прошли практически полный круг и, уже вернувшись к выходу, к спуску на второй этаж, обнаружили кабинет. Мы шли уже в тройке. Я, Ильнар Файзуллин и Александр Яшин. Дверь была настежь открыта. Все, наверное, видели эти фотографии без цензуры: кровь, мозговая жидкость, тела, которые лежали практически в куче. На полу лежал и кричал мальчик, у него была прострелена нога выше колена. Кричал он, скорее, даже не от боли, а от ужаса. В классе была еще одна живая девочка, ее зовут Лейла. Весь заряд картечи прилетел ей в грудь ровно по центру. Как она осталась в живых, одному Богу известно», – вспоминает полицейский.

Уже потом сотрудники ППС услышали голос учительницы. Она просила о помощи. Женщина тоже была ранена, у нее были прострелены плечо, нога, рука. Как потом стало известно, учительница бросила в преступника цветочный горшок, но промахнулась.

«Если бы попала, может быть, даже убила. В любом случае, она попыталась что-то сделать. Вероятно, когда она бежала к двери, чтобы закрыть ее, Галявиев как раз и зашел. Она тогда спросила у меня, сможет ли она ходить, я попытался отшутиться: “Мы с тобой даже танцевать будем”. Потом уже узнал, что ей ампутировали часть руки и она вернулась к своей работе», – поделился Ильназ.

Уже ни на что не надеясь, для самоуспокоения полицейский крикнул: «Кто может встать на ноги, встаньте и идите за мной». Из-под учительского стола вышли семь человек: пять девочек и два мальчика. Они были невредимы. Дети спрятались за самым большим столом, и стрелок их просто не заметил.

«Мои напарники стали страховать лестничный марш, я вывел детей за территорию школы, сказал им прятаться за здание, потому что если бы кто-то опять открыл огонь, они оказались бы в зоне поражения», – рассказал он.

В этот момент в здание уже вошли сотрудники МЧС. Они не должны заходить в здание, если нет уверенности, что там все спокойно. Было очень приятно, что они выполняли свою, очень важную часть работы, поделился полицейский.

«К этому моменту было понятно, как работать дальше. Четвертый этаж нужно было просто страховать и выводить людей», – отмечает он.

«В этот момент в здание вошли сотрудники МЧС. Они не должны заходить, если нет уверенности, что там все спокойно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я взял девочку на руки, и попеременно с напарниками мы вынесли ее из гимназии»

К этому моменту на улице стало еще больше людей, прибыло несколько карет скорой помощи, пожарные машины.

«Нам нужно было вынести пострадавших, но вернувшись обратно, мы поняли, что у нас нет носилок. Ближайшие носилки были в машине МЧС, но если бы мы за ними побежали, потеряли бы драгоценные минуты. Мы начали ломать дверь и парты, пытаясь соорудить средство для транспортировки, но у нас ничего не получалось. Тогда я взял девочку на руки, и попеременно с напарниками мы вынесли ее из гимназии. Было решено вынести первой именно ее, потому что у нее были самые тяжелые травмы», – объяснил Хабибуллин.

Уже потом он узнал, что девочка выжила, ей пришлось перенести несколько операций.

Установлено, что нападавший был один, тем не менее слухи о том, что преступников было несколько, ходят до сих пор. Аргументом здесь служит видео очевидцев, которые сняли, как по крыше гимназии бегают люди в черном.

«На самом деле, это были я и мой напарник. Надпись “полиция” на спине закрыта бронежилетом. Мы забрались туда, чтобы проверить, нет ли кого в техническом помещении. Никто не подумал о том, куда делись те люди в черном. Не на вертолете же их забрали», – говорит Ильназ.

Находясь на крыше, он увидел, как на футбольном поле толпятся ученики. «Я сорвал голос, пока кричал, чтобы их распределяли по классам и уводили во дворы», – рассказывает сотрудник ППС.

Тем временем в самой гимназии учителя и дети не верили, что приехала полиция, и отказывались открывать двери.

Было понятно, что в здании нет вооруженных людей, и детей решили вывести на улицу. Об этом Ильназ сообщил по громкой связи, попросил всех приготовиться к эвакуации.

«Но, видимо, и тогда никто не воспринял это всерьез, потому что МЧС с одним из завучей пришлось ходить с дубликатами ключей и открывать двери снаружи. Дети и учителя до конца не верили, что все закончилось. Видимо, отсюда и пошли фейки, что Галявиев представлялся сотрудником полиции. Как говорится, у страха глаза велики. Тем более это дети, они могли себе что-то напридумывать. Даже я, взрослый человек, участник этих событий, в стрессовой ситуации немного путаю последовательность, что-то всплывает у меня вспышками», – делится он.

Когда работа полицейских в здании гимназии была завершена, на улице их ожидали психологи полка.

«Стоит отдать должное, что они не давали нам молчать, специалисты беседовали с нами, пытались оказать помощь, потому что то, что мы увидели, могло серьезно пошатнуть психику. Никто из сотрудников не был готов остаться наедине с самим собой», – поделился полицейский.

Он вспоминает, что тяжелее всего было, когда подбегали родители, спрашивали, где находятся их дети, называли имена.

«Мы отвечали, что все ученики за школой, чтобы они искали их там. Запомнился один мужчина, я видел его на судебном заседании, но не смог к нему подойти. Он сказал, что его ребенок учится в 8-м “А”, спросил, что с ним. Я ответил, что мы всех вывели. А он отвечает: “Тебе не стыдно меня обманывать, я уже видел своего ребенка на фотографии расстрелянного класса”. Но я не имел права ему что-то говорить. Это был бесконечный день, хотелось, чтобы он скорее закончился», – вздыхает Ильназ.

«Это был бесконечный день, хотелось, чтобы он скорее закончился» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

14 пропущенных звонков от мамы

Полицейский вспоминает, что когда вышел из гимназии и взглянул на телефон, увидел 14 пропущенных звонков от мамы. Оказалось, что она увидела момент задержания преступника в интернете и узнала своего сына. Но ответить он, по понятным причинам, не мог, тем более что телефон находился под бронежилетом.

«Когда мы вышли, у гимназии находилось руководство: министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин, командир полка ППС Александр Портнов, замначальника полиции по охране общественного порядка Сергей Чанкин. Со всеми мы обменялись парой слов. Портнов, после того как получил от меня информацию о случившемся, сразу спросил, позвонил ли я маме. На тот момент я уже поговорил с ней, тем не менее он велел позвонить еще раз по видео, чтобы она убедилась, что со мной все хорошо», – улыбается Ильназ.

Тогда полицейским сразу сообщили, что министр представил их к награде.

«В тот день было столько людей, и никто не спасовал, все понимали, что если бы встретили там вооруженных преступников, то могли быть убиты. Мы ощущали на себе груз ответственности, понимая, что кто-то может погибнуть. Заводить людей на смерть – это очень серьезное решение. Все считают, что в гимназии я взял на себя руководство, тем не менее я считаю, что мы работали слаженно, все решения принимались вместе. Получается, что орден Мужества – это наша общая награда, но так получилось, что висит он на моей груди. Все проделали титанический труд», – убежден полицейский

Ни с кем из спасенных им детей Ильназ не общался. Признается, что очень хотел бы встретиться с девочкой, которую вынес на руках. Но понимает, что для ребенка может быть стрессом встреча, напоминающая о тех событиях.

«Мужчина должен принять смерть как воин, с оружием в руках»

«Я очень люблю свою работу. Вернувшись из армии, шесть лет проработал инкассатором, то есть все мои места работы так или иначе были связаны с оружием. Сейчас я считаю, что пока идет специальная военная операция, если мужчина должен умереть, то он должен умереть явно не от старости или в автокатастрофе, а именно с оружием в руках. То есть он должен принять смерть как воин. И в тот момент, заходя в здание гимназии, я говорил себе: похоже, настала пора принять смерть. Конечно, было страшно. Сказать, что я испугался, – ничего не сказать. Я не знаю, как это объяснить. Это шок, это тоннельное зрение, ледяной пот, постоянно бьющийся пульс в висках», – поделился он.

Наверное, это и есть признак мужества, когда ты действуешь, несмотря на страх. Именно поэтому на груди Ильназа сейчас блестит орден Мужества. Тем не менее он постоянно винит себя в том, что не заметил стрелка до того, как тот зашел в гимназию.

«Если бы мне предложили обменять свою жизнь на девять этих жизней, я согласился бы. Потому что у меня такая работа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы – патрульно-постовая служба, и мы вольны передвигаться по городу, но мы постоянно ехали не там. За час мы проезжали мимо этой гимназии. Вполне возможно, что если бы Галявиев увидел нас, произошел бы боевой контакт, завязалась перестрелка. Может быть, он кого-то задел бы, кто-то бы погиб, но мы не допустили бы его до школы. Если бы мне предложили обменять свою жизнь на девять этих жизней, я, конечно же, согласился бы. Потому что у меня такая работа. Если кто и должен был погибнуть в тот день, то только сотрудник спецслужбы, какого-то силового ведомства, но не дети», – считает он.

В ППС Ильназ с сентября 2015 года. После девятого класса школы он отучился на автослесаря в училище, а потом ушел в армию, служил в мотострелковых войсках пехотинцем. После этого работал инкассатором.

«Мой отец был пенсионером МВД. Я рос на улице Четаева, в 90-е годы это было не самое спокойное место. И всегда, бегая мальчишкой во дворе, я видел уазики с надписью на борту “ППС”. И что бы ни происходило, первыми приезжали именно пэпээсники. Может быть, поэтому я выбрал эту работу», – делится Хабибуллин.

Основная обязанность сотрудника ППС – это охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности. Их задача – не допускать преступлений на улицах города. Это многогранная работа.

«Иногда к нам подходят с вопросами, как пройти до определенного адреса, кошка на дереве застряла или кто-то перебрал со спиртным и не может встать. Приходилось и на пожары ездить, порой оказываемся на месте ЧП быстрее сотрудников МЧС. Бывают и забавные ситуации – как-то поступила заявка из общежития, где бабушка жаловалась, что у нее из кастрюли украли суп», – смеется сотрудник ППС.

Это и есть признак мужества, когда действуешь, несмотря на страх. Именно поэтому на груди Ильназа блестит орден Мужества Фото предоставлено Ильназом Хабибуллиным

«Поступают заявки вплоть до выброшенных с балкона “бычков”. А когда шел вооруженный человек, никто не позвонил»

На вопрос, чего не хватает Казани для безопасности, он отвечает – доброты и отзывчивости людей.

«Когда Галявиев шел по улице, мимо него проходили люди, но никто не заявил в полицию. Я не знаю, как им сейчас спится. Я бы не смог, наверное. Ведь нам поступают заявки вплоть до выброшенных с балкона “бычков”, а когда шел вооруженный человек, никто не позвонил. Люди стараются просто не замечать чужих проблем», – считает он.

2 сентября Патрульно-постовая служба отмечает свой профессиональный праздник. В этом году подразделениям ППС исполняется 100 лет. И днем и ночью они стоят на страже порядка на улицах городов и других населенных пунктов. За 7 месяцев этого года сотрудникам ППС удалось раскрыть 2973 преступления в Татарстане, а также выявить 23 451 административное правонарушение.

В свой профессиональный праздник Ильназ Хабибуллин передает поздравления коллегам и руководству.

«Всему личному составу полка ППС, особенно третьему батальону, огромные поздравления. Карьерных успехов, спокойствия, ну и чтобы никогда не было таких трагедий», – заключил он.