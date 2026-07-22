«Я бы не уходил из «Рубина»»: Бухаров — о возможном переходе Даку

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-игрок «Рубина» Александр Бухаров не советует форварду Мирлинду Даку менять «Рубин» на московский клуб. В интервью «РБ Спорт» экс-форвард заявил, что сомневается в правдивости новостей об интересе ЦСКА и «Спартака», и отметил: при зарплате около 3 млн евро в Казани албанцу вряд ли есть смысл уезжать, тем более что в России нет еврокубков.

Он также отметил, что решение об уходе будет зависеть от множества факторов: предложат ли «Рубину» достойные деньги, позволит ли клуб усиливать прямых конкурентов и какие задачи стоят перед командой. При этом Бухаров привел собственный пример: его переход из казанского клуба в свое время не принес ожидаемых трофеев. «Если бы у меня был второй такой шанс, я бы не уходил из "Рубина"», — признался он.

Статистика Даку за прошлый сезон: 29 матчей, 16 голов, 8 ассистов. Его рыночная стоимость — 9 млн евро, а контракт с «Рубином» рассчитан до 2029 года. Старт нового чемпионата — домашний матч против «Краснодара» 26 июля.