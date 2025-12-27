«Я бы не назвал это пробуксовкой» - Гришин о серии поражений «Нефтехимика»

Фото: hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал итоги победного матча с «Шанхай Дрэгонс».

Нижнекамцы одолели соперника со счетом 4:3 в овертайме.

«Серия поражений? Я бы не назвал это пробуксовкой. Мы очки набирали, команда играла неплохо. Где-то не хватает завершения. При этом все соперники были серьезными, особенно последние — лидеры конференции. Мы играем в свою игру: где-то получается лучше, где-то хуже. Когда удается реализовать моменты — побеждаем, когда нет — пропускаем. Да, пропускаем пока больше, чем забиваем, над этим работаем», – сказал Гришин на пресс-конференции.

После 40 матчей «Нефтехимик» располагается на пятом месте Восточной конференции.