«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

Во Всемирный день почки «Татар-информ» рассказывает историю жителя Татарстана, который уже несколько лет живет с пересаженной почкой. Трансплантация была для него единственным шансом на нормальную жизнь. Орган сыну подарила мама, а врачи РКБ сделали все, чтобы пациент снова смог почувствовать себя полноценным членом общества.





Ринату Рахматуллину 43 года. Он уже несколько лет живет с пересаженной почкой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я очень благодарен врачам и своей маме, что дала мне вторую жизнь, я так хотел жить»

Ринату Рахматуллину 43 года. Он приехал в РКБ Татарстана на плановую проверку. Четыре года назад в этих стенах ему пересадили почку. Теперь врачи наблюдают, как работает новый орган, корректируя ему лекарственную терапию.

Ринат родился в Мончегорске Мурманской области. В течение 15 лет он боролся с тяжелой болезнью почек.

«До меня у нас в роду ни у кого не было проблем с почками. В 2005 году я тяжело переболел гриппом, и болезнь дала осложнения на почки. Я наблюдался у врачей, в 2020 году переехал в Зеленодольск. На протяжении месяца там мне делали гемодиализ, но вскоре потребовалась пересадка почки. При норме креатинина в 100 мои показатели составляли 1000», – рассказал Ринат Рахматуллин.

Мама Рината, которой на тот момент было 59 лет, согласилась стать его донором, отдать сыну почку. Мужчина поделился, что поначалу был против этого, но мама настояла – жизнь и здоровье ребенка, пусть уже и совсем взрослого, для мамы всегда важнее всего. 10 ноября 2020 года донора и пациента положили в РКБ. Провели обследование и спустя неделю сделали операцию.

«В 2020 году переехал в Зеленодольск. На протяжении месяца там мне делали гемодиализ, но вскоре потребовалась пересадка почки» Фото: © «Татар-информ»

«Следующие сутки я лежал под капельницей. Затем подняли в отделение, вечером доктор сказал, что уже могу вставать на ноги. Начал ходить. Я очень благодарен врачам и своей маме, что дала мне вторую жизнь. Я так хотел жить», – сказал мужчина.

По словам Рината, его мама, которая теперь уже пенсионерка, чувствует себя хорошо, как, впрочем, и он сам – его анализы в порядке.

«Какие-то пациенты говорят, что новый орган можно даже пощупать, но я его не ощущаю. После пересадки почки я наконец-то могу нормально работать, могу совершать поездки. Конечно, я соблюдаю диету. Первые два года после операции был совсем строг с собой. Не позволял себе ничего лишнего. Сейчас могу изредка съесть кусок шашлыка. Не курю и не пью, никогда этим не занимался», – поделился Ринат Рахматуллин.

По словам Анвара Амирова, количество пациентов с болезнями почек растет. Это связано и с экологией, и с последствиями перенесенных инфекций Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пересадка почки – лучший и наиболее естественный метод лечения»

На сегодняшний день трансплантацию почки взрослым пациентам в Татарстане проводят только в РКБ. В год здесь делают более ста операций по пересадке.

«Количество операций растет из года в год. Почему? Улучшился подбор доноров, мы активно ведем лист ожидания, очередь на пересадку ускоряется, прибавляются пациенты из соседних регионов. Татарстан находится в первой пятерке лидеров по пересадке почки среди регионов РФ», – рассказал врач-уролог отделения пересадки почки РКБ Анвар Амиров.

Татарстан находится в первой пятерке лидеров по пересадке почки среди регионов РФ Фото: пресс-служба РКБ

По словам врача, количество пациентов с болезнями почек растет. Это связано и с экологией, и с последствиями перенесенных инфекций. Чаще всего встречается гломерулонефрит – это группа заболеваний с разным характером происхождения. В запущенной форме этих заболеваний происходит угасание функций почек – в этом случае пациента спасет только трансплантация.

«Хотелось бы, чтобы направление трансплантации в медицине развивалось и дальше. Проблема пересадки почки актуальна и для Татарстана, и для всей России. Болезни почек могут иметь корни в детском возрасте. Большая часть детского звена пациентов в республиканской больнице – пациенты с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря. При нарушении функции мочевого пузыря происходят частые забросы мочи в почку или моча плохо выводится из организма. Из-за этого воспаляются почки. Дети достигают взрослого возраста, а их почки уже сильно пострадали и не справляются со своими функциями. Врачи в ДРКБ активно работают над контролем этих нарушений», – объяснил Анвар Амиров.

Трансплантацию почки взрослым пациентам в Татарстане проводят только в РКБ Фото: пресс-служба РКБ

«Врачи утверждают, что пересадка почки – лучший метод спасти человеку жизнь»

Врач-нефролог отделения пересадки почки РКБ Татарстана Ксения Ситкина советует всегда обращать внимание на боли в спине, а также на изменение количества, качества, цвета и запаха мочи. Если появились отеки, стало повышаться артериальное давление, нужно срочно обращаться к медикам.

«Нужно сдать общие анализы мочи, крови, биохимический анализ крови и обратиться к терапевту. Он направит к нефрологу или урологу. Такие простые действия обеспечат профилактику и своевременное выявление почечных заболеваний. Это важно, потому что болезнь почек проходит скрытно. Когда недуг переходит в хроническую форму, лечение усложняется», – объяснила специалист.

Ксения Ситкина советует всегда обращать внимание на боли в спине, а также на изменение количества, качества, цвета и запаха мочи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что касается профилактики болезней почек, врачи советуют избегать переохлаждения, сверхсильных физических нагрузок, употребления просроченных продуктов. Нежелательно злоупотреблять лекарственными препаратами с побочным эффектом для почек, обезболивающими, антибиотиками. Необходимо проходить диспансеризацию.

«Нужно отдельно остановиться на хронической болезни почек, в простонародье – почечная недостаточность. Основные симптомы: рост креатинина, мочевины, калия в крови, снижение гемоглобина. Хроническая болезнь почек имеет пять стадий. На первых трех стадиях человек может жить со своими почками при помощи препаратов и диеты. Когда развиваются четвертая и пятая стадии, это говорит о том, что свои собственные почки утратили возможность функционировать. При крайней – пятой стадии требуется заместительная почечная терапия», – рассказала врач.

Заместительная почечная терапия бывает нескольких видов. К примеру, хронический гемодиализ, он же – «искусственная почка». Это процедура очищения крови аппаратом, которая позволяет пациенту выжить. Риск осложнений все же сохраняется. Процедура делается 12 часов в неделю. Все остальное время человек находится в уремической интоксикации, поскольку его почки не могут выводить шлаки и контролировать уровень гемоглобина.

Хронический гемодиализ, он же «искусственная почка». Это процедура очищения крови аппаратом, которая позволяет пациенту выжить Фото: © «Татар-информ»

Мировое сообщество медиков утверждает, что пересадка почки – лучший метод спасти человеку жизнь. Новая трансплантируемая почка берет на себя все функции утраченных органов.

«Пересадка – идеальное возмещение. Гемодиализ – это механическая очистка почки. Мы убираем токсины, но почка, по сути, не работает. Пересаженная почка более естественна, выполняет необходимый физиологический процесс. С пересаженной почкой человек независим от внешних факторов. Средняя выживаемость пересаженной почки в нашем центре – 10-15 лет. Бывает и меньше. Это ведь зависит от изначального заболевания – от того, пил ли пациент препараты, сдавал ли анализы. Очень важно донести до пациента, что он должен наблюдаться, чтобы не получить осложнения», – подчеркнула Ксения Ситкина.

После трансплантации человек не должен забывать о своем здоровье. Регулярное наблюдение, сдача анализов, употребление препаратов сопровождают жизнь человека с новой почкой.

Мировое сообщество медиков утверждает, что пересадка почки – лучший метод спасти человеку жизнь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не запрещаем пациентам с пересаженной почкой заводить детей, но в их случае это двойная ответственность»

«Есть мнение, что врачи-трансплантологи убивают иммунную систему, – это не так. Каждому пациенту мы подбираем индивидуальное количество препаратов, которое не будет влиять на его иммунитет, но и защитит новую почку от атак иммунитета. Прием лекарств обязателен. Пожизненно, каждый день, как хлеб», – отметила Ксения Ситкина.

Пациентов выписывают уже через 10-12 дней после пересадки почки. Адаптация к приему препаратов, нормализация общего самочувствия идет до трех месяцев. Затем человек может выходить на работу, совершать поездки, заниматься спортом.

Особое внимание уделяется вопросу деторождения. Для мужчин ограничений нет. Тем не менее врачи не советуют совершать зачатие в течение полугода-года после операции, потому что содержание препаратов в крови велико. Однако пациенты с пересаженной почкой должны задуматься о том, какая болезнь привела их к пересадке. Патология могла передаться по наследству. Есть вероятность, что и будущие дети будут страдать этой же болезнью.

«С женщинами ситуация более серьезная. Беременность может осложниться. Пересаженная почка может вообще отказать, и такие случаи были. Может возникнуть патология плода. Мы не запрещаем нашим пациентам заводить детей, но они должны понимать, что несут двойную ответственность», – отметила Ксения Ситкина.