«Я буду твоим героем, мама!»: история бойца-гранатометчика из зоны СВО

Ринат Иванов ничего не боялся, даже когда был маленьким, вспоминает его мама

Фото: страница «Типичный Агрыз» во «ВКонтакте»

«Моего дорогого мальчика всегда можно было поставить в пример»

Ринат Иванов родился 30 июля 1999 года. Он ничего не боялся, даже когда был маленьким, вспоминает его мама. Озорной характер сочетался у него со здравомыслием. «Мама, я не позволю никогда обидеть ни тебя, ни братишку с сестренкой. Я буду твоим героем!» — говорил он.

В то время его мама Гульфия Иванова была беременна. Ринат, бережно гладя ее по животу, обещал: «Мама, братик и сестренка еще не родились, а я их уже очень люблю. Мама, знай, я буду для них отличным братом».

Действительно, Ринат всегда показывал свою горячую любовь к матери, братишке и сестренке.

«За него никогда не приходилось краснеть. Моего дорогого мальчика всегда можно было поставить в пример», — рассказала «Агрызским вестям» Гульфия.

Уже в год он заговорил, а в два рассказывал наизусть сказку Фатиха Карима «Медведь-гармонист и обезьяна-певунья». Тогда уже стало понятно, что мальчик одаренный, — с гордостью говорит о сыне его самый близкий человек.

Гульфия Иванова: «Все житейские проблемы мы с Ринатом решали вдвоем» Фото: agryz-rt.ru

«Все житейские проблемы мы с Ринатом решали вдвоем»

Развить таланты Рината и воплотить все его детские мечты у Гульфии не было возможности. Их брак с мужем распался. В 2014 году они развелись, помощи от отца семейства не было.

«Все житейские проблемы мы с Ринатом решали вдвоем», — говорит его мама.

Утром они провожали близнецов в садик, вечером вдвоем забирали их домой. Когда мама была на работе, Ринат сам забирал малышей из садика, играл с ними. Близнецы всегда были под присмотром старшего брата.

«Иногда даже жалела своего мальчика. А он всегда повторял: “Мама, не волнуйся, мне нетрудно”», — говорит Гульфия.

В начальных классах Ринат учился только на отлично. Был в числе лучших и в среднем звене. После окончания девяти классов выпускник гимназии № 1 решил поступить в техникум. На этот выбор повлияли трудные жизненные обстоятельства, считает Гульфия.

«Ринат мечтал скорее получить специальность и начать зарабатывать, чтобы помогать мне», — говорит его мама.

Ринат служил в мотострелковых войсках в Мурманске в должности гранатометчика, имел звание ефрейтора Скриншот видео

Он поступил в Ижевский агростроительный техникум. Однако не стал оканчивать учебу, пошел работать. Потом ушел служить в армию. Ринат тогда сказал, что это его обязанность — отдать долг Родине.

«Мама, не волнуйся, все будет хорошо. Год пройдет незаметно, и близнецы немного подрастут», — вспоминает Гульфия слова сына.

Ринат служил в мотострелковых войсках в Мурманске в должности гранатометчика, имел звание ефрейтора.

«В тот день, когда он приехал, я была на работе. Он зашел ко мне в магазин с букетом роз, со счастливой улыбкой. Я заплакала от радости», — рассказывает Гульфия.

«В тот день, когда он приехал, я была на работе. Он зашел ко мне в магазин с букетом роз, со счастливой улыбкой. Я заплакала от радости» Скриншот видео

«Сказал, что пойду, — значит, пойду!»

После армии Ринат некоторое время пожил дома. Он не хотел уезжать, оставлять их одних. Только когда мама познакомилась со своим вторым мужем, и сын убедился, что он хороший человек, Ринат поехал в Набережные Челны. Там он устроился на завод, снял жилье.

В коллективе молодого человека все приняли, он не боялся никакой работы.

Дорога между Челнами и Агрызом стала для Рината привычным маршрутом. При каждом удобном случае парень приезжал к родным и навещал бабушку с дедушкой в Исенбаеве.

Сразу после начала спецоперации Ринат начал задумываться о службе по контракту. Несколько раз повторял матери: «Сказал, что пойду, — значит, пойду!»

«Тогда я своими мольбами убедила его остаться. А когда объявили мобилизацию, стало ясно, что он поступит по-своему», — говорит Гульфия.

Сразу после начала спецоперации Ринат начал задумываться о службе по контракту Скриншот видео

«Все хорошо, мама»

Ринат ушел 29 сентября 2022 года. Сначала проходил учения на полигоне Казанского танкового училища. В это время мать навещала его. С сыном ей удалось увидеться четыре раза.

«Я сказала ему: “Проводить не смогу, сынок, сердце не выдержит”. Он расстроился, переспросил: “Неужели не приедешь, мам?”», — вспоминает женщина.

Несмотря на сильные переживания, она не смогла не поехать. Приготовила сыну в дорогу картошку с мясом, наверняка соскучился по домашней еде…

В конце октября Ринат убыл в зону спецоперации. После этого целый месяц не выходил на связь. 3 декабря товарищи отправили матери его фотографии Скриншот видео

«Мы долго стояли, обнявшись. Ринат все успокаивал: “Мама, не плачь“», — рассказывает Гульфия.

Это была последняя встреча матери и сына.

В конце октября Ринат убыл в зону спецоперации. После этого целый месяц не выходил на связь. 3 декабря товарищи отправили матери его фотографии. Тогда Гульфия попросила командира выйти на связь с сыном, сказав: «Хочу услышать голос моего мальчика, очень соскучилась...»

5 декабря раздался долгожданный звонок от сына. «Все хорошо, мама, через неделю позвоню», — сказал он и сразу отключился. А через два дня, 7 декабря 2022 года, он погиб в перестрелке с противником. Ему было всего 23 года.

Ринат Иванов похоронен на татарском кладбище в Агрызе. Глава района Ленар Нургаянов пришел проститься с земляком, выразил семье погибшего слова скорби Фото: страница МОЙ ГОРОД! /АгрыZ/ во «ВКонтакте»

«Ему выпал короткий, но яркий путь»

Ринат Иванов похоронен на татарском кладбище в Агрызе. Глава района Ленар Нургаянов пришел проститься с земляком, выразил семье погибшего слова скорби.

«Мы провожаем нашего земляка, который отдал жизнь за нас, за Родину, так получилось, что его боевой путь был кратким. Он погиб, выполняя воинский долг, защищая наши семьи, город, страну. Со своей стороны мы гарантируем окружить заботой и вниманием семью, которая потеряла родного человека. Ринат навсегда останется в наших сердцах и памяти, являясь примером доблести, мужества и настоящего проявления патриотизма. Вечная слава, светлая память», — сказал руководитель муниципального образования.

9 мая на торжественном мероприятии в честь Дня Победы матери Рината вручили награду, завоеванную сыном Фото: agryz-rt.ru

В память о герое-земляке в гимназии № 1, где он учился, 6 мая установили мемориальную доску. 9 мая на торжественном мероприятии в честь Дня Победы матери Рината вручили награду, завоеванную сыном, — орден Мужества.

В память о герое-земляке в гимназии № 1, где он учился, 6 мая установили мемориальную доску Фото: agryz-rt.ru

«Все напоминает о нем. Вся его короткая жизнь проходит перед моими глазами, когда смотрю фотографию. Ему выпал короткий, но яркий путь, освещенный добрыми делами. Я горжусь своим сыном! Он был очень добрым, отзывчивым, великодушным человеком. А как почтительно он относился к старшим и младшим! У него было большое любящее сердце», — говорит Гульфия, утирая слезы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.